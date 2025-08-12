Thu hồi 5 sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu đắt đỏ

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) ngày 12-8 cho biết vừa ra thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc đối với 5 sản phẩm của Công ty TNHH Tập đoàn dược mỹ phẩm BSSC (địa chỉ ở phường Long Biên, Hà Nội). Đây là tổ chức chịu trách nhiệm đưa các sản phẩm này ra thị trường.

Một trong số những sản phẩm thương hiệu Isamen bị yêu cầu thu hồi

Có 5 sản phẩm thương hiệu Isamen bị thu hồi gồm: Slightly Dark Beauty Essence (tinh chất làm mờ nám), số tiếp nhận 118458/20/CBMP-QLD; Eijun Beauty Essence (tinh chất khống chế nám), số tiếp nhận 118461/20/CBMP-QLD; Element Repair Essence (tinh chất phục hồi da), số tiếp nhận 118463/20/CBMP-QLD; Licorice Extract Solution (tinh chất cam thảo giúp bổ sung nước, giữ ẩm), số tiếp nhận 118469/20/CBMP-QLD; Beauty Skin Repair Mask (mặt nạ phục hồi, trắng sáng), số tiếp nhận 118470/20/CBMP-QLD.

Tất cả đều được cấp phiếu công bố ngày 11-2-2020. Lý do thu hồi là do công thức sản phẩm lưu thông không đúng với hồ sơ đã công bố.

Trên các kênh bán hàng điện tử, các sản phẩm mỹ phẩm nêu trên có mức giá khá cao. Đơn cử, Slightly Dark Beauty Essence và Eijun Beauty Essence đều có giá khoảng 1,2 triệu đồng; trong khi sản phẩm Licorice Extract Solution 30ml có giá gần 1,3 triệu đồng.

Cùng với thông báo đình chỉ lưu hành và thu hồi các sản phẩm này, Cục Quản lý Dược cũng quyết định thu hồi 5 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã cấp cho các sản phẩm trên.

Bên cạnh đó, Cục Quản lý Dược thông báo tạm ngừng tiếp nhận và xem xét hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm của Công ty TNHH Tập đoàn Dược Mỹ phẩm BSSC trong thời gian 6 tháng, kể từ ngày 11-8.

Các hồ sơ đề nghị cấp số tiếp nhận Phiếu công bố do Công ty TNHH Tập đoàn Dược Mỹ phẩm BSSC đứng tên và nộp trước ngày 11-8 sẽ không còn giá trị xem xét.

Khi hết thời hạn tạm ngừng nhận hồ sơ, công ty muốn công bố sản phẩm mỹ phẩm phải nộp hồ sơ theo quy định.