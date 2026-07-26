Thủ đoạn lừa đảo tinh vi hơn 1.000 người của các đối tượng qua VNeID và mã QR

Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu biểu dương Ban Chuyên án sau khi Công an tỉnh phối hợp triệt xóa đường dây lừa hơn 1.000 người, chiếm đoạt trên 5 tỷ đồng hoạt động tại Lào.

Thông tin từ Công an tỉnh Lai Châu, chiều 26/7, ngay sau khi hoàn tất việc di lý 40 người trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia từ CHDCND Lào về Việt Nam, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Lê Minh Ngân đã trực tiếp đến Công an tỉnh biểu dương Ban Chuyên án 0726L và cán bộ, chiến sĩ tham gia phá án. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định đường dây này đã lừa hơn 1.000 bị hại tại nhiều tỉnh, thành phố, chiếm đoạt trên 5 tỷ đồng.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự mưu trí, dũng cảm và quyết tâm của Ban Chuyên án cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia phá án.

Theo Bí thư Tỉnh uỷ Lai Châu, đây là chiến công đặc biệt xuất sắc, thể hiện bản lĩnh chính trị, trình độ nghiệp vụ và tinh thần chủ động đấu tranh với tội phạm của lực lượng Công an tỉnh Lai Châu. Kết quả chuyên án không chỉ góp phần bảo vệ tài sản của người dân, giữ vững an ninh, trật tự mà còn cho thấy hiệu quả của công tác phối hợp quốc tế trong đấu tranh với tội phạm xuyên quốc gia.

Bí thư TỈnh uỷ Lai Châu đề nghị Công an tỉnh tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội và những người có liên quan; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo để người dân nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng .

Ông Lê Minh Ngân, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu tặng hoa chúc mừng Ban Chuyên án và các lực lượng tham gia đấu tranh Chuyên án 0726L. (Ảnh: Công an tỉnh Lai Châu)

Theo báo cáo của Ban Chuyên án, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Công an tỉnh Lai Châu giữ vai trò chủ công, phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào và các đơn vị chức năng của Bộ Công an nước CHDCND Lào đấu tranh, bóc gỡ thành công đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng bắt giữ 40 người Việt Nam có hộ khẩu thường trú tại 15 tỉnh, thành phố, trong đó có 13 người quê Lai Châu. Khám xét nơi hoạt động của đường dây, cơ quan điều tra thu giữ 56 điện thoại di động, 49 máy tính cùng nhiều thiết bị điện tử, tài liệu liên quan. Kết quả phân loại ban đầu cho thấy nhiều người có tiền án, một người đang bị truy nã và 16 người dương tính với chất ma túy.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định từ đầu tháng 6/2026 đến thời điểm bị phát hiện, đường dây đã thực hiện hành vi lừa đảo đối với hơn 1.000 bị hại tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, chiếm đoạt tổng số tiền trên 5 tỷ đồng.

Lãnh đạo Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu trực tiếp kiểm tra, làm việc với những người liên quan trong quá trình đấu tranh Chuyên án 0726L. (Ảnh: Công an tỉnh Lai Châu)

Theo kết quả điều tra, nhóm này thuê nhà tại Lào, lắp đặt hệ thống máy tính và thiết bị viễn thông để vận hành “tổng đài” lừa đảo dưới vỏ bọc nhân viên bảo hiểm.

Hằng ngày, các thành viên sử dụng dữ liệu có sẵn về học sinh và phụ huynh học sinh để gọi điện, hướng dẫn cập nhật thông tin bảo hiểm y tế, liên kết tài khoản an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID.

Sau khi tạo được lòng tin, họ gửi mã QR giả với danh nghĩa “mã hồ sơ”, yêu cầu nạn nhân quét để hoàn tất thủ tục. Thực chất, đây là thủ đoạn nhằm chiếm quyền điều khiển thiết bị hoặc thực hiện các giao dịch trái phép để chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng.

Thay mặt lực lượng Công an tỉnh, Đại tá Bùi Quyết Toán, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cùng sự phối hợp của các đơn vị nghiệp vụ trong và ngoài nước.

Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu cho biết, Công an tỉnh sẽ tiếp tục mở rộng chuyên án, củng cố chứng cứ, truy xét những người có liên quan và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.