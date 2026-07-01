Thư Đan Nguyễn phản hồi tất cả ồn ào: Chồng lăng mạ, bạo lực suốt 3 năm, thừa nhận tình cảm với N.H

Đính kèm bài đăng, Thư Đan Nguyễn tiết lộ hàng loạt tin nhắn bằng chứng giữa mình và chồng.

Tối 30/7, Thư Đan Nguyễn lên tiếng, làm rõ từng vấn đề và những bình luận tiêu cực mà cư dân mạng hướng đến mình sau ồn ào vừa qua.

Đầu tiên, Thư Đan Nguyễn cho biết trước đây không muốn công khai những chuyện riêng tư trong hôn nhân vì cho rằng điều đó không mang lại lợi ích cho bất kỳ ai. Tuy nhiên, trước những thông tin và bình luận lan truyền trên mạng, cô quyết định lên tiếng để bảo vệ bản thân.

Bài đăng của Thư Đan Nguyễn

Cô kể quen chồng - B.A, kết hôn và sinh con trong năm 2016. Những năm đầu, cô ở nhà chăm con và tin rằng mình có một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Tuy nhiên, từ năm 2019 đến 2022, chồng nhiều lần có hành vi bạo lực trong các cuộc cãi vã .

“Mỗi lần như vậy đều đi kèm những lời giải thích hoặc đổ lỗi khiến tôi dần tin rằng mình là người sai và việc mình bị đánh là điều mình phải chấp nhận. Phải mất nhiều năm tôi mới hiểu rằng không có cuộc hôn nhân bình thường nào mà bạo lực lại trở thành điều người bị đánh phải học cách chấp nhận. Đặc biệt khi những hành vi đó còn xảy ra trước mặt bạn bè và người thân” - Thư Đan Nguyễn nói.

Thư Đan Nguyễn cũng phủ nhận những cáo buộc cho rằng mình đến với chồng vì tiền . Cô cho biết khi chồng thua lỗ đầu tư vào năm 2022, cô vẫn ở lại cùng gánh vác khó khăn. Từ năm 2023, phần lớn chi phí sinh hoạt gia đình và hỗ trợ hai bên nội ngoại do thu nhập của cô chi trả.

Cô cũng chia sẻ trong thời gian phát triển công việc influencer, bản thân thường xuyên bị chồng nghi ngờ, lăng mạ và xúc phạm: “Lúc này, anh lại lấy lý do là anh say, anh nóng giận nhất thời. Tuy nhiên, các hành vi này tiếp tục lặp lại và xảy ra ngay cả khi có mặt gia đình”. Theo lời kể, lần gần nhất chồng còn chủ động tắt camera an ninh trong nhà trước khi có hành vi bạo lực trước mặt mẹ cô.

“Trước giờ, trong mắt bạn bè, gia đình, nhân viên, anh là một người vô cùng kiệm lời. Ngay cả tôi, khi chung sống cùng anh, cũng chưa từng nghe anh phát ra văn phong như vậy. Mà thay vào đó, khi tôi về nhà sau những buổi làm việc từ sáng tới khuya, bước vào căn phòng của mình, những gì tôi nghe thấy là đủ kiểu la hét, mắng chửi từ anh khi đang cắm mặt vào các trận game. Tôi đã rất nhiều lần mong anh dành thời gian để đưa con đi chơi, đưa đón con đi học phụ bà ngoại, để tôi đi làm, và để con có kết nối với ba” - Thư Đan Nguyễn mô tả về chồng.

Năm 2024, cô tìm đến chuyên gia hỗ trợ tâm lý và cố gắng giúp chồng vượt qua vấn đề tinh thần nhưng không thành công. Năm 2025, cô xin ly thân , chuyển sang phòng khác trong nhà và nhiều lần đề nghị ly hôn, đồng thời chấp nhận từ bỏ tài sản để được nuôi con nhưng không được đồng ý. Cuối cùng, cô phải đơn phương ly hôn và cả hai tranh chấp quyền nuôi con.

“Thời gian này tôi cũng chính thức đề nghị ly hôn nhiều lần nhưng không nhận được sự đồng thuận từ anh. Tôi đã từng nói với anh, tôi chấp nhận từ bỏ toàn bộ tài sản, tôi chỉ cần con thôi, nhưng anh vẫn không chấp nhận. Để đến cuối, tôi phải tự đơn phương ly hôn và quá trình này đã kéo dài cho đến nay vì cả hai tranh chấp quyền nuôi con” - nguyên văn chia sẻ của Đan Thư.

Tháng 7/2026, hai người chính thức ly hôn nhưng theo Đan Thư, những áp lực vẫn tiếp diễn khi chồng đăng bài, đe dọa và có những hành động ảnh hưởng đến cuộc sống, công việc cũng như việc chăm sóc con.

Về những tin đồn liên quan đến đồng nghiệp của Thư Đan Nguyễn là N.H. , cô cho biết cả hai quen nhau tại lớp học diễn xuất từ giữa năm 2025, từng tìm hiểu nhưng quyết định chỉ dừng ở mức bạn bè, đồng nghiệp. Cô cho rằng việc chồng nhắc đến N.H. nhằm thu hút sự chú ý của dư luận và gây sức ép để cô quay lại:

“Về phần N.H., chúng tôi gặp gỡ tại lớp học diễn xuất vào giữa 2025, cả hai đã có sự quý mến, tìm hiểu nhau nhưng đều nhận thức được vấn đề nên sau cùng chúng tôi quyết định dừng ở mức bạn bè, đồng nghiệp.

Việc anh kéo N.H. vào câu chuyện này, vì với tên tuổi của tôi thì chưa đủ để cộng đồng mạng chú ý đến lời đăng đàn của anh. Anh đã đăng bài về tôi từ đầu năm nay, đe dọa rồi lại xin lỗi, thao túng để tôi quay lại với anh. Vì anh biết tôi không muốn làm ảnh hưởng bất kỳ ai. Chưa nói đến các hợp đồng của tôi lúc đó, trong thời gian chưa có quyết định ly hôn và phân chia tài sản từ tòa án, nếu phải đền bù khi có khủng hoảng truyền thông, anh sẽ phải gánh trách nhiệm giải quyết con số đó cùng tôi”.

Hình ảnh status của chồng được Thư Đan Nguyễn đính kèm bài đăng

Thư Đan Nguyễn khẳng định hai quyết định đúng đắn nhất của mình là sinh con và rời khỏi cuộc hôn nhân này. Cô tuyên bố sẽ không tiếp tục tranh cãi trên mạng xã hội mà giải quyết các vấn đề còn lại bằng chứng cứ và theo quy định pháp luật.

Về những câu chuyện xảy ra trong quá khứ - khi còn học cấp 2 , Thư Đan Nguyễn thừa nhận mình “có những bồng bột, nông nổi và những mâu thuẫn thời học sinh”. Vì vậy cô gửi lời xin lỗi đến những người đã bị cô làm tổn thương:

“Dù không thể thay đổi những gì đã xảy ra, tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành đến những người tôi đã làm tổn thương. Dù những câu chuyện ấy có được nhắc lại hay không, tôi vẫn cho rằng mình cần phải nói lời xin lỗi và chịu trách nhiệm về những hành xử chưa đúng của bản thân trong quá khứ”.

Cuối cùng, Thư Đan Nguyễn cũng cho biết có biện pháp pháp lý đối với các thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng đến danh dự, quyền lợi của bản thân và doanh nghiệp. Cô cũng tiết lộ vẫn còn lưu giữ nhiều bằng chứng để bảo vệ mình nếu cần.

Hiện tại, công chúng vẫn đang theo dõi các diễn biến liên quan đến ồn ào này.