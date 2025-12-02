Thông tin về thời điểm đánh thuế tiền lãi chuyển nhượng bất động sản

Bộ Tài chính đã gửi xin ý kiến các thành viên Chính phủ dự thảo một số nội dung tiếp thu, giải trình ý kiến của các đại biểu Quốc hội, ý kiến thẩm tra của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội về dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Dự thảo luật quy định, thuế thu nhập cá nhân được xác định bằng giá chuyển nhượng nhân với thuế suất 2%, cơ bản giữ như quy định hiện hành.

Theo ý kiến thẩm tra, quy định như vậy chưa giải quyết được yêu cầu đặt ra về hoàn thiện chính sách thuế liên quan đến bất động sản nhằm khuyến khích sử dụng nhà, đất có hiệu quả, hạn chế đầu cơ làm ảnh hưởng đến thị trường đã được nêu ra tại các Nghị quyết của Trung ương và Quốc hội trong thời gian qua.

Có ý kiến đề nghị nghiên cứu, bổ sung quy định theo hướng tăng thuế đối với việc chuyển nhượng bất động sản nhằm hạn chế tình trạng đầu cơ. Ý kiến khác đề nghị nên tính trên lợi nhuận (giá bán trừ giá mua và chi phí) nếu có đầy đủ chứng từ; có thể áp dụng thuế suất khác nhau theo thời gian nắm giữ (nắm giữ càng lâu thuế suất càng thấp) để khuyến khích đầu tư dài hạn, hạn chế đầu cơ.

Có ý kiến cho rằng cần có lộ trình áp dụng để tránh tác động mạnh đến thị trường bất động sản và việc áp dụng chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng bất động sản theo thời gian nắm giữ cũng cần đồng bộ với quá trình hoàn thiện các chính sách có liên quan đến đất đai, nhà ở cũng như mức độ sẵn sàng của hạ tầng công nghệ thông tin về đăng ký đất đai, bất động sản.

Giải trình nội dung này, Bộ Tài chính cho biết, dự thảo luật kế thừa quy định hiện hành về phương pháp tính thuế đối với chuyển nhượng bất động sản đã được áp dụng ổn định. Việc thu theo phương pháp này cũng có ưu điểm là đơn giản, dễ thực hiện, dễ kiểm tra.

Với đề xuất bổ sung thêm phương pháp tính thuế từ chênh lệch , Bộ Tài chính cho rằng, cần có đủ thời gian để tổng kết, đánh giá, khảo sát làm dữ liệu đầu vào để đề xuất chính sách.

Thực tế thời gian qua cho thấy, việc thu thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản cần nghiên cứu tổng thể, đảm bảo đồng bộ với quá trình hoàn thiện một loạt chính sách khác liên quan đến đất đai, xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản. Từ đó, có giải pháp tổng thể (như tăng cung, giảm giá thành...) và cần có đánh giá kỹ lưỡng tác động, đảm bảo tương đồng với mức độ sẵn sàng của cơ sở dữ liệu cũng như hạ tầng công nghệ thông tin về đăng ký, chuyển nhượng đất đai, bất động sản.

“Khi có đủ dữ kiện dữ liệu về số hóa đất đai gắn với dữ kiện dữ liệu về VNeID thì có thể từng bước thực hiện theo đúng bản chất của thuế là thu trên thu nhập”, Bộ Tài chính thông tin.

Hiện nay, Chính phủ đang triển khai đẩy mạnh nhiều biện pháp nhằm nhằm khuyến khích sử dụng nhà, đất có hiệu quả, hạn chế đầu cơ , ổn định thị trường bất động sản như triển khai xây dựng nhiều dự án nhà ở xã hội, thành lập Quỹ nhà ở quốc gia như kinh nghiệm một số nước trên thế giới...

Theo đó, để tránh đầu cơ bất động sản, Bộ Tài chính đề xuất cần có giải pháp tổng thể nhiều chính sách, trong đó việc quản lý đất, thu hồi đất được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai. Việc quản lý thị trường bất động sản, trong đó có việc tránh đầu cơ được thực hiện chủ yếu thông qua pháp luật về kinh doanh bất động sản và nhà ở.

Cơ quan soạn thảo khẳng định, chính sách thuế không phải công cụ ưu tiên, tối ưu nhất để thực hiện mục tiêu trên; vì vậy, để nghị giữ như quy định tại dự thảo luật.

Trước đó, Bộ Tài chính đã rút đề xuất thu thuế 20% lãi giao dịch bất động sản , theo đó vẫn giữ nguyên cách thu thuế thu nhập cá nhân với chuyển nhượng bất động sản ở mức 2% trị giá giao dịch hiện nay. Cơ quan soạn thảo nghiên cứu lộ trình 5 năm để áp dụng hình thức thu thuế mới.