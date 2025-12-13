Thông tin về nam nghệ sĩ duy nhất tiễn đưa Thương Tín ở Phan Rang

Ngay sau khi nhận tin cố nghệ sĩ Thương Tín qua đời tại Phan Rang vào tối 8/12/2025, nhạc sĩ Tô Hiếu cùng con trai của Thương Tín là Thanh Tùng đã lập tức di chuyển từ TP.HCM về quê. Anh có mặt từ sáng sớm ngày 9/12, phụ giúp gia đình lo liệu tang sự và đồng hành trong suốt lễ tang giản dị diễn ra từ 9–10/12.

Trong suốt thời gian này, Tô Hiếu được ghi nhận là người đồng nghiệp duy nhất kề cận bên gia đình và người thân , chăm lo các nghi thức cuối cùng cho Thương Tín. Ân tình của nam nghệ sĩ này khiến nhiều người cảm kích.

Vậy nhạc sĩ Tô Hiếu là ai và có mối quan hệ như thế nào với cố nghệ sĩ Thương Tín?

Nhạc sĩ Tô Hiếu sinh tại Gia Lai và hiện sinh sống, làm việc tại TP HCM. Anh được biết đến với nhiều ca khúc trữ tình sâu lắng, đồng thời tham gia sản xuất MV, phổ nhạc từ thơ và tổ chức các đêm nhạc quy tụ nhiều ca sĩ biểu diễn.

Nhạc sĩ Tô Hiếu và nghệ sĩ Thương Tín

Trong sự nghiệp, anh vừa là người sáng tác, vừa đóng vai trò quản lý, đạo diễn cho nhiều dự án nghệ thuật. Một số ca khúc nổi bật của nam nhạc sĩ như: Gia Lai quê tôi, Tàn phế, Nỗi niềm xa anh, Đau xót phận chồng xa, Chôn dấu một niềm đau, Đời còn buồn, Đừng bỏ con mồ côi.…

Mối quan hệ giữa Tô Hiếu và Thương Tín được hình thành trong nhiều năm, đặc biệt là giai đoạn cuối đời của diễn viên tài danh Biệt động Sài Gòn . Cụ thể từ năm 2021, Tô Hiếu là người đứng ra cưu mang, chăm sóc nghệ sĩ Thương Tín sau biến cố đột quỵ, khi ông rơi vào cảnh khó khăn, không nơi nương tựa.

Nhạc sĩ Tô Hiếu hỗ trợ Thương Tín chỗ ở, sinh hoạt, chi phí thuốc men và kết nối show diễn để nam nghệ sĩ có thu nhập. Suốt một thời gian dài, Tô Hiếu vừa làm quản lý, vừa là người thân, trực tiếp lo toan mọi việc cho Thương Tín. Việc giúp đỡ này từng gây nhiều chú ý và tranh luận trong dư luận nhưng Tô Hiếu khẳng định xuất phát từ tình nghĩa và sự trân trọng với một tài năng lớn của điện ảnh Việt.