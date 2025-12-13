Gia đình nghệ sĩ Thương Tín thông báo khẩn

Cách đây ít phút nhạc sĩ Tô Hiếu đã đăng thông báo khẩn trên trang cá nhân. Nam nhạc sĩ viết: "Tin khẩn. Hiện tại trên các trang mạng, đang có nhiều kênh kêu gọi đóng góp xây mộ, hỗ trợ cho gia đình cố nghệ sĩ Thương Tín là lừa đảo, mọi người hết sức đề phòng nha". Đính kèm, nhạc sĩ Tô Hiếu chia sẻ hình ảnh bia mộ nam nghệ sĩ đã được gia đình lo đầy đủ, chỉn chu.

Trước đó một ngày, nhạc sĩ Tô Hiếu cũng đã chia sẻ một status cảnh báo lừa đảo từ sự ra đi của nghệ sĩ Thương Tín: "Tô Hiếu và gia đình, không kêu gọi đóng góp, tiền bạc, vật chất, kể cả hỗ trợ tiền xây mộ cho cố nghệ sĩ Thương Tín, mọi hành vi kêu gọi là lừa đảo. Mọi người cần thận trọng và báo cho cơ quan an ninh mạng, để kịp thời điều tra và xử lý theo pháp luật", nam nhạc sĩ viết.

Nhạc sĩ Tô Hiếu cũng thông báo, anh được gia đình nam nghệ sĩ "giao làm người phát ngôn và đưa tin về sự ra đi của cố nghệ sĩ Thương Tín".

Những chia sẻ của nhạc sĩ Tô Hiếu nhận được nhiều bình luận từ khán giả. Bên cạnh những chia sẻ thương tiếc cho sự ra đi của nam nghệ sĩ tài hoa một thời thì không ít người gửi lời cảm ơn tới sự hỗ trợ tận tình của nhạc sĩ Tô Hiếu.

Chia sẻ của nhạc sĩ Tô Hiếu.

Nhạc sĩ Tô Hiếu ở Phan Rang trong 2 ngày diễn ra tang lễ của nam nghệ sĩ.

"Cảm ơn nhạc sĩ Tô Hiếu đã sống trọn vẹn nghĩa tình bên đời cố nghệ sĩ Thương Tín trong những năm tháng cuối đời đầy khó khăn bệnh tật. Xin vĩnh biệt nghệ sĩ Thương Tín tài hoa. Cầu chúc linh hồn nghệ sĩ về cõi vĩnh hằng"; "Cảm ơn em nhạc sĩ Tô Hiếu đã luôn bên cạnh người anh nghệ sĩ tài hoa.

ĐỌC THÊM Nữ nghệ sĩ 2 đời chồng nửa đêm đăng status hơn 600 chữ về bạn trai U60

Thương Tín lúc khó khăn, ốm đau và chút hơi thở cuối cùng của cuộc đời. Tình người thật nhân văn em thật tuyệt vời. Anh chúc em luôn luôn mạnh khỏe hạnh phúc bình an thành đạt trong cuộc sống"; "Dù sao thì Thương Tín cũng có người bạn nghệ sĩ tốt với mình cho tới cuối đời"; "Chú Tô Hiếu thật trọng tình nghĩa ạ"... là một số chia sẻ từ cư dân mạng.

Nghệ sĩ Thương Tín qua đời vào ngày 8/12 tại nhà mẹ đẻ ở Phan Rang khiến nhiều đồng nghiệp, khán giả thương tiếc. Thương Tín sinh năm 1956 tại Phan Rang và có đam mê nghệ thuật từ sớm. 13 tuổi, ông đã đi theo các gánh hát. Sau khi học tại Trường Quốc gia Âm nhạc – Kịch nghệ Sài Gòn, ông gia nhập nhiều đoàn kịch lớn và nhanh chóng khẳng định tên tuổi trên sân khấu.

Từ thập niên 1980, Thương Tín chuyển sang điện ảnh và trở thành một trong những tài tử nổi bật nhất màn bạc Việt Nam, ghi dấu với các vai như Thiếu tá Lưu Kỳ Vọng trong Ván bài lật ngửa, Sáu Tâm của Biệt động Sài Gòn và Bạch Hải Đường trong Săn bắt cướp... Không chỉ tài năng, Thương Tín còn đào hoa, ông có tới 4 người vợ và nhiều cuộc tình.