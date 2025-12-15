Vợ Tuấn Hưng: "Giờ phải công nhận, chồng mình thật sự giỏi"

Chiều 14/12, ca sĩ Tuấn Hưng đã ra mắt album mới mang tên "Chạm" với 5 ca khúc do anh tự sáng tác gồm: "Chạm vào nỗi nhớ mẹ", "Trời xanh vẫn ở phía trước", "Lặng thinh", "Em" và "Cảm ơn". Ngoại trừ "Cảm ơn" ghi nhận sự kết hợp với nhóm MTV, 4 bài còn lại nam ca sĩ đều tự hát.

Cảm hứng sáng tác trong album lần này của Tuấn Hưng không đề cập đến tình yêu mà là tình người, là người mẹ vừa qua đời, là vợ, là bạn bè đến bên cạnh anh lúc đau buồn...

Ca sĩ Tuấn Hưng.

"Tôi bắt đầu sáng tác và hoàn thiện album này là khoảng 4 tháng. Từ lúc mẹ bắt đầu ốm, tôi bắt đầu mổ dây thanh, làm cho những cảm xúc hàng ngày của mình bị tụt xuống, gọi là trầm cảm thì hơi quá nhưng đó là cảm giác bị cô đơn, bị lạc bước… Quãng thời gian ấy thú thật 4 tháng mà dài như 4 năm, từng ngày trôi qua rất chậm, rất dài và màu trầm nhiều hơn màu tươi.

Tất cả những người trong gia đình, từ bố, vợ đến các con đều không biết cảm xúc đó của tôi. Tôi giấu cảm xúc vì nghĩ mình là trụ cột của cả gia đình nên cần phải vững vàng, chỉ biết ghi lại những cảm xúc đó vào trong âm nhạc. Tôi gượng dậy, cố bước đi bằng âm nhạc".

Chia sẻ về ca khúc mở đầu album, viết cho người mẹ vừa qua đời của mình, Tuấn Hưng xúc động nói: "Chạm vào nỗi nhớ mẹ là bài tôi viết sau những bài còn lại nhưng lại đưa lên đầu album. Đó là cảm xúc khi mẹ đã mất, tôi ngồi trong nhà, ngoài sân hay đi lên trên gác vẫn thấy mẹ như ở đâu đó xung quanh đấy, đến tận cả ngay bây giờ, tất cả mọi người trong gia đình vẫn nghĩ mẹ đang ở đâu đấy thôi.

Chỉ khi mình đi ra khỏi nhà mới cảm nhận rất rõ sự mất mát, còn ở trong nhà vẫn thấy mọi thứ vẫn thế. Mọi người thường nghe viết về mẹ phải êm đềm, day dứt nhưng tôi có nỗi nhớ riêng, cá tính riêng trong âm nhạc nên muốn nỗi nhớ mẹ cũng thật nhất với con người của mình", nói xong Tuấn Hưng phải kiềm chế để không bật khóc.

Tuấn Hưng và vợ.

Với ca khúc "Lặng thinh", Tuấn Hưng muốn gửi đến những người bạn đã kề vai sát cánh bên anh lúc chới với, không ồn ào nhưng luôn hiện diện đúng lúc, những người không bao giờ "chấp" tính cách thất thường của anh, sẵn sàng chủ động liên lạc và tìm đến ngay cả khi anh quyết thu mình lại.

Ngoài người mẹ Tuấn Hưng luôn tôn kính, yêu thương thì người phụ nữ thứ 2 khiến anh có nhiều cảm xúc để viết lên ca từ, giai điệu chính là người vợ hiền luôn bên cạnh anh. Có mặt tại buổi ra mắt album của chồng, Hương Baby chia sẻ cảm xúc khi chồng tiết lộ viết ca khúc tặng mình: "Bài này là khi anh ấy viết xong hết rồi, phổ nhạc xong hết rồi mới bảo: “Vợ ơi xuống đây chồng bảo, chồng sáng tác bài này tặng vợ đấy, vợ nghe đi”. Nghe xong, em thấy chồng mình giỏi quá.

Qua nhiều biến cố, em cảm thấy chồng mình rất giỏi. Trước em vẫn ngưỡng mộ anh ấy hát hay, nổi tiếng, giờ còn sáng tác giỏi như này. Bình thường ở nhà em cũng ít khi khen chồng, giờ phải công nhận rằng chồng mình thật sự giỏi", vợ Tuấn Hưng nói.

Tuấn Hưng và nhạc sĩ Phạm Việt Tuân.

Đồng hành cùng Tuấn Hưng với vai trò hòa âm phối khí cho toàn album "Chạm", nhạc sĩ Phạm Việt Tuân chia sẻ, cả 5 ca khúc mà đàn anh sáng tác tuy có thông điệp, ý nghĩa riêng, dù khác nhau về chủ đề song điểm chung của cả 5 bài này là đều xuất phát từ những cảm xúc rất thật của Tuấn Hưng. Cũng theo nhạc sĩ Phạm Việt Tuân, Tuấn Hưng làm việc cực kỳ nghiêm túc, từ câu chữ, giai điệu cho đến nội dung từng bài hát, nam ca sĩ đều chau chuốt kỹ lưỡng.

"Chúng tôi không chỉ làm việc hiệu quả mà còn cùng nhau chia sẻ những cảm xúc mà anh Tuấn Hưng gửi gắm trong album lần này." – nhạc sĩ Phạm Việt Tuân tâm sự.

Album "Chạm" được Tuấn Hưng chính thức phát hành trên kênh Youtube cá nhân và các nền tảng số ngày 14-12-2025. Đây cũng là sản phẩm âm nhạc có ý nghĩa đặc biệt với Quả Dưa Hấu - nhóm nhạc mà Tuấn Hưng từng tham gia, khi anh chính là thành viên cuối cùng của ban nhạc này "trổ" tài viết nhạc, "nở" muộn ở vai trò sáng tác, sau Tường Văn, Anh Tú (Tú Dưa) và Bằng Kiều.