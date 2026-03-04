Thông tin tất cả nam giới trên 50 tuổi cần biết

Nam giới được khuyên nên liên hệ với bác sĩ gia đình nếu nhận thấy ba dấu hiệu cảnh báo khi đi vệ sinh. Đây có thể là biểu hiện giai đoạn sớm của một loại ung thư nguy hiểm có thể mất nhiều năm mới xuất hiện triệu chứng rõ ràng. Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) đã đưa ra cảnh báo này đặc biệt dành cho nam giới da đen và những người trên 50 tuổi — nhóm có nguy cơ cao hơn.

Trong tháng nâng cao nhận thức về ung thư tuyến tiền liệt, NHS đăng trên mạng xã hội X: “Ung thư tuyến tiền liệt thường phát triển chậm, vì vậy có thể không có triệu chứng trong nhiều năm, nhưng điều quan trọng là phải biết những dấu hiệu cần chú ý. Nếu bạn cảm thấy có điều gì đó không ổn, đừng chần chừ – hãy liên hệ với bác sĩ đa khoa. Chẩn đoán sớm có thể cứu sống.”

Ba triệu chứng chính có thể phát triển chậm theo thời gian gồm:

- Nhu cầu đi tiểu tăng lên

- Phải rặn khi đi tiểu

- Cảm giác bàng quang chưa được làm rỗng hoàn toàn

Việc xuất hiện các triệu chứng này không nhất thiết có nghĩa là bạn mắc ung thư, vì chúng có thể do nhiều tình trạng khác gây ra. Tuy nhiên, những dấu hiệu cảnh báo này không nên bị xem nhẹ.

Nam giới được khuyên chú ý tới các dấu hiệu lạ khi đi vệ sinh.

Theo NHS, nếu bệnh được phát hiện đủ sớm, nhiều trường hợp có thể được “chữa khỏi”. Phương pháp điều trị khác nhau tùy từng bệnh nhân và có thể bao gồm hóa trị, liệu pháp hormone hoặc phẫu thuật, cùng các phương pháp khác.

Ung thư tuyến tiền liệt là một trong những loại ung thư được chẩn đoán phổ biến nhất ở nam giới tại Anh. Nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt tăng theo tuổi tác, với phần lớn các ca bệnh xuất hiện sau tuổi 50. Nam giới da đen và những người có cha hoặc anh/em trai từng mắc ung thư tuyến tiền liệt có nguy cơ cao hơn.

Những nam giới lo ngại về nguy cơ của mình được khuyến khích trao đổi với bác sĩ ngay cả khi chưa có triệu chứng.

Ung thư tuyến tiền liệt thường bắt đầu phát triển ở phần ngoài của tuyến tiền liệt, do đó nó không gây áp lực lên niệu đạo và không gây triệu chứng cho đến khi khối u phát triển đáng kể hoặc đã di căn. Điều này có thể dẫn đến các vấn đề khi đi tiểu, cùng với các triệu chứng khác như đau lưng dưới, sụt cân không rõ nguyên nhân hoặc rối loạn cương dương.

Theo tổ chức Nghiên cứu Ung thư Vương quốc Anh (Cancer Research UK), ước tính khoảng một trong sáu nam giới sẽ mắc ung thư tuyến tiền liệt trong suốt cuộc đời. Khoảng 78,9% bệnh nhân sống sót từ 10 năm trở lên sau khi được chẩn đoán.

Phát hiện sớm đóng vai trò then chốt trong việc cải thiện tiên lượng. Ung thư tuyến tiền liệt không liên quan đến các nguyên nhân có thể phòng ngừa rõ ràng, vì vậy không có phương pháp đảm bảo nào để giảm nguy cơ trước khi bệnh phát triển.

Để phòng ngừa ung thư nói chung, mỗi người nên duy trì lối sống lành mạnh: ăn nhiều rau xanh, trái cây, hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, không hút thuốc và hạn chế rượu bia. Tập thể dục đều đặn, giữ cân nặng hợp lý và ngủ đủ giấc cũng giúp giảm nguy cơ mắc bệnh. Bên cạnh đó, tiêm phòng các virus liên quan đến ung thư như HPV hoặc viêm gan B, khám sức khỏe định kỳ và tầm soát sớm theo khuyến nghị của bác sĩ là những biện pháp quan trọng giúp phát hiện và can thiệp kịp thời.