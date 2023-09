Thông tin mới vụ cháy chung cư mini: 6 nạn nhân bị thương tiên lượng nặng, nguy kịch

Tin từ Sở Y tế Hà Nội cho biết đến chiều 14-9, còn 36 nạn nhân vụ cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân (TP Hà Nội) đang điều trị tại các bệnh viện Bạch Mai, Xanh Pôn, Hà Đông, Đại học Y Hà Nội và Quân y 103. Trong sáng nay, 6 bệnh nhân đã được ra viện, chưa ghi nhận thêm ca tử vong.

Trong số 36 nạn nhân đang điều trị, có 1 phụ nữ mang thai (điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn), 9 trẻ em điều trị ở Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, Xanh Pôn và Bạch Mai. Nhiều ca vào viện với chẩn đoán ngạt khói, theo dõi ngộ độc khí CO, suy hô hấp, một số ca đa chấn thương, bỏng do nhiệt, gãy xương, theo dõi viêm phổi do ngạt khói…

Điều trị nạn nhân vụ cháy tại Bệnh viện Bạch Mai

Hiện có 6 ca nặng, nguy kịch, chủ yếu điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai. Số còn lại mức độ trung bình và nhẹ, nhiều ca sức khỏe ổn định.



Tại Bệnh viện Bạch Mai, 2 nữ bệnh nhân 37 và 39 tuổi chẩn đoán suy hô hấp, tiên lượng nặng, nguy kịch phải thở máy, vận mạch. Một nữ bệnh nhân 37 tuổi khác đang điều trị ở Bệnh viện Đa khoa Hà Đông do có bệnh nền ghép thận cũng được tiên lượng diễn biến sức khỏe ở mức trung bình, nặng, đang được điều trị hồi sức.

Vụ cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân, Hà Nội xảy ra lúc hơn 23 giờ ngày 12-9. Chung cư này gồm 9 tầng, 1 tum, với khoảng 45 căn hộ, hơn 150 nhân khẩu.

Theo thống kê, tổng số ca tử vong từ báo cáo của các bệnh viện đến thời điểm hiện tại là 56 trường hợp. Trong đó: Bệnh viện Quân y 103 (41 ca), Bệnh viện Đa khoa Hà Đông (4), Bệnh viện Bưu điện (1), Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (1), Bệnh viện Bạch Mai (2), Bệnh viện Đại học Y Hà Nội (1), Bệnh viện Đa khoa Đống Đa (4), Bệnh viện E (2).