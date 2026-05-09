Thông tin mới vụ bé 2 tuổi bị bạo hành ở TP.HCM: Bà nội, bà ngoại và dì đều từ chối nhận nuôi, mẹ ruột của bé đang mang thai

Nam An - Ảnh: Di Anh
|

Bệnh viện Nhi đồng 1 đang nỗ lực cứu chữa và hỗ trợ toàn diện cho bé trai 2 tuổi bị bạo hành dã man, song hiện người thân đều từ chối chăm sóc trong khi mẹ ruột của bé cũng đang mang thai.

Ngày 8/5, Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM cho biết đang tích cực điều trị và hỗ trợ toàn diện cho bé trai 2 tuổi bị bạo hành dã man. Bệnh nhi được xác định là bé N.G.K (2 tuổi, ở xã Hòa Hiệp TP.HCM) bị mẹ ruột cùng người tình bạo hành gây thương tích nặng.

Sau thời gian theo dõi và điều trị tại bệnh viện, tại phòng bệnh thường Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Nhi đồng 1, bé K. có thể ăn uống bình thường, các vết thương và xây xát trên cơ thể đang dần lành. Trái với vẻ hoảng loạn và đau đớn những ngày đầu nhập viện, hiện bé đã bớt khóc bớt sợ hãi, biết vui cười khi được y bác sĩ tặng đồ chơi.

Sức khỏe bé trai 2 tuổi bị bạo hành dã man ở TP.HCM đã ổn định

Tại buổi làm việc, ThS-BSCK2 Nguyễn Thị Thanh Hương (PGĐ Bệnh viện Nhi đồng 1 - TP,.HCM) cho biết, "Từ ngày 2/5 đến nay, hàng xóm nhiều lần chứng kiến mẹ ruột dùng cây đánh bé ngay tại sân nhà. Bệnh nhi bị bạo hành liên tiếp, chủ yếu ở vùng lưng và đầu, dẫn đến chảy nhiều máu.

Sau đó, người dân đã trình báo cơ quan công an. Công an xã Hòa Hiệp phối hợp đưa bé đi cấp cứu tại Bệnh viện Bà Rịa - Vũng Tàu. Tuy nhiên, do tình trạng quá nặng nên bệnh nhi được chuyển thẳng lên Bệnh viện Nhi đồng 1 trong ngày 3/5, cùng mẹ ruột và lực lượng công an đi theo hỗ trợ”, bác sĩ cho biết.

Nhờ sự chăm sóc, động viên tâm lý của đội ngũ y bác sĩ và điều dưỡng, bé K. đã không còn quấy khóc. Bé đã bắt đầu cười, chơi với đồ chơi và cởi mở hơn với những người xung quanh.

Những vết thương chằng chịt trên cơ thể cũng dần lành

Theo bác sĩ Hương, sau khi tiếp nhận bệnh nhi, Bệnh viện Nhi đồng 1 đã khẩn trương điều trị như một trường hợp cấp cứu thông thường, đồng thời kích hoạt “mô hình một cửa” - cơ chế hỗ trợ dành cho trẻ em bị bạo hành hoặc xâm hại nhằm xử lý toàn diện về y tế, tâm lý và an sinh xã hội. Bệnh viện đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phương án chăm sóc lâu dài cho bệnh nhi.

“Hiện bà nội, bà ngoại và dì của bé đều từ chối nhận nuôi dưỡng. Trong khi đó, mẹ ruột của bé cũng đang mang thai. Chúng tôi thống nhất phương án tốt nhất cho trẻ. UBND xã Hòa Hiệp sẽ thực hiện thủ tục để Trung tâm Công tác xã hội - Giáo dục dạy nghề Thiếu niên TPHCM tiếp nhận bệnh nhi, cử người phối hợp chăm sóc trong thời gian điều trị cũng như sau khi xuất viện.

Thế nhưng do người thân từ chối nuôi dưỡng cháu bé nên thời gian tới bé K. sẽ được chuyển về Trung tâm Công tác xã hội - Giáo dục dạy nghề Thiếu niên TPHCM

Sau 3 tháng, trẻ sẽ được chuyển về Trung tâm bảo trợ và công tác xã hội ở khu vực Vũng Tàu (cũ). Con sẽ được chăm sóc, nuôi dưỡng và tạo điều kiện phát triển, học tập", BS Hương nói.

Đại diện bệnh viện cho biết đội ngũ y tế không chỉ tập trung điều trị các tổn thương về thể chất mà còn hỗ trợ tâm lý nhằm giúp bé dần cảm thấy an toàn hơn. Đến thời điểm hiện tại, bé đã bắt đầu cười, chơi với đồ chơi và cởi mở hơn với những người xung quanh.

Điều đáng sợ phía sau những vụ bạo hành trẻ em liên tiếp gần đây


