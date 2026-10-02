Thông tin mới về thí điểm làn vượt xe trên một số đường cao tốc

Trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và tuyến Hà Nội - Lào Cai, lực lượng chức năng đã xử lý 2 trường hợp vi phạm liên quan đến hành vi này.

Đại tá Phạm Việt Công, Phó Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, hiện nay, trên nhiều tuyến cao tốc, có rất nhiều phương tiện vẫn lưu thông chậm và bám làn trái (làn 1, sát dải phân cách giữa).

Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến các phương tiện khác trên đường, đặc biệt gây ra việc giảm tốc độ đột ngột, từ đó giảm lưu thông gây xung đột, ùn tắc giao thông.

Để giải quyết tình trạng trên, lực lượng chức năng đã trực tiếp khảo sát và phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam nghiên cứu tổ chức thí điểm làn vượt xe tại cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và cao tốc Pháp Vân – Cao Bồ. Đây là hai đoạn tuyến có đủ điều kiện để các đơn vị thí điểm làn vượt xe.

Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng là một trong hai tuyến đầu tiên được thí điểm "làn vượt xe" vào quý 4/2026. Ảnh: VGP

Theo đó, Cục CSGT sẽ tiếp tục phối hợp với Cục Đường bộ để tổ chức hoàn thiện hệ thống báo hiệu, vạch sơn trên đường và dự kiến triển khai thí điểm vào quý 4 năm 2026.

Trên cơ sở đó sẽ tiếp tục đánh giá, hoàn thiện trên các đoạn tuyến khác có đủ điều kiện. Đây là giải pháp tổ chức giao thông có tác động trực tiếp đến hoạt động của phương tiện trên tuyến nên phải được chuẩn bị đồng bộ, thận trọng.

Hiện, lực lượng chức năng đã trực tiếp cho cán bộ, chiến sĩ sử dụng phương tiện đi trên đường và có quay phim, chụp ảnh để hướng dẫn các kỹ năng đi đường để đảm bảo người dân có thể nắm bắt được chủ trương, phương thức lưu thông trên đường theo tổ chức lưu thông mới.

Đối với tình trạng xe đi chậm, bám làn trái, Cục CSGT đã chỉ đạo tăng cường tuần tra, kiểm soát; khai thác camera, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và thông tin phản ánh của người dân để phát hiện, xử lý.

Trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và tuyến Hà Nội - Lào Cai, lực lượng chức năng đã xử lý 2 trường hợp vi phạm liên quan đến hành vi này.

Theo quy định tại Điều 13 và Điều 25, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định phương tiện di chuyển với tốc độ thấp hơn phải đi về bên phải; mỗi lần chuyển làn chỉ được chuyển sang một làn liền kề, phải báo hiệu, quan sát và bảo đảm an toàn.

Việc xử lý được căn cứ vào tổ chức giao thông, tốc độ phương tiện, diễn biến dòng xe và chứng cứ cụ thể; không phải mọi trường hợp đi ở làn sát dải phân cách giữa đều mặc nhiên là vi phạm.

Phương án đề xuất bố trí làn vượt xe trên cao tốc của Cục CSGT.

Khi đủ căn cứ, lực lượng CSGT sẽ xử lý các hành vi như: không chấp hành biển báo, vạch kẻ đường; đi không bên phải, trừ đúng làn; chuyển cùng lúc qua hai làn hoặc đi chậm nhưng không đi về làn đường bên phải theo quy định tại Nghị định số 168/2024/NĐ-CP.

Trong thời gian tới, Cục CSGT tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng tăng cường tuyên truyền cho các tài xế biết về quy định không điều khiển xe bám làn trái trên cao tốc. Các hình thức tuyên truyền gồm rà soát, điều chỉnh các tín hiệu cần thiết, hiển thị cảnh báo trên các bảng điện tử trên cao tốc.

Mục đích để tài xế hiểu rõ cần đi đúng làn, đúng tốc độ và chỉ sử dụng làn 1 để vượt khi đủ an toàn. Sau khi vượt xong, tài xế cần chủ động chuyển sang làn phải đảm bảo an toàn để các phương tiện phía sau lưu thông.