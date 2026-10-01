HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Rộ ảnh VinFast VF 3 với thiết kế mới trên đường: Bỏ vài chi tiết hầm hố, CĐM kỳ vọng một bản mở rộng khoang cabin

Khôi Nguyên
|

Hình ảnh một chiếc xe được cho là VinFast VF 3 với thiết kế vòm bánh khác biệt đang gây chú ý trên mạng xã hội, làm dấy lên đồn đoán về khả năng mẫu xe điện cỡ nhỏ sắp có bản nâng cấp.

VinFast VF 3 thử nghiệm bản mới?

Trong những ngày gần đây, hình ảnh một chiếc xe được cho là VinFast VF 3 xuất hiện trên đường phố với lớp ngụy trang kín đang được chia sẻ trên mạng xã hội.

Rộ ảnh VinFast VF 3 với thiết kế mới trên đường: Bỏ vài chi tiết hầm hố, CĐM kỳ vọng một bản mở rộng khoang cabin - Ảnh 1.

Hình ảnh một chiếc xe mang thiết kế gần giống hệt VinFast VF 3 đang gây xôn xao trên mạng. Ảnh: FB

Qua hình ảnh, có thể thấy chiếc xe có kiểu dáng tổng thể khá tương đồng VF 3 hiện nay. Phần thân xe vuông vức, cửa sổ, kính hậu và cụm đèn phía sau đều gợi liên tưởng rõ rệt tới mẫu mini SUV điện của VinFast. Tuy nhiên, điểm khiến nhiều người chú ý nằm ở khu vực vòm bánh.

Trên VF 3 hiện hành, vòm bánh xe được thiết kế dạng ốp nhựa nổi, mở rộng đáng kể ra ngoài thân xe, góp phần tạo nên vẻ ngoài cơ bắp và phong cách SUV. Đây cũng là một trong những chi tiết đặc trưng của mẫu xe. Trong hình ảnh mới, phần vòm bánh dường như không còn nhô ra rõ rệt như vậy. Thân xe tạo cảm giác liền mạch và gọn hơn quanh khu vực bánh trước và sau.

Rộ ảnh VinFast VF 3 với thiết kế mới trên đường: Bỏ vài chi tiết hầm hố, CĐM kỳ vọng một bản mở rộng khoang cabin - Ảnh 2.

Liệu VinFast VF 3 mới có chỉnh sửa lại vòm bánh xe nhỏ hơn? Ảnh dựng đồ họa: Bí Mật Xe Biz

Dù vậy, cần lưu ý rằng chưa có thông tin chính thức xác nhận đây là VF 3 phiên bản mới. Nguồn gốc của hình ảnh hiện cũng chưa được xác minh. Vì vậy, bên cạnh khả năng đây là một chiếc VF 3 đang được thử nghiệm với thiết kế mới, cũng không thể loại trừ khả năng hình ảnh đã qua chỉnh sửa hoặc là sản phẩm dựng đồ họa.

Người dùng kỳ vọng ở VF 3 mới

Sự khác biệt ở vòm bánh cũng nhanh chóng khiến cộng đồng người dùng đặt câu hỏi, rằng nếu đây thực sự là một bản nâng cấp của VF 3, liệu VinFast có thay đổi kích thước thân xe và không gian bên trong? Một trong những mong muốn được nhắc tới là tối ưu lại thiết kế phần phía trên vòm bánh để có cabin rộng rãi hơn.

Nhìn lại VinFast VF 3

VinFast lần đầu công bố VF 3 vào năm 2023. Do đó, đây cũng là thời điểm hợp lý để mẫu xe này được nâng cấp.

Rộ ảnh VinFast VF 3 với thiết kế mới trên đường: Bỏ vài chi tiết hầm hố, CĐM kỳ vọng một bản mở rộng khoang cabin - Ảnh 3.

VinFast VF 3 là mẫu xe bán chạy nhất Việt Nam từ đầu năm tới nay. Ảnh: Đại lý

Đây là mẫu xe điện cỡ nhỏ được hãng phát triển dựa trên đặc điểm giao thông và nhu cầu sử dụng của người dùng Việt Nam. VF 3 hiện có chiều dài 3.190 mm, rộng 1.679 mm, cao 1.652 mm và chiều dài cơ sở 2.075 mm. Xe bố trí 4 chỗ ngồi. Khoang hành lý có dung tích 36 lít khi sử dụng cả hàng ghế sau và tăng lên 285 lít khi gập hàng ghế này.

Ở bản mới nhất, VF 3 mới có vô-lăng tích hợp nút bấm, đồng thời màn hình giải trí có thêm Apple CarPlay và Android Auto. Camera lùi và gương chỉnh điện cũng là những tiện ích mới nổi bật.

Rộ ảnh VinFast VF 3 với thiết kế mới trên đường: Bỏ vài chi tiết hầm hố, CĐM kỳ vọng một bản mở rộng khoang cabin - Ảnh 4.

Nhiều chủ xe VF 3 tiên phong được nâng cấp miễn phí. Ảnh: NVCC

VinFast VF 3 hiện sử dụng mô-tơ điện công suất tối đa 30 kW, mô-men xoắn 110 Nm, kết hợp pin 18,64 kWh. Xe có tầm vận hành khoảng 215 km mỗi lần sạc theo tiêu chuẩn NEDC.

Từ khi ra mắt tới nay, VF 3 đã giành được những giải thưởng cả ở Việt Nam và quốc tế. Đáng chú ý, năm nay, VinFast VF 3 còn lọt Top 5 ở 2 hạng mục tại Car Choice Awards 2026. Mẫu xe điện cỡ nhỏ này đứng trong Top 5 “Xe GenZ của năm” với 52.019 lượt bình chọn, đồng thời góp mặt ở hạng mục “Xe cho phái nữ của năm” với 50.270 lượt bình chọn.

Rộ ảnh VinFast VF 3 với thiết kế mới trên đường: Bỏ vài chi tiết hầm hố, CĐM kỳ vọng một bản mở rộng khoang cabin - Ảnh 5.

Tags

VINFAST

xe điện

Tin nóng trong ngày

báo mới

Tin ngắn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Sân bay lớn nhất Thái Lan ngổn ngang hành lý, nhân viên bật khóc xin lỗi khách hàng

Sân bay lớn nhất Thái Lan ngổn ngang hành lý, nhân viên bật khóc xin lỗi khách hàng

00:41
Thi hành lệnh bắt tạm giam nhân viên mua bán nợ Nguyễn Thị Hà SN 1990

Thi hành lệnh bắt tạm giam nhân viên mua bán nợ Nguyễn Thị Hà SN 1990

01:45
Bắt giữ cặp tình nhân Trần Thị Ngọc Trâm và Nguyễn Văn Hòa chuyên làm chuyện khuất tất ở cửa hàng đồ điện

Bắt giữ cặp tình nhân Trần Thị Ngọc Trâm và Nguyễn Văn Hòa chuyên làm chuyện khuất tất ở cửa hàng đồ điện

01:15
Thót tim giây phút công an dùng cano cứu người phụ nữ ở chân cầu Long Biên

Thót tim giây phút công an dùng cano cứu người phụ nữ ở chân cầu Long Biên

00:48
Con mang hung khí đi hỗn chiến, cha bàng hoàng "ở nhà thì vâng vâng dạ dạ"

Con mang hung khí đi hỗn chiến, cha bàng hoàng "ở nhà thì vâng vâng dạ dạ"

02:10
Danh tính 6 người đàn ông vừa bị bắt giữ trong vụ hỗn chiến tại quán cà phê

Danh tính 6 người đàn ông vừa bị bắt giữ trong vụ hỗn chiến tại quán cà phê

01:07
Hyundai Tucson thế hệ mới: Màn “lột xác” toàn diện từ thiết kế đến trang bị

Hyundai Tucson thế hệ mới: Màn “lột xác” toàn diện từ thiết kế đến trang bị

01:38
Giây phút công an đột kích, phá chuyên án gas giả quy mô lớn, bắt 10 người thu lợi bất chính tiền tỷ

Giây phút công an đột kích, phá chuyên án gas giả quy mô lớn, bắt 10 người thu lợi bất chính tiền tỷ

01:18
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại