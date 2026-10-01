Rộ ảnh VinFast VF 3 với thiết kế mới trên đường: Bỏ vài chi tiết hầm hố, CĐM kỳ vọng một bản mở rộng khoang cabin

Hình ảnh một chiếc xe được cho là VinFast VF 3 với thiết kế vòm bánh khác biệt đang gây chú ý trên mạng xã hội, làm dấy lên đồn đoán về khả năng mẫu xe điện cỡ nhỏ sắp có bản nâng cấp.

VinFast VF 3 thử nghiệm bản mới?

Trong những ngày gần đây, hình ảnh một chiếc xe được cho là VinFast VF 3 xuất hiện trên đường phố với lớp ngụy trang kín đang được chia sẻ trên mạng xã hội.

Hình ảnh một chiếc xe mang thiết kế gần giống hệt VinFast VF 3 đang gây xôn xao trên mạng. Ảnh: FB

Qua hình ảnh, có thể thấy chiếc xe có kiểu dáng tổng thể khá tương đồng VF 3 hiện nay. Phần thân xe vuông vức, cửa sổ, kính hậu và cụm đèn phía sau đều gợi liên tưởng rõ rệt tới mẫu mini SUV điện của VinFast. Tuy nhiên, điểm khiến nhiều người chú ý nằm ở khu vực vòm bánh.

Trên VF 3 hiện hành, vòm bánh xe được thiết kế dạng ốp nhựa nổi, mở rộng đáng kể ra ngoài thân xe, góp phần tạo nên vẻ ngoài cơ bắp và phong cách SUV. Đây cũng là một trong những chi tiết đặc trưng của mẫu xe. Trong hình ảnh mới, phần vòm bánh dường như không còn nhô ra rõ rệt như vậy. Thân xe tạo cảm giác liền mạch và gọn hơn quanh khu vực bánh trước và sau.

Liệu VinFast VF 3 mới có chỉnh sửa lại vòm bánh xe nhỏ hơn? Ảnh dựng đồ họa: Bí Mật Xe Biz

Dù vậy, cần lưu ý rằng chưa có thông tin chính thức xác nhận đây là VF 3 phiên bản mới. Nguồn gốc của hình ảnh hiện cũng chưa được xác minh. Vì vậy, bên cạnh khả năng đây là một chiếc VF 3 đang được thử nghiệm với thiết kế mới, cũng không thể loại trừ khả năng hình ảnh đã qua chỉnh sửa hoặc là sản phẩm dựng đồ họa.

Người dùng kỳ vọng ở VF 3 mới

Sự khác biệt ở vòm bánh cũng nhanh chóng khiến cộng đồng người dùng đặt câu hỏi, rằng nếu đây thực sự là một bản nâng cấp của VF 3, liệu VinFast có thay đổi kích thước thân xe và không gian bên trong? Một trong những mong muốn được nhắc tới là tối ưu lại thiết kế phần phía trên vòm bánh để có cabin rộng rãi hơn.

Nhìn lại VinFast VF 3

VinFast lần đầu công bố VF 3 vào năm 2023. Do đó, đây cũng là thời điểm hợp lý để mẫu xe này được nâng cấp.

VinFast VF 3 là mẫu xe bán chạy nhất Việt Nam từ đầu năm tới nay. Ảnh: Đại lý

Đây là mẫu xe điện cỡ nhỏ được hãng phát triển dựa trên đặc điểm giao thông và nhu cầu sử dụng của người dùng Việt Nam. VF 3 hiện có chiều dài 3.190 mm, rộng 1.679 mm, cao 1.652 mm và chiều dài cơ sở 2.075 mm. Xe bố trí 4 chỗ ngồi. Khoang hành lý có dung tích 36 lít khi sử dụng cả hàng ghế sau và tăng lên 285 lít khi gập hàng ghế này.

Ở bản mới nhất, VF 3 mới có vô-lăng tích hợp nút bấm, đồng thời màn hình giải trí có thêm Apple CarPlay và Android Auto. Camera lùi và gương chỉnh điện cũng là những tiện ích mới nổi bật.

Nhiều chủ xe VF 3 tiên phong được nâng cấp miễn phí. Ảnh: NVCC

VinFast VF 3 hiện sử dụng mô-tơ điện công suất tối đa 30 kW, mô-men xoắn 110 Nm, kết hợp pin 18,64 kWh. Xe có tầm vận hành khoảng 215 km mỗi lần sạc theo tiêu chuẩn NEDC.

Từ khi ra mắt tới nay, VF 3 đã giành được những giải thưởng cả ở Việt Nam và quốc tế. Đáng chú ý, năm nay, VinFast VF 3 còn lọt Top 5 ở 2 hạng mục tại Car Choice Awards 2026. Mẫu xe điện cỡ nhỏ này đứng trong Top 5 “Xe GenZ của năm” với 52.019 lượt bình chọn, đồng thời góp mặt ở hạng mục “Xe cho phái nữ của năm” với 50.270 lượt bình chọn.