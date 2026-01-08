Thông tin mới về bảo hiểm y tế người dân cần biết

Ngày 6/1, Bộ Y tế đã ban hành công văn hỏa tốc gửi Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, các sở y tế cùng toàn bộ cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước, yêu cầu khẩn trương thực hiện việc chuyển đổi mã quyền lợi BHYT nhằm bảo đảm quyền lợi cho người tham gia theo quy định mới.

Việc điều chỉnh được thực hiện căn cứ theo Nghị quyết số 261/2025/QH15 do Quốc hội ban hành ngày 11/12/2025, quy định một số cơ chế, chính sách đặc biệt trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người dân. Nghị quyết này chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2026.

Khoản 1, Điều 2 của Nghị quyết quy định, hai nhóm đối tượng gồm người tham gia BHYT thuộc hộ gia đình cận nghèo và người cao tuổi từ đủ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội sẽ được áp dụng mức hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi BHYT.

Để đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT theo quy định mới, Bộ Y tế đề nghị BHXH Việt Nam khẩn trương rà soát, điều chỉnh mã quyền lợi BHYT đối với từng nhóm đối tượng cụ thể.

Theo đó, đối với người tham gia BHYT thuộc hộ gia đình cận nghèo có mã đối tượng tham gia là mã CN, cơ quan BHXH thực hiện chuyển đổi từ mã quyền lợi số 3 (mức hưởng 95%) sang mã quyền lợi số 2 (mức hưởng 100%) kể từ ngày 01/01/2026.

Cùng với nhóm cận nghèo, người cao tuổi từ đủ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội có mã đối tượng tham gia là mã LH cũng sẽ được điều chỉnh quyền lợi. Mã quyền lợi của nhóm này được chuyển từ số 4 (mức hưởng 80%) sang mã quyền lợi số 2 (mức hưởng 100%), bắt đầu từ ngày 01/01/2026.

Song song với việc chuyển đổi mã quyền lợi từ phía cơ quan BHXH, Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh trên toàn quốc triển khai thực hiện tra cứu thông tin thẻ và bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHYT theo đúng quy định.

Trong quá trình triển khai, nếu phát sinh khó khăn hoặc trong trường hợp cần thiết, các cơ sở y tế cần kịp thời trao đổi với giám định viên và cơ quan BHXH để thống nhất cách thức thực hiện, bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHYT.