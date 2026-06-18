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Thông tin mới nhất về việc sử dụng Zalo, tất cả người dân cần biết

MT
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Công an Hà Nội vừa phát đi thông báo mới.

Thông tin cần biết về lừa đảo Zalo: Cảnh giác với thủ đoạn mới 2026 - Ảnh 1.

Thời gian gần đây, xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới trên không gian mạng với phương thức hoạt động tinh vi, lợi dụng các giao dịch mua bán vật liệu xây dựng có thật để tạo lòng tin, từ đó chiếm đoạt tiền của người mua.

Thông tin cần biết về lừa đảo Zalo: Cảnh giác với thủ đoạn mới 2026 - Ảnh 2.

Ngày 15/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Quyết định tạm giữ đối với Đỗ Minh Tuấn (SN 1989, trú tại Hưng Yên) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Theo điều tra, Tuấn sử dụng tài khoản Facebook “Tổng Kho Vật Tư” và Zalo “Cung Cấp Vật Tư Giá Gốc” tham gia các hội nhóm mua bán vật liệu xây dựng để tìm kiếm khách hàng. Đối tượng không sở hữu hàng hóa nhưng lại liên hệ với các kho, đại lý vật liệu xây dựng có thật để đặt mua hàng, sau đó sử dụng thông tin này nhằm tạo lòng tin với người mua.

Trước đó, ngày 10/6, sau khi thấy chị T.T.H. đăng thông tin tìm mua sàn bê tông siêu nhẹ trên mạng xã hội Facebook, đối tượng Tuấn đã chủ động liên hệ, báo giá và giới thiệu là đơn vị cung cấp vật liệu giá gốc. Để tăng độ tin cậy, đối tượng cung cấp địa chỉ kho hàng thực tế, hướng dẫn khách thuê xe đến nhận hàng và gửi hình ảnh hàng hóa đang được bốc xếp lên xe.

Tin tưởng giao dịch là có thật, chị H. đã chuyển khoản 17,65 triệu đồng theo yêu cầu. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, đối tượng lập tức cắt đứt liên lạc. Khi liên hệ với kho hàng, nạn nhân mới biết đơn vị này chưa nhận được bất kỳ khoản thanh toán nào nên không thể xuất hàng.

Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cần thận trọng khi giao dịch qua mạng xã hội; không chuyển tiền vào tài khoản cá nhân khi chưa xác minh rõ người bán; kiểm tra kỹ thông tin đơn vị cung cấp hàng hóa; đối với các giao dịch có giá trị lớn cần ký kết hợp đồng, có hóa đơn, chứng từ rõ ràng. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần nhanh chóng trình báo cơ quan Công an để được hỗ trợ, xử lý theo quy định.

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