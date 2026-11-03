HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Thông tin mới nhất về thời điểm miền Bắc xuất hiện mưa to, trời chuyển lạnh

Duy Anh
|

Theo dự báo của cơ quan khí tượng, trong 1 tuần tới, Bắc Bộ khả năng có mưa, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 9/11, trời chuyển lạnh.

Miền Bắc sắp chuyển rét, có nơi giảm xuống dưới 18 độ C

Theo dự báo của cơ quan khí tượng, từ ngày 4 đến 9/11, Bắc Bộ duy trì hình thái thời tiết có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng.

Từ khoảng đêm 5/11, khu vực này bắt đầu chịu tác động của không khí lạnh gây mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Ngày 7-8/11, không khí lạnh tiếp tục được tăng cường, duy trì mưa rào rải rác, nền nhiệt giảm sâu.

Theo thông tin trên tờ VnExpress, nhiệt độ thấp nhất có khả năng xuống dưới 20 độ, riêng vùng núi phía Bắc dưới 18 độ; cao nhất trong ngày có nơi dưới 25 độ C. Trời chuyển lạnh về đêm và sáng. Đây là đợt không khí lạnh mạnh nhất từ tháng 10 đến nay.

Thông tin mới nhất về thời điểm miền Bắc xuất hiện mưa to, trời chuyển lạnh - Ảnh 1.

Ảnh minh họa (Nguồn: Tiền phong).

Cũng theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia, cho tác động của đợt không khí lạnh mạnh, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, từ ngày 5 đến 7/11 có mưa rào và dông rải rác; từ ngày 8 đến 12/11 có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; riêng phía Bắc từ ngày 11/11 giảm mưa.

Đối với khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa, từ đêm 4 đến 8/11 có mưa rào và dông rải rác; từ ngày 9/11, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Miền Bắc vừa trải qua một trong những tháng 10 nắng nóng nhất lịch sử

Theo thông tin trên báo Tiền Phong, miền Bắc vừa trải qua một trong những tháng 10 nắng nóng nhất lịch sử.

Cụ thể, đợt nắng nóng từ ngày 28/9 đến ngày 2/10 tại Bắc Bộ kéo dài 5 ngày, với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35–37 độ. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1991 ghi nhận nắng nóng diện rộng trên toàn Bắc Bộ trong tháng 10.

Sự bất thường của thời tiết còn thể hiện qua số trạm khí tượng có nhiệt độ cao nhất ngày đạt hoặc vượt giá trị lịch sử. Tháng 9 có 13 trạm, trong khi tháng 10 ghi nhận 42 trạm. Trong đó, trạm Yên Châu (Sơn La) nóng 38,3 độ C ngày 3/10, Mường Tè (Lai Châu) 38 độ ngày 2/10, đều vượt kỷ lục cũ 0,8 độ C.

Trao đổi với tờ Sức khỏe và Đời sống, TS Trương Bá Kiên, Phó Giám đốc Điều hành Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng và Khí hậu, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn, Môi trường và Biển cho hay, xu thế nóng lên do biến đổi khí hậu góp phần đẩy nhiệt độ nền lên cao, làm tăng khả năng xuất hiện những đợt nóng bất thường.

Một yếu tố đáng chú ý khác là El Nino đang diễn ra với cường độ rất mạnh, khiến gia tăng khả năng xuất hiện mùa đông ấm, với nhiệt độ cao hơn so với trung bình nhiều năm. Những đợt không khí lạnh đầu mùa chỉ khiến thời tiết se lạnh trong thời gian ngắn. Sau đó, nhiệt độ nhanh chóng tăng trở lại.

Cơ quan khí tượng đánh giá, các đợt không khí lạnh trong tháng có xu hướng hoạt động yếu hơn so với quy luật trung bình nhiều năm. Vì vậy, thời điểm xuất hiện rét đậm, rét hại tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng muộn hơn. Tổng số ngày rét đậm, rét hại cũng được dự báo thấp hơn mức thông thường.

Tuy nhiên, nhận định này không đồng nghĩa miền Bắc sẽ không có những thời điểm nhiệt độ giảm sâu. Một số đợt không khí lạnh vẫn có thể gây biến động nhiệt độ đáng kể, song phạm vi và thời gian ảnh hưởng có khả năng không kéo dài.

Tất cả người dân có sổ BHXH, thẻ BHYT chú ý thay đổi mới nhất đã được áp dụng
Tags

dự báo thời tiết

thời tiết hôm nay

thời tiết ngày mai

Thời tiết cuối tuần

không khí lạnh

Hay độc lạ

mưa rào

Mưa đá

Tin ngắn

báo mới

Tin nóng trong ngày

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hình ảnh Shark Bình, Mr Pips tới tòa trong vụ chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

Hình ảnh Shark Bình, Mr Pips tới tòa trong vụ chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

00:37
Lời khai của nữ tài xế xe Lexus Lê Kim Anh SN 1994, người chống đối khi làm việc với CSGT

Lời khai của nữ tài xế xe Lexus Lê Kim Anh SN 1994, người chống đối khi làm việc với CSGT

01:30
Nữ tài xế xe Lexus chốt cửa, tăng ga bỏ chạy khi đang làm việc với CSGT: Đã tìm ra danh tính

Nữ tài xế xe Lexus chốt cửa, tăng ga bỏ chạy khi đang làm việc với CSGT: Đã tìm ra danh tính

00:53
Mazda ra mắt xe điện mới lớn hơn CX-5, màn hình 5K, chạy 555km/sạc

Mazda ra mắt xe điện mới lớn hơn CX-5, màn hình 5K, chạy 555km/sạc

01:39
Honda HR-V 2027 ra mắt: Có thêm loạt trang bị đáng chú ý, từ cửa sổ trời đến dàn âm thanh 10 loa

Honda HR-V 2027 ra mắt: Có thêm loạt trang bị đáng chú ý, từ cửa sổ trời đến dàn âm thanh 10 loa

01:27
Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

01:12
Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

02:56
Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

01:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại