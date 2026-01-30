Thông tin mới nhất về bệnh do virus Nipah tại Việt Nam

Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) cho biết, đến ngày 30-1, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc hoặc nghi ngờ mắc bệnh do virus Nipah.

Cảng hàng không quốc tế Nội Bài siết chặt kiểm soát y tế 24/7. Với hệ thống máy quét hồng ngoại IR Fever Warning System hiện đại, 100% hành khách nhập cảnh đều được tầm soát thân nhiệt tự động ngay khi hạ cánh. Ảnh chụp màn hình: NIA

Theo Hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, từ ngày 27-12-2025 đến 27-1-2026, Ấn Độ ghi nhận 5 trường hợp nghi ngờ mắc bệnh do virus Nipah, trong đó có 2 ca được xét nghiệm khẳng định, tại một bệnh viện ở bang Tây Bengal.

Bệnh do virus Nipah thuộc nhóm bệnh truyền nhiễm nhóm A. Virus này chủ yếu lây từ động vật sang người (tại Ấn Độ hiện nay xác định nguồn lây là dơi ăn quả), qua tiếp xúc với vật phẩm, thực phẩm nhiễm virus, đồng thời có thể lây từ người sang người thông qua tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết, dịch bài tiết của bệnh nhân. Thời gian ủ bệnh từ 4 đến 14 ngày. Tỉ lệ tử vong ước tính từ 40% đến 75%.

Hiện bệnh chưa có vắc-xin và thuốc điều trị đặc hiệu cho cả người và động vật. Theo Bộ Y tế Ấn Độ, ổ dịch virus Nipah tại bang Tây Bengal đã được kiểm soát.

Trong khi đó, nhiều dịch bệnh khác vẫn diễn biến phức tạp. Năm 2025, cả nước ghi nhận gần 185.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết, với hàng chục ca tử vong, tăng so với năm trước. Bệnh chủ yếu tập trung tại các tỉnh, thành phía Nam, trong đó một số địa phương như Tây Ninh, An Giang, Cần Thơ, Đồng Nai, Đồng Tháp, TP HCM và Vĩnh Long ghi nhận số ca ở mức cao.

Tương tự, bệnh tay chân miệng tiếp tục gia tăng trong năm 2025 với hơn 105.000 trường hợp mắc và ghi nhận ca tử vong. So với năm 2024, số ca mắc tăng đáng kể.

Theo Cục Phòng bệnh, năm 2025 cả nước ghi nhận hơn 179.000 ca mắc cúm, có trường hợp tử vong. Tuy nhiên, số ca mắc và tử vong đều giảm so với năm trước. Đối với bệnh dại, từ đầu năm 2025 đến nay ghi nhận hàng chục ca tử vong, giảm so với cùng kỳ năm 2024. Các bệnh truyền nhiễm khác cơ bản được kiểm soát, chưa ghi nhận ổ dịch tập trung.

Nhận định về diễn biến dịch bệnh thời gian tới, Bộ Y tế cho biết các bệnh đường hô hấp như cúm mùa, bệnh do phế cầu, virus hợp bào hô hấp và COVID-19 có nguy cơ gia tăng trong những tháng đầu năm, nhất là ở trẻ em và người cao tuổi, do thời tiết mùa đông - xuân lạnh, ẩm kéo dài.

Một số bệnh truyền nhiễm đã có vắc-xin như sởi, rubella, bạch hầu, ho gà có thể tiếp tục ghi nhận ổ dịch rải rác tại vùng sâu, vùng xa, khu vực đồng bào dân tộc thiểu số, nơi còn tồn tại "vùng lõm" tiêm chủng.

Điều trị bệnh nhân nhiễm cúm tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương

Các bệnh cúm gia cầm nguy hiểm như cúm A/H5N1, A/H5N6), A/H7N9 được cảnh báo có nguy cơ xuất hiện rải rác trong những tháng đầu năm, do nhu cầu tiêu thụ, vận chuyển gia cầm tăng cao dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội.

Bệnh sốt xuất huyết dengue được dự báo tiếp tục gia tăng tại nhiều địa phương, đặc biệt ở khu vực phía Nam, miền Trung, Tây Nguyên và một số đô thị lớn phía Bắc. Đối với bệnh dại, nguy cơ gia tăng thường rơi vào các tháng nắng nóng, nhất là từ giữa đến cuối năm, đòi hỏi người dân chủ động tiêm phòng cho vật nuôi và xử trí y tế kịp thời khi bị động vật cắn.