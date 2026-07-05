Thông tin hấp dẫn về iPhone 18 Pro Max

Loạt tin đồn mới về iPhone 18 Pro Max đang thu hút sự chú ý khi hé lộ một nâng cấp mà người dùng iPhone mong chờ từ lâu.

iPhone 18 Pro Max đang trở thành tâm điểm của giới công nghệ sau khi xuất hiện loạt thông tin rò rỉ cho thấy Apple có thể thực hiện một trong những nâng cấp đáng chờ đợi nhất nhiều năm qua.

Theo Macworld, iPhone 18 Pro Max có thể sở hữu viên pin lớn hơn tới 8,5% so với thế hệ tiền nhiệm. Nếu trở thành hiện thực, đây sẽ là bước tiến đáng kể đối với dòng smartphone vốn luôn phải đánh đổi giữa thời lượng sử dụng và thiết kế mỏng nhẹ.

Apple có thể chuẩn bị mang đến thay đổi lớn về thời lượng pin trên thế hệ iPhone tiếp theo, điều người dùng đã chờ đợi suốt nhiều năm. (Ảnh minh hoạ)

Nguồn tin rò rỉ cho biết phiên bản iPhone 18 Pro Max sử dụng khe Nano SIM sẽ được trang bị pin dung lượng 5.235 mAh. Trong khi đó, biến thể chỉ hỗ trợ eSIM có thể sở hữu viên pin lên tới 5.425 mAh nhờ tận dụng được không gian bên trong máy.

Con số này đồng nghĩa phiên bản Nano SIM sẽ tăng khoảng 8,5% so với viên pin 4.832 mAh trên iPhone 17 Pro Max, còn bản eSIM tăng khoảng 6,6%. Đây được xem là mức nâng cấp hiếm thấy đối với dòng iPhone Pro Max.

Nếu những thông số trên chính xác, iPhone 18 Pro Max sẽ lần đầu tiên vượt mốc 5.400 mAh, gia nhập nhóm smartphone cao cấp có dung lượng pin lớn nhất thị trường. Để so sánh, Galaxy S26 Ultra hiện được trang bị viên pin 5.000 mAh.

Thông tin này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng công nghệ. Tuy nhiên, giới quan sát vẫn tỏ ra khá thận trọng bởi nguồn gốc của tin đồn chưa thực sự đáng tin cậy.

Ban đầu, các thông số được chia sẻ bởi tài khoản Fire Universe trên mạng xã hội. Bài đăng sau đó nhanh chóng bị xóa và tài khoản này cũng chưa có nhiều thành tích trong việc rò rỉ chính xác các sản phẩm của Apple.

Fire Universe đồng thời đăng tải ảnh chụp một bài viết trên Weibo từ tài khoản Duo Ge Internet Technology. Hình ảnh được cho là ghi lại hai viên pin của iPhone 18 Pro Max với thông số dung lượng in trực tiếp trên thân pin.

Hình ảnh hai viên pin được cho là của iPhone 18 Pro Max. (Ảnh: fireuniverse)

Theo nội dung bài đăng, phiên bản dành cho thị trường Trung Quốc phải dành một phần không gian bên trong máy cho khe Nano SIM nên dung lượng pin giảm khoảng 190 mAh. Trong khi đó, các phiên bản chỉ sử dụng eSIM có thể tận dụng toàn bộ không gian còn lại để lắp viên pin lớn hơn.

Dù cả hai tài khoản đều chưa được đánh giá cao về độ uy tín, các thông số họ công bố lại khá trùng khớp với những tin đồn từng xuất hiện trước đó.

Hồi tháng 2, leaker nổi tiếng Digital Chat Station từng tiết lộ iPhone 18 Pro Max bán tại Trung Quốc sẽ có viên pin vượt mốc 5.000 mAh, còn phiên bản dành cho thị trường Mỹ sẽ đạt trên 5.200 mAh.

Thông tin mới cũng xuất hiện không lâu sau vụ rò rỉ dữ liệu từ Tata Electronics, một trong những đối tác sản xuất quan trọng của Apple. Sự cố này từng làm lộ nhiều thông tin được cho là chính xác về các sản phẩm chưa ra mắt của hãng.

Việc nhiều nguồn tin độc lập cùng đề cập đến khả năng Apple tăng mạnh dung lượng pin khiến không ít chuyên gia cho rằng kịch bản này hoàn toàn có cơ sở. Nếu đúng như các thông tin rò rỉ, iPhone 18 Pro Max không chỉ cải thiện đáng kể thời lượng sử dụng mà còn đánh dấu sự thay đổi trong chiến lược tối ưu pin của Apple sau nhiều năm ưu tiên thiết kế mỏng nhẹ.