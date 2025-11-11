Thông tin ban đầu vụ nghi ngộ độc tại phường Đông Hưng Thuận, TP HCM

Ngày 11-11, phường Đông Hưng Thuận (TP HCM) đang phối hợp với Sở An toàn thực phẩm TP HCM và các cơ quan chức năng làm rõ vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Công ty Cổ phần Eternal Prowess Việt Nam (địa chỉ nằm trên Quốc lộ 1A, Khu phố 13, phường Đông Hưng Thuận, TP HCM).

Qua rà soát, phường Đông Hưng Thuận ghi nhận như sau: Công ty Cổ phần Eternal Prowess Việt Nam ký hợp đồng cung cấp suất ăn công nghiệp với Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Sao Thiên Hà (có trụ sở tại TP Hà Nội) với hình thức tổ chức bếp ăn tại doanh nghiệp và có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì

Tổng số lao động của Công ty Cổ phần Eternal Prowess Việt Nam là 1152 người .

Tình hình buổi ăn trưa: có 410 suất ăn cho người lao động. Tại thời điểm làm việc ghi nhận có 50 trường hợp có triệu chứng buồn nôn, đau bụng, ban da đỏ, ngứa mặt... được đưa vào các đơn vị y tế.

Có 27 người được đưa vào Bệnh viện Khu vực Trung Mỹ Tây; 7 người được đua vào Bệnh viện khu vực Tân Phú; 10 người nhập Bệnh viện khu vực Tân Bình và 6 người vào Bệnh viện Đa Khoa Thành Công.

Đến 17 giờ ngày 10-11, có 41 trường hợp được xuất viện, còn 9 trường hợp tiếp tục theo dõi (Bệnh viện Khu vực Trung Mỹ Tây 7 người, Bệnh viện khu vực Tân Bình 2 người).

Trước đó, ngày 6-11, hàng chục người đã nhập viện do nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại tiệm bánh mì cóc Cô Bích trên đường Nguyễn Thái Sơn, phường Hạnh Thông, TP HCM. Trả lời Báo Người Lao Động, đại diện tiệm bánh mì Cô Bích cho biết đã làm việc với công an và các cơ quan chức năng.

Liên quan đến vụ nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì, ngày 10-11, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết đã có văn bản gửi Sở An toàn thực phẩm TP HCM đề nghị điều tra, xử lý vụ việc.

Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở An toàn thực phẩm TP HCM chỉ đạo các bệnh viện tập trung điều trị, bảo đảm sức khỏe người bệnh, đồng thời điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, lấy mẫu xét nghiệm và xử lý nghiêm các vi phạm nếu có, công khai kết quả để cảnh báo cộng đồng.