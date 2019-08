Thống giao, phải làm sao?

Nhiều cặp vợ chồng đều cảm thấy đau, rát khi quan hệ vợ chồng, nhất là phụ nữ. Có những người ngay từ những ngày đầu gặp gỡ hay sau một thời gian “thử thách” vẫn bị đau, điều này khiến đối tác cảm thấy không như ý và chính mình có cảm giác hụt hẫng, chán nản, thậm chí sợ khi bắt đầu “chuyện ấy”.

Vì sao lại đau? Đau khi sinh hoạt (còn gọi là thống giao), thường hay gặp ở những người bị bệnh tiết niệu, sinh dục. Ở nữ giới, có trường hợp đã khỏi bệnh nhưng do tâm lý chưa được giải tỏa nên các cơ âm đạo vẫn “quen” co thắt gây cảm giác đau, làm hao mòn và triệt tiêu cảm giác thích thú mỗi khi quan hệ.

Cũng có trường hợp thống giao do tâm lý: do người phụ nữ nghĩ rằng mọi chuyện liên quan đến tình dục đều là xấu xa, chuyện vợ chồng chỉ là để có con mà thôi; hoặc bị ám thị bởi những tình yêu đẹp trong tiểu thuyết, trên phim ảnh mà thực tế lại hoàn toàn khác. Cũng có trường hợp đau do cả hai quá “phấn khích”, khởi động chưa đến nơi...

Vậy khắc phục như thế nào? Hãy bắt đầu bằng việc kiểm tra sức khỏe cho đối tác, nhất là các bệnh về sinh dục và tiết niệu. Nếu có trục trặc thì cần phải điều trị dứt điểm, trong thời gian điều trị bệnh không nên quan hệ vợ chồng.

Như đã nói, tâm lý và cách thể hiện chuyện ấy cũng rất quan trọng, hãy kiên trì dành thời gian để bình thường hóa và khơi dậy cảm xúc cho nhau.

Các phu quân nên chăm sóc ân cần, bày tỏ thái độ cảm thông, chia sẻ và động viên vợ, nhất là những lần... chưa tới thiên đường, đừng tỏ thái độ thất vọng, dằn vặt sẽ càng làm cho tình hình thêm xấu đi, đã đau lại càng đau hơn.

Còn các bà vợ thì hãy bình tĩnh, hợp tác với chồng. Và bạn hãy nên nhớ rằng, không thể ép chuyện ấy với bạn tình nếu như họ chưa thực sự cảm thấy cần và muốn.