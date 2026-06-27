Để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật, Công an phường Từ Liêm đề nghị các cá nhân, tổ chức là bị hại hoặc có liên quan khẩn trương liên hệ Công an phường Từ Liêm.

Công an phường Từ Liêm đang điều tra, xử lý vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do đối tượng Nguyễn Tiến Đạt thực hiện. Để phục vụ công tác điều tra, Công an phường Từ Liêm thông báo tìm bị hại trong vụ án trên.

Quá trình điều tra, Công an phường Từ Liêm xác định Nguyễn Tiến Đạt, sinh năm: 2002; HKTT: thôn Cẩn Độ, xã Tây Cốc, tỉnh Phú Thọ, có dấu hiệu thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Nguyễn Tiến Đạt. Nguồn: Công an TP Hà Nội

Theo tài liệu điều tra, từ đầu năm 2026 đến tháng 6/2026, Nguyễn Tiến Đạt sử dụng các số điện thoại 0902235974, 0769856261, 0765126554 và tài khoản Facebook mang tên “Trần Dũng” để đặt mua robot hút bụi, robot lau nhà, máy lọc không khí và các thiết bị điện tử có giá trị cao của các cửa hàng, doanh nghiệp kinh doanh điện máy theo hình thức giao hàng thu tiền (COD). Sau đó, đối tượng đưa ra nhiều lý do nhằm chiếm đoạt tài sản.

Để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật, Công an phường Từ Liêm đề nghị các cá nhân, tổ chức là bị hại hoặc có liên quan đến hành vi của Nguyễn Tiến Đạt với phương thức, thủ đoạn nêu trên khẩn trương liên hệ Công an phường Từ Liêm (địa chỉ: ngõ 25 đường Nguyễn Cơ Thạch, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội; Điều tra viên Phùng Văn Dũng, số điện thoại: 0964538099) để cung cấp thông tin, tài liệu và được giải quyết theo quy định.