Thông báo đặc biệt tới những cha mẹ có con dưới 6 tuổi: Từ 1/9, một thay đổi khi làm thủ tục BHYT phụ huynh cần biết

Từ ngày 1/9/2026, mẫu tờ khai điện tử thực hiện liên thông thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) và cấp thẻ căn cước cho trẻ em dưới 6 tuổi sẽ được thay đổi. Đây là một trong những nội dung mới tại Nghị định 301/2026/NĐ-CP của Chính phủ.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 301/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 63/2024/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 1/9/2026. Một trong những điểm mới được đánh giá là “giúp tiết kiệm thời gian, giảm chi phí đi lại, đơn giản hóa giấy tờ cho người dân”, nhất là các bậc phụ huynh, đó là bổ sung cấp thẻ căn cước cho trẻ em dưới 6 tuổi khi người yêu cầu có đề nghị trong quy trình liên thông nhóm thủ tục “Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT, cấp thẻ căn cước cho trẻ em dưới 6 tuổi”.

Cùng với quy định trên, từ ngày 1/9/2026, mẫu tờ khai điện tử sử dụng trong quy trình liên thông cũng được thay thế. Nội dung này được quy định tại Điều 17 Nghị định 301/2026/NĐ-CP.

Cụ thể, với tờ khai điện tử liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT, cấp thẻ căn cước cho trẻ em dưới 6 tuổi, ngoại trừ nội dung cấp thẻ căn cước cho trẻ em dưới 6 tuổi, mẫu này bổ sung lựa chọn đồng ý tích hợp thông tin thẻ BHYT và Giấy khai sinh vào tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trên ứng dụng VNeID của cha, mẹ hoặc người giám hộ; bổ sung nội dung xác định người mẹ có thuộc trường hợp được hỗ trợ kinh phí khi sinh con hay không, như phụ nữ dân tộc thiểu số rất ít người hoặc phụ nữ tại địa phương có mức sinh thấp hơn mức sinh thay thế.

Thay đổi này mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Đối với người dân, giúp tiết kiệm thời gian và giảm công sức đi lại; nộp hồ sơ một lần duy nhất qua cổng dịch vụ công trực tuyến để giải quyết nhiều thủ tục cùng lúc; không cần đến nhiều cơ quan khác nhau hoặc lặp lại các bước kê khai thông tin trùng lặp. Trẻ em được chuẩn hóa thông tin kịp thời và bảo vệ quyền lợi sớm, nhanh chóng có giấy tờ cư trú, thẻ căn cước công dân hợp pháp và có thẻ BHYT để khám, chữa bệnh.

Đối với cơ quan nhà nước, giúp đồng bộ dữ liệu, kết nối thông tin chính xác giữa ngành Tư pháp, Công an và BHXH; đồng thời, nâng cao hiệu quả, giảm tải áp lực giấy tờ cho cán bộ tiếp nhận, góp phần hiện đại hóa nền hành chính công.

(Theo Chuyên trang An sinh xã hội Online )