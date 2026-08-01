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Thôn nữ đẹp điên đảo bảo sao ai cũng bỏ phố về quê: Visual như ổi hồng chín mọng, đúng chuẩn Tây Thi miệt vườn

Thu Phong
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Mỹ nhân sở hữu nhan sắc rực rỡ, tràn đầy sức sống như ổi hồng chín mọng.

Cổ Lực Na Trát mới đây khiến mạng xã hội xôn xao khi xuất hiện với tạo hình một cô thôn nữ giản dị nhưng vẫn đẹp nổi bật. Không váy áo lộng lẫy, không trang sức cầu kỳ, nữ diễn viên chỉ diện trang phục mộc mạc, để kiểu tóc đơn giản nhưng vẫn khiến khán giả khó lòng rời mắt.

Điều gây chú ý nhất chính là thần thái tràn đầy sức sống của người đẹp sinh năm 1992. Gương mặt rạng rỡ, làn da trắng mịn cùng nụ cười tươi tắn giúp Cổ Lực Na Trát mang đến cảm giác trong trẻo, tự nhiên nhưng vẫn vô cùng cuốn hút. Nhiều khán giả nhận xét cô giống như "một quả ổi hồng chín mọng", vừa ngọt ngào, căng tràn sức sống lại vừa khiến người khác muốn ngắm nhìn mãi.

- Ảnh 1.

Visual đỉnh cao của Cổ Lực Na Trát.

- Ảnh 2.
- Ảnh 3.
- Ảnh 4.
- Ảnh 5.
- Ảnh 6.

Bên dưới những hình ảnh được chia sẻ, rất nhiều bình luận khen ngợi nhan sắc của mỹ nhân Tân Cương. Không ít cư dân mạng hài hước cho rằng: "Thôn nữ đẹp thế này bảo sao giờ ai cũng muốn bỏ phố về quê". Thậm chí, có người còn ưu ái đặt cho cô biệt danh "Tây Thi miệt vườn" để khen ngợi vẻ đẹp nổi bật hiếm có.

Thực tế, việc Cổ Lực Na Trát gây sốt vì ngoại hình không phải điều quá bất ngờ. Cô từ lâu đã được xem là một trong những biểu tượng nhan sắc hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ. Sở hữu gương mặt mang vẻ đẹp giao thoa Á - Âu đặc trưng vùng Tân Cương, đường nét cân đối cùng vóc dáng nổi bật, nữ diễn viên nhiều năm liền luôn xuất hiện trong nhóm những mỹ nhân đẹp nhất Cbiz.

- Ảnh 7.

Cổ Lực Na Trát có thể cân nhiều loại tạo hình khác nhau trong các dự án phim.

- Ảnh 8.
- Ảnh 9.

Cô có thể là mỹ nhân cổ trang tuyệt sắc...

- Ảnh 10.

...cũng có thể là nữ thần dân quốc.

Một trong những điểm mạnh của Cổ Lực Na Trát là khả năng cân đẹp nhiều phong cách khác nhau. Từ những bộ lễ phục cao cấp trên thảm đỏ, tạo hình thời trang hiện đại cho đến cổ trang hay những hình tượng đời thường, nữ diễn viên đều dễ dàng tạo được dấu ấn riêng. Chính vì vậy, cô nhiều lần gây bão mạng xã hội với những khoảnh khắc khoe visual cực phẩm, dù là tại các sự kiện lớn hay trong các dự án phim.

- Ảnh 11.

Nhan sắc của Cổ Lực Na Trát khi đóng phim hiện đại cũng rất đẹp.

Ngay từ khi ra mắt khán giả với vai Tiểu Tuyết trong bộ phim Hiên Viên Kiếm - Thiên Chi Ngân, Cổ Lực Na Trát đã nhanh chóng ghi dấu ấn nhờ nhan sắc nổi bật. Những năm gần đây, cô tiếp tục góp mặt trong nhiều tác phẩm đáng chú ý như vai Vinh Thiện Bảo ở Ngọc Minh Trà Cốt, Tiêu Tuyết Ngư trong Phó Sơn Hải, Dư Tĩnh Thu của Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, Khố Địch Lưu Ly trong Phong Khởi Nghê Thường và Phong Khởi Tây Châu. Dù mỗi vai diễn mang màu sắc khác nhau, vẻ đẹp của nữ diễn viên vẫn luôn là chủ đề được khán giả đặc biệt quan tâm và bàn luận.

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Tags

Cổ Lực Na Trát

thôn nữ

Tây Thi

sao hoa ngữ

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