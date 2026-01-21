Thời tiết lạnh, đây là 3 bộ phận dễ bị tổn thương nhất, giữ ấm kỹ thì không lo ốm đau

Giữ ấm đúng cách trong những ngày lạnh nhất mùa đông: Đừng bỏ quên phổi, thắt lưng và bàn chân

Khi những đợt không khí lạnh tăng cường, cơ thể con người phải đối mặt với nhiều nguy cơ suy giảm sức khỏe.

Theo các chuyên gia, phổi, vùng thắt lưng và bàn chân là 3 khu vực đặc biệt nhạy cảm với giá lạnh, có thể ví như những "van yếu" của cơ thể, rất dễ bị tổn thương nếu không được bảo vệ đúng cách.

Phổi - Tuyến phòng thủ đầu tiên của hệ hô hấp

Phổi là cơ quan tiếp xúc trực tiếp với môi trường bên ngoài thông qua đường mũi và miệng, đóng vai trò như tuyến phòng thủ đầu tiên trước các tác nhân gây bệnh. Trong những ngày lạnh sâu của mùa đông, thời tiết khô và rét khiến vi khuẩn, virus dễ dàng xâm nhập vào đường hô hấp, làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh như cảm lạnh, viêm họng, viêm phế quản.

Khuyến nghị: Khi ra ngoài, cần mặc đủ ấm, đeo khẩu trang và quàng khăn để tránh gió lạnh thổi trực tiếp vào mũi, miệng. Trong nhà, nên thông gió hợp lý bằng cách mở cửa sổ trong thời gian ngắn, tốt nhất từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều, khi nhiệt độ ngoài trời ổn định hơn.

Phổi là cơ quan tiếp xúc trực tiếp với môi trường bên ngoài thông qua đường mũi và miệng, đóng vai trò như tuyến phòng thủ đầu tiên trước các tác nhân gây bệnh.

Vùng thắt lưng - "Chìa khóa" của tuần hoàn máu

Không ít người nhận thấy tình trạng đau lưng dưới, cứng khớp gia tăng rõ rệt trong những ngày rét đậm. Theo y học cổ truyền, đây là biểu hiện của khí lạnh xâm nhập, làm cản trở tuần hoàn máu. Vào mùa đông, dương khí của cơ thể có xu hướng thu vào bên trong; nếu vùng thắt lưng bị nhiễm lạnh, các cơn đau lưng mạn tính rất dễ tái phát hoặc trở nên nghiêm trọng hơn.

Khuyến nghị: Cần giữ ấm vùng lưng dưới, hạn chế ngồi hoặc đứng quá lâu và tránh các động tác cúi gập đột ngột. Có thể sử dụng túi chườm nước nóng đắp lên vùng thắt lưng khoảng 30 phút mỗi lần, 1–2 lần mỗi ngày, giúp thúc đẩy tuần hoàn máu và thư giãn cơ bắp.

Bàn chân - Nền tảng của sức khỏe toàn thân

Y học cổ truyền có câu: "Lạnh bắt đầu từ chân". Bàn chân nằm xa tim nhất nên lưu lượng máu đến đây chậm hơn, rất dễ bị nhiễm lạnh, từ đó ảnh hưởng đến toàn bộ cơ thể.

Khuyến nghị: Không nên để lộ mắt cá chân hay đi chân trần trong thời tiết lạnh. Ngâm chân nước ấm mỗi ngày, với nhiệt độ khoảng 40°C trong 15–20 phút, đến khi cơ thể cảm thấy ấm lên. Sau đó lau khô chân và mang tất ấm ngay để giữ nhiệt.

Bàn chân nằm xa tim nhất nên lưu lượng máu đến đây chậm hơn, rất dễ bị nhiễm lạnh, từ đó ảnh hưởng đến toàn bộ cơ thể.

Lịch trình chăm sóc sức khỏe trong những ngày lạnh giá

Buổi sáng: Đánh thức cơ thể nhẹ nhàng

Sau khi thức dậy, nên nằm trên giường khoảng 5 phút để giãn cơ và khớp, sau đó mới từ từ ngồi dậy. Việc bật dậy quá nhanh có thể gây áp lực lên hệ tim mạch. Tiếp đó, xoa bóp nhẹ huyệt Nghinh Hương hai bên cánh mũi trong 1-2 phút để tăng sức đề kháng cho niêm mạc mũi. Một cốc nước ấm vào buổi sáng giúp làm ấm tỳ vị, thúc đẩy trao đổi chất và giúp tinh thần tỉnh táo hơn.

Buổi trưa: Nạp lại năng lượng

Từ 11 giờ đến 13 giờ, nên dành 15-30 phút tắm nắng lưng để bổ sung dương khí và cải thiện tâm trạng. Chế độ ăn nên ưu tiên các thực phẩm ấm như thịt bò, thịt gà, bí đỏ, táo đỏ, hạt óc chó, hạt dẻ… Sau bữa trưa, nghỉ ngơi ngắn 15-20 phút sẽ giúp cơ thể hồi phục và giảm mệt mỏi.

Buổi chiều - tối: Vận động vừa phải

Buổi tối là thời điểm cơ thể thích hợp cho các hoạt động thể chất nhẹ đến trung bình. Người trẻ có thể chạy bộ, chơi thể thao; người cao tuổi nên chọn đi bộ nhanh hoặc khiêu vũ. Ngoài ra, vỗ lưng nhẹ nhàng mỗi ngày giúp lưu thông kinh mạch, điều hòa khí huyết và hỗ trợ phòng cảm lạnh. Bữa tối nên ăn nhẹ, dễ tiêu, tránh đồ sống lạnh và nhiều dầu mỡ.

Buổi tối là thời điểm cơ thể thích hợp cho các hoạt động thể chất nhẹ đến trung bình.

Trước khi ngủ: Thư giãn và dưỡng sức

Ngâm chân bằng nước ấm kết hợp gừng hoặc ngải cứu không chỉ giúp giữ ấm mà còn thúc đẩy tuần hoàn máu, giảm đau khớp và mệt mỏi. Trước khi đi ngủ, massage huyệt Dũng Tuyền ở lòng bàn chân trong 3–5 phút giúp thư giãn tinh thần, hỗ trợ giấc ngủ sâu. Các chuyên gia khuyến cáo nên đi ngủ trước 23 giờ để cơ thể có đủ thời gian phục hồi năng lượng, đồng thời hạn chế ra ngoài quá sớm vào buổi sáng lạnh.

Trước khi đi ngủ, massage huyệt Dũng Tuyền ở lòng bàn chân trong 3–5 phút giúp thư giãn tinh thần, hỗ trợ giấc ngủ sâu.

Giữ ấm đúng cách, sinh hoạt điều độ và lắng nghe cơ thể chính là "chìa khóa" giúp mỗi người vượt qua mùa đông lạnh giá một cách khỏe mạnh, giảm nguy cơ bệnh tật và duy trì năng lượng cho cả năm mới.