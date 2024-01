Ung thư đại tràng gia tăng ở người trẻ tuổi (Ảnh minh họa)

Qua đời vì ung thư đại tràng khi mới 24 tuổi

Mia Brehme, một người phụ nữ Anh đã qua đời vì ung thư đại tràng chỉ 4 tháng sau khi được chẩn đoán bệnh. Các triệu chứng xuất hiện ngay sau khi Brehme sinh con. Cô bị chảy máu hậu môn, sau đó là mệt mỏi, buồn nôn, tiêu chảy và táo bón. Thế nhưng cô cho rằng đó chỉ là triệu chứng của bệnh trĩ, một căn bệnh thường gặp ở những phụ nữ sau sinh.

Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Vương Quốc Anh (NHS), các búi trĩ thường sẽ biến mất trong vòng vài ngày sau khi sinh. Ở một số trường hợp, búi trĩ có thể xuất hiện trong vài tháng.

Brehme sau đó được chẩn đoán ung thư đại tràng giai đoạn 4 và qua đời khi mới 24 tuổi, để lại con gái nhỏ.

Tỷ lệ tử vong do ung thư đại tràng gia tăng ở người trẻ tuổi

Tờ Dailymail đưa tin ung thư đại tràng là nguyên nhân gây tử vong đứng hàng thứ 3 trong số các bệnh ung thư ở nam giới, chỉ sau ung thư phổi và ung thư tuyến tiền liệt. Căn bệnh ung thư này cũng đứng hàng thứ 3 trong số các bệnh ung thư gây tử vong nhiều nhất ở nữ giới, sau ung thư vú và ung thư phổi.

Tỷ lệ tử vong do ung thư đại tràng trong dân số nói chung tại Anh dự kiến sẽ giảm nhưng đối với nhóm dân số trong độ tuổi từ 25-49, tỷ lệ này được dự đoán là sẽ tăng. Điều này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về những thói quen sống không lành mạnh đang góp phần dẫn tới ung thư ở những người trẻ tuổi.

Một nghiên cứu của Đại học Milan (Ý), được đăng tải trên Annals of Oncology, cho thấy tỷ lệ tử vong do ung thư đại tràng trong năm nay ở nhóm tuổi 25-49 sẽ tăng 26% đối với nam và 39% đối với nữ so với tỷ lệ được thống kê ở 2 giới vào năm 2018.

Theo số liệu từ Hiệp hội Nghiên cứu Ung thư Anh, tỷ lệ tử vong do ung thư đại tràng ở phụ nữ trong độ tuổi từ 45-49 hiện tại là 5,5/100.000 dân và ở nam giới trong độ tuổi này là 7,1/100.000 dân.

Giáo sư Carlo La Vecchia của Đại học Milan cho biết các yếu tố như béo phì và các tình trạng sức khỏe liên quan, chẳng hạn như tiểu đường, là yếu tố nguy cơ chính dẫn tới tình trạng này.

Ông cũng nói thêm việc tiêu thụ quá nhiều đồ uống có cồn và lười hoạt động thể chất là 2 thói quen làm gia tăng tỷ lệ tử vong do ung thư đại tràng ở người trẻ.

Lạm dụng đồ uống có cồn làm tăng nguy cơ mắc ung thư đại tràng (Ảnh minh họa)

“Các quốc gia có mức tiêu thụ đồ uống có cồn ít hơn không ghi nhận sự gia tăng rõ rệt về tỷ lệ tử vong này. Ung thư đại tràng khởi phát sớm thường có xu hướng tiến triển nặng hơn, đồng thời có tỷ lệ sống sót thấp hơn”, giáo sư Carlo La Vecchia cho hay.

Qua đó, nhóm nghiên cứu của Đại học Milan kêu gọi người dân nên đi sàng lọc ung thư đại tràng khi bước sang tuổi 45.

Tiến sĩ Panagiota Mitrou của Quỹ Nghiên cứu Ung thư Thế giới cho biết những con số trong nghiên cứu trên là “đáng báo động”. Vị tiến sĩ nói: “Sự khởi phát sớm của bệnh ung thư ở những người trẻ tuổi là một mối lo ngại, nhưng không đáng ngạc nhiên. Bởi những người trẻ tuổi hiện nay tiếp xúc với các yếu tố nguy cơ, ví dụ như thừa cân, béo phì, sớm hơn. Lý do dẫn tới sự khác biệt về tỷ lệ mắc ung thư đại tràng giữa 2 giới trong nghiên cứu trên vẫn chưa được làm rõ nên cần nghiên cứu sâu hơn”.

Tiến sĩ Panagiota Mitrou đưa ra lưu ý: “Việc tập trung mạnh mẽ vào công tác phòng ngừa mắc ung thư đại tràng là rất quan trọng. Mọi người nên duy trì các thói quen lành mạnh, ví dụ như có chế độ ăn uống cân bằng, ăn ít đường và muối, giữ cân nặng ở mức hợp lý ngay khi còn trẻ và hạn chế tiêu thụ đồ uống có cồn. Ngoài ra, mọi người cần lưu ý các dấu hiệu của bệnh để có thể phát hiện sớm và có biện pháp can thiệp, điều trị kịp thời”.

Mô phỏng ung thư đại tràng (Ảnh minh họa)

Tờ Dailymail thông tin, xuất hiện máu trong phân, thay đổi thói quen đại tiện và đau bụng dưới kéo dài, đầy hơi hoặc khó chịu tại bụng là những triệu chứng thường gặp của ung thư đại tràng. Bệnh nhân cũng có thể bị chán ăn, từ đó giảm cân không chủ đích.

NHS cho biết, các triệu chứng của ung thư đại tràng bao gồm:

- Thay đổi thói quen đại tiện, ví dụ như phân lỏng hơn, tiêu chảy hoặc táo bón

- Mót đại tiện, đi đại tiền nhiều hơn hoặc ít hơn so với bình thường

- Xuất hiện máu trong phân. Điều này có thể khiến phân có màu đỏ hoặc đen

- Chảy máu hậu môn

- Đau bụng, đầy bụng

- Có thể sờ thấy cục cứng trong bụng

- Thường xuyên mệt mỏi

Nếu có các triệu chứng này, tốt hơn hết mọi người nên đi khám để được chẩn đoán chính xác bệnh và có biện pháp can thiệp kịp thời.

Nguồn: NHS, Dailymail