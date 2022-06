Thói quen xấu khi tập thể dục ngày nắng nóng có thể tăng nguy cơ đột quỵ

Thói quen làm tăng nguy cơ đột quỵ

BSCKII Phạm Thị Ngọc Quyên, Khoa Thần kinh, Bệnh viện Đại học Y dược TP HCM, cho biết đột quỵ hay còn gọi là tai biến mạch máu não có thể xảy ra khi tập luyện thể thao quá sức hoặc làm các động tác mạnh. Điều này có thể gây chấn thương mạch máu ở vùng đầu cổ, tạo thành cục máu đông, gây gián đoạn quá trình lưu thông máu lên não, từ đó làm tăng nguy cơ tắc mạch máu não hoặc đột quỵ xuất huyết não.

"Đối với những người có sẵn bệnh lý nền, không bù đủ nước khi tập thể dục có thể trở thành yếu tố thuận lợi làm giảm lưu lượng máu lên não, gây ra đột quỵ thiếu máu não", bác sĩ Quyên lưu ý.

TS.BS Nguyễn Minh Anh, Trưởng khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, cho biết đột quỵ có nhiều yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, đái tháo đường, béo phì, tăng mỡ máu, hút thuốc, lối sống ít vận động, làm việc căng thẳng...

Đột quỵ trong khi tập thể dục thể thao thường xảy ra ở những người có yếu tố nguy cơ kể trên mà bản thân họ không kiểm soát. Thậm chí có trường hợp không biết mình có yếu tố nguy cơ do không đi khám sức khỏe định kỳ.

Đột quỵ có thể xảy ra sau khi luyện tập thể thao, ảnh minh hoạ.

Dấu hiệu cảnh báo đột quỵ

Theo chuyên gia, khi vận động, nhịp tim và huyết áp sẽ thay đổi, nhanh hơn hẳn so với bình thường. Một số người gặp cơn thiếu máu não thoáng qua, bị yếu tay chân vài phút sau đó hồi phục. Đây là dấu hiệu cảnh báo sớm đột quỵ cần lưu ý tới và cần được đưa tới bệnh viện sớm.

Một số dấu hiệu báo hiệu đột quỵ cần phải lưu ý:

- Đột nhiên đau đầu

- Đi lại khó khăn

- Loạng choạng

- Hoa mắt, tối sầm mắt

- Chóng mặt

- Tê một bên cơ thể…

Bác sĩ Nguyễn Minh Anh cho biết mọi người nên duy trì tập luyện thể thao đều đặn để phòng ngừa bệnh tật và nên chọn bộ môn tập luyện phù hợp với sức khỏe và lứa tuổi.

Phòng tránh đột quỵ mùa hè

Theo BSCKII Phạm Thị Ngọc Quyên, nắng nóng cũng là một trong những yếu tố làm tăng nguy cơ đột quỵ. Nhiều nghiên cứu và báo cáo ghi nhận rằng vào mùa hè, tỷ lệ đột quỵ cao hơn so với các mùa khác. Lý do là việc kiểm soát các yếu tố nguy cơ trong mùa hè kém hơn so với các mùa khác. Các yếu tố nguy cơ này bao gồm cao huyết áp, đái tháo đường, rối loạn lipid máu, hút thuốc lá, uống rượu...

Ngoài ra, nhiệt độ thay đổi đột ngột cũng dễ dẫn đến tình trạng tăng nhịp tim, tăng huyết áp, mất nước, qua đó có thể gây ra đột quỵ, thiếu máu não ở những người lớn tuổi và người có bệnh lý nền.

Theo bác sĩ Quyên, đột quỵ là một tình trạng cấp cứu tối cấp, nạn nhân cần phải đưa vào viện để được bác sĩ can thiệp sớm.

Để phòng tránh đột quỵ, bác sĩ Quyên chia sẻ:

- Đối với những người có sẵn bệnh lý nền, cần mang theo thuốc điều trị, khi ra ngoài trời cần mắc trang phục thông thoáng, đội mũ, dùng ô che nắng, uống bù nước.

- Đối với người trẻ, khi tham gia vào các hoạt động thể thao ngoài trời phải chú ý uống bù nước, tránh vận động mạnh vùng đầu cổ đột ngột, có thể gây tổn thương mạch máu vùng đầu cổ; không sử dụng chất kích thích làm huyết áp tăng vọt.

https://soha.vn/thoi-quen-xau-khi-tap-the-duc-ngay-nang-nong-co-the-tang-nguy-co-dot-quy-20220623153020874.htm