Thói quen tưởng vô hại nhưng khiến gan "ngập mỡ"

Chế độ ăn uống nhiều dầu mỡ và thực phẩm chế biến sẵn

Theo Lao Động, thực phẩm chế biến sẵn, đặc biệt là những loại chứa nhiều đường, muối, carbohydrate tinh chế, chất béo bão hòa, có liên quan đến việc tăng nguy cơ phát triển NAFLD (bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu).

Chế độ ăn giàu các thành phần này có thể dẫn đến tăng cân, kháng insulin và tích tụ mỡ trong gan. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Clinical Nutrition năm 2018 cho thấy, việc tiêu thụ quá mức các loại thực phẩm này có thể góp phần vào sự phát triển của NAFLD.

Nên giảm tiêu thụ thực phẩm chế biến sẵn. Hạn chế các thực phẩm chứa nhiều đường, muối, chất béo bão hòa. Tăng cường thực phẩm giàu chất xơ, ăn nhiều rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt để hỗ trợ chức năng gan. Thực hiện chế độ ăn cân bằng, tập luyện thường xuyên để duy trì cân nặng khỏe mạnh.

Uống rượu bia thường xuyên

Theo Tổ chức Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC), rượu được xếp vào nhóm chất gây ung thư loại 1, tức là có bằng chứng rõ ràng về khả năng gây ung thư ở người. Việc tiêu thụ rượu bia liên quan trực tiếp đến các loại ung thư như ung thư khoang miệng, hầu họng, thanh quản (do rượu bia làm tổn thương niêm mạc miệng, họng, tạo điều kiện cho các chất gây ung thư xâm nhập, phát triển), ung thư thực quản (do tổn thương lớp niêm mạc và sự hình thành các chất gây ung thư trong quá trình chuyển hóa rượu), ung thư gan (do gây viêm gan, xơ gan).

Việc tiêu thụ rượu bia còn làm tăng nguy cơ ung thư vú ở phụ nữ.

Sử dụng thực phẩm bổ sung quá liều

Một số loại thực phẩm bổ sung dù có chiết xuất tự nhiên vẫn có thể gây hại cho gan. Chẳng hạn, kava kava, một loại thảo mộc được dùng để giảm căng thẳng hoặc triệu chứng mãn kinh, có thể làm rối loạn chức năng gan, gây viêm hoặc thậm chí dẫn đến suy gan. Trước khi dùng bất kỳ loại thực phẩm bổ sung nào, hãy hỏi ý kiến bác sĩ.

Tiêu thụ nhiều đường

Không chỉ làm sâu răng, tiêu thụ quá nhiều đường, đặc biệt là đường tinh luyện và sirô ngô giàu fructose, có thể khiến gan tích tụ mỡ, theo WebMD. Gan sử dụng fructose để tạo ra chất béo và khi lượng đường nạp vào vượt quá nhu cầu, chất béo sẽ dần tích tụ, làm tăng nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ.

Một số nghiên cứu cho thấy tác hại của đường đối với gan có thể ngang với rượu, ngay cả ở người không thừa cân. Đây là lý do bạn nên hạn chế các loại thực phẩm nhiều đường như nước ngọt, bánh kẹo và đồ tráng miệng.

Không giảm cân

Khi bạn thừa cân, đặc biệt là tích mỡ quanh bụng, chất béo có thể tích tụ trong tế bào gan và gây viêm. Tình trạng này gọi là MASH (viêm gan nhiễm mỡ liên quan đến rối loạn chuyển hóa). Nếu không điều trị, gan có thể sưng lên, rồi dần bị xơ hóa.

Người béo phì, trung niên hoặc mắc tiểu đường là những nhóm có nguy cơ cao hơn. Tin tốt là bạn có thể thay đổi tình trạng này bằng cách giảm cân và duy trì lối sống lành mạnh.

Lạm dụng vitamin A dưới dạng viên uống

Theo Medical News Today, vitamin A rất cần thiết với cơ thể và bạn có thể dễ dàng bổ sung từ thực phẩm như rau quả màu đỏ, cam, vàng. Tuy nhiên, việc lạm dụng vitamin A dưới dạng viên uống có thể gây hại cho gan. Trước khi dùng bất kỳ loại vitamin bổ sung nào, hãy trao đổi với bác sĩ để tránh quá liều không cần thiết, theo Tạp chí Tri thức.