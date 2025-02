Thói quen đơn giản giúp giảm nguy cơ đột quỵ nhưng nhiều người bỏ lỡ

Đột quỵ hay còn gọi là tai biến mạch máu não, thường xảy ra đột ngột khi nguồn máu cung cấp cho não bị tắc nghẽn, gián đoạn hoặc suy giảm. Việc nắm rõ nguyên nhân và cách phòng ngừa đột quỵ sẽ giúp bạn giảm tối đa các rủi ro có thể xảy ra, bảo vệ sức khỏe và tính mạng của mình.

Đột quỵ ngày càng trẻ hóa ( Nguồn ảnh: Sohu)

Mùa đông nhiệt độ giảm đột ngột, dễ gây ra các bệnh về tim mạch và đột quỵ. Những người dễ bị đột quỵ thường có các thói quen như ít uống nước, hay bị kích động, hút thuốc, tắm khuya, có chế độ ăn uống không khoa học.

Theo New York Post , một nghiên cứu do tiến sĩ Souvik Sen - Trưởng khoa thần kinh thuộc trường Đại học South Carolina là tác giả chính cho thấy, việc sử dụng chỉ nha khoa thường xuyên mỗi tuần có thể giảm 22% nguy cơ đột quỵ do thiếu máu cục bộ, giảm 44% nguy cơ đột quỵ do tắc tim mạch và giảm 12% nguy cơ mắc AFib.

Tiến sĩ Souvik Sen cho biết, vệ sinh răng miệng được cho là liên quan đến viêm nhiễm và xơ vữa động mạch. Việc sử dụng chỉ nha khoa để làm sạch răng có thể làm giảm nhiễm trùng và viêm nhiễm khoang miệng, từ đó có thể làm giảm nguy cơ đột quỵ.

Ngoài việc có thể giảm nguy cơ đột quỵ, việc sử dụng chỉ nha khoa còn có thể loại bỏ mảng bám và thức ăn thừa trên răng, giảm nguy cơ sâu răng và bệnh nha chu, tuy nhiên việc lựa chọn loại chỉ nha khoa phù hợp cũng rất quan trọng.

Giáo sư danh dự Yukio Yamori - nhà nghiên cứu bệnh học đến từ Đại học Kyoto dành nhiều năm nghiên cứu mối quan hệ giữa thói quen ăn uống với huyết áp cao và đột quỵ của nhiều quốc gia trên thế giới. Từ kiến thức và kinh nghiệm của bản thân, ông cũng chia sẻ những thực phẩm giúp kiểm soát huyết áp, tăng cường sức khỏe mạch máu, phòng ngừa đột quỵ bao gồm nấm, cá, rong biển, các loại hoạt như hạt hướng dương, đậu nành…

Ngoài chế độ ăn uống, dùng chỉ nha khoa để giảm nguy cơ mắc đột quỵ, bạn có thể duy trì các thói quen tốt dưới đây:

Duy trì cân nặng ở mức hợp lý

Bổ sung Omega -3

Ăn nhiều trái cây và rau quả

Hạn chế chất béo và cholesterol

Tập thể dục thường xuyên

(Nguồn: Aboluowang & EDH)