Thời điểm nào dễ bị rối loạn cương dương?

Rối loạn cương dương là vấn đề tình dục phổ biến nhất được nam giới chia sẻ với bác sĩ. Dù không phải là một bệnh quá nguy hiểm nhưng lại ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe, tâm lý và chất lượng cuộc sống nam giới.

Rối loạn cương dương là một rối loạn chức năng tình dục phổ biến ở nam giới

Theo các bác sĩ Khoa Nam học và Y học giới tính, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, nghiên cứu chỉ ra rằng rối loạn cương dương thường xảy ra sau khi tiêu thụ lượng lớn đồ uống có cồn. Đặc biệt, các rối loạn dạng này thường xảy ra ở những nam giới uống nhiều hơn 3 lần/tuần.



Bên cạnh đó, tình trạng stress kéo dài gây ra bởi áp lực công việc có thể dẫn đến hoạt động quá mức hệ thần kinh giao cảm, giải phóng các chất ức chế hormone dẫn đến rối loạn cương.

Tỉ lệ rối loạn cương cũng tăng rất cao ở những cặp đôi vô sinh. Áp lực có con có thể là nguyên nhân chính dẫn tới rối loạn cương dương.

Ngoài ra, có một tỉ lệ không nhỏ tình trạng rối loạn cương ở người trẻ diễn ra sau khi bắt đầu có đối tác mới. Sự lo lắng quá mức có thể trở thành yếu tố nguy cơ dẫn đến rối loạn cương.



Tuy nhiên, theo các bác sĩ, đây chỉ là những rối loạn tạm thời, không phải do một bệnh lý gây tổn thương thực sự. Khi các hoàn cảnh đó không còn tồn tại, thì vấn đề rối loạn cương cơ bản được giải quyết.

Bác sĩ Nguyễn Thế Lương, Phó giám đốc Bệnh viện thận Hà Nội, cho biết trước kia khi tìm nguyên nhân thực sự của rối loạn cương, nhiều người đổ tại tâm lý, cho rằng 90% do tâm lý, 10% do thực thể. Tuy nhiên, thực tế 90% do vấn đề thực thể.

Theo một nghiên cứu, rối loạn cương dương có thể xuất hiện ở khoảng 50% nam giới có độ tuổi từ 40 đến 70 tuổi. Họ cũng ước tính có khoảng 150 triệu nam giới trên toàn thế giới có tình trạng rối loạn cương. Nam giới có độ tuổi dưới 40 tuổi bị rối loạn cương khoảng 40%.

Tại Việt Nam, rối loạn cương dương ngày càng phổ biến, đặc biệt là đang có xu hướng trẻ hóa. Ở nam giới ở độ tuổi từ 18-20 tuổi cũng có nguy cơ mắc bệnh này, thậm chí có chiều hướng gia tăng.

Theo các chuyên gia, nam giới nếu không may rơi vào tình cảnh "rối loạn" sẽ luôn đối diện với tình trạng căng thẳng, chán nản, tự ti, sinh ra mệt mỏi, buồn phiền đến cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Hơn nữa, có thể bị ảnh hưởng đến khả năng sinh sản do không thể quan hệ tình dục như bình thường,

Ngày nay, với sự phát triển của khoa học công nghệ hiện đại, có rất nhiều loại thuốc và phương pháp y học an toàn được đưa vào điều trị rối loạn cương dương.

Do vậy, khi có dấu hiệu bất thường về sức khỏe tình dục, nam giới nên đến các cơ sở y tế chuyên khoa uy tín để được khám, tư vấn và điều trị kịp thời.