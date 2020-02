Thoát vị đĩa đệm, nên tập môn thể dục nào?

Tôi bị đau thắt lưng, có khi lan xuống chân, nhất là khi đi bộ đau tăng. Đi khám chụp cộng hưởng từ bị thoái hóa và thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng. Xin hỏi bác sĩ bệnh của tôi điều trị thế nào? Tôi nên tập môn thể dục nào để cải thiện tình trạng đau?



Nguyễn Văn Huệ (Hà Tĩnh)

Đau thắt lưng là tình trạng thường gặp, có thể do các nguyên nhân như căng cơ, thoát vị đĩa đệm, do thoái hóa cột sống... Đau do bệnh lý đĩa đệm có một sự liên quan đặc trưng với những hoạt động làm tăng áp lực bên trong của đĩa đệm: ngồi, cong người ra trước, ho và hắt hơi có thể gây đau tăng vùng thắt lưng.

Đau chân do chèn ép rễ thần kinh ở vùng thắt lưng (gọi đau kiểu rễ) có thể đi kèm với đau thắt lưng do bệnh lý đĩa đệm, đặc biệt khi ngồi, đứng hoặc đi bộ. Do đó khi bắt đầu phát hiện bệnh ở giai đoạn nhẹ ngoài việc dùng thuốc việc tập luyện và chế độ ăn cũng rất quan trọng để trì hoãn sự thoái hóa không tiến triển nặng.

Có nhiều phương pháp điều trị, tùy mức độ bệnh bác sĩ sẽ có chỉ định phù hợp. Điều trị bảo tồn (điều trị nội khoa) chiếm 90% bằng các thuốc giảm đau, chống viêm, vật lý trị liệu, có thể dùng nẹp trợ giúp phần lưng và hạn chế những vận động gây đau; châm cứu, điện châm, thủy châm, chườm ấm... Nếu bệnh nặng gây chèn ép thì cần can thiệp phẫu thuật.

Ngoài ra, thay đổi lối sống: giảm béo, không hút thuốc lá, tập các môn thể dục phù hợp như dưỡng sinh, yoga, nhất là bơi trong nước ấm thường xuyên giúp cải thiện đau do thoái hóa và thoát vị đĩa đệm rất tốt.