Lầu Năm Góc tăng tốc triển khai hệ thống chống UAV thế hệ mới có thể phát hiện, truy đuổi và tiêu diệt mục tiêu.

Hệ thống chống UAV có thể lắp ráp và triển khai nhanh

"Chúng tôi đã làm việc với quân đội Mỹ để hiểu rõ nhu cầu về một hệ thống chống UAV mới có thể nhanh chóng lắp ráp, vận chuyển, triển khai và khai hỏa", Chủ tịch Tom Kirkland của bộ phận Hệ thống cảm biến và nhắm mục tiêu của L3Harris cho biết.

Theo ông Kirkland, VAMPIRE là giải pháp hiệu quả và có chi phí hợp lý để phát hiện và tiêu diệt các mối đe dọa từ drone, qua đó giúp quân đội Mỹ duy trì năng lực bảo vệ nhân sự và cơ sở hạ tầng quan trọng.

L3Harris bắt đầu phát triển VAMPIRE từ giai đoạn đầu của cuộc xung đột tại Ukraine nhằm cung cấp một giải pháp giá rẻ để đối phó với các UAV Nga.

Công ty mô tả VAMPIRE là hệ thống trinh sát, giám sát và chống UAV nhỏ gọn, có thể lắp đặt trên nhiều nền tảng khác nhau như: Xe quân sự, phương tiện cơ giới hoặc tàu thuyền.

Hệ thống tích hợp này được thiết kế chuyên cho nhiệm vụ chống máy bay không người lái cỡ nhỏ (C-sUAS), kết hợp cảm biến và vũ khí tùy chỉnh để thực hiện các đòn tấn công chính xác với chi phí thấp hơn đáng kể so với nhiều giải pháp hiện có.

Tăng tốc sản xuất quy mô lớn

Đơn đặt hàng mới của quân đội Mỹ có giá trị lên tới 106 triệu USD, nằm trong chiến lược xây dựng mạng lưới phòng thủ nhiều lớp chống các mối đe dọa không người lái.

Tháng 3 vừa qua, L3Harris đã khởi động dây chuyền sản xuất quy mô lớn hệ thống VAMPIRE tại thành phố Huntsville, bang Alabama.

Theo công ty, quyết định này được đưa ra nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của Mỹ và các đồng minh trong việc đối phó với các cuộc tấn công bằng UAV đang trở thành mối đe dọa nghiêm trọng đối với lực lượng quân sự và cơ sở hạ tầng chiến lược.

Nhà máy mới được trang bị khu vực lắp ráp, thử nghiệm và tích hợp linh hoạt, cho phép triển khai VAMPIRE trên xe chiến đấu mặt đất cũng như các hệ thống vũ khí dạng container.

L3Harris cho biết công suất sản xuất có thể tiếp tục được mở rộng tùy theo nhu cầu thực tế.

Bổ sung AI và nhiều biến thể chuyên biệt

Dựa trên thành công của phiên bản tiêu chuẩn, L3Harris đã bổ sung cho VAMPIRE nhiều cảm biến mới, vũ khí dẫn đường chính xác, thiết bị gây nhiễu điện tử và các phương tiện tác chiến phi động năng.

Đáng chú ý, hệ thống được tích hợp AI và công nghệ học máy (machine learning), giúp tăng tốc quá trình phát hiện, theo dõi và tiêu diệt các mục tiêu UAV nhỏ có khả năng cơ động cao.

Gia đình VAMPIRE hiện đã mở rộng thành nhiều biến thể chuyên biệt phục vụ các nhiệm vụ khác nhau trên chiến trường.

Trong bối cảnh chiến tranh bằng UAV đang làm thay đổi phương thức tác chiến hiện đại, các quân đội trên thế giới ngày càng ưu tiên xây dựng các mạng lưới phòng không nhiều tầng có khả năng đối phó từ drone thương mại cỡ nhỏ cho đến các hệ thống không người lái tiên tiến hơn.

Khoản đầu tư mới của quân đội Mỹ cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của các công nghệ chống UAV linh hoạt, có thể triển khai nhanh trong các chiến dịch quân sự tương lai.

Với sản lượng đang tăng mạnh và nhu cầu tác chiến ngày càng lớn, chương trình VAMPIRE được đánh giá là một bước tiến đáng kể trong nỗ lực tăng cường khả năng phòng thủ của Mỹ và các đồng minh trước một trong những thách thức quân sự phát triển nhanh nhất hiện nay.