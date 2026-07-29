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Thổ Nhĩ Kỳ gây sức ép cực lớn khi điều tiêm kích F-16 đến sát biên giới Nga

Bạch Dương
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Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tham gia sứ mệnh tuần tra không phận Baltic bằng cách triển khai 5 tiêm kích F-16 và 76 binh sĩ đến căn cứ Emari ở Estonia.

Thông tin này được đăng tải trên báo Hurriyet Daily News. Được biết nhóm Không quân Thổ Nhĩ Kỳ thuộc Phi đội Panther 181 sẽ thực hiện nhiệm vụ từ tháng 8 đến tháng 11.

Lực lượng này sẽ túc trực 24/7 để ứng phó với các vụ vi phạm không phận có thể xảy ra trong khu vực Baltic.

Hoạt động triển khai nói trên được thực hiện như một phần của nhiệm vụ Tuần tra Không phận Baltic, mục đích nhằm bảo vệ bầu trời các nước thành viên NATO bao gồm Estonia, Latvia và Lithuania.

Đây là những quốc gia không có máy bay chiến đấu riêng. Nhiệm vụ này đã được thực hiện từ năm 2004, khi 3 nước cộng hòa vùng Baltic gia nhập Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương.

Máy bay chiến đấu đa năng F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ tại một căn cứ không quân trên đất Ba Lan.

Đây không phải lần đầu tiên các đơn vị Thổ Nhĩ Kỳ tham gia nhiệm vụ bảo vệ biên giới trên không của NATO, cả ở khu vực Baltic và một vài địa điểm khác.

Cần nhớ lại vào đầu năm 2026, giai đoạn trên biển của cuộc tập trận STEADFAST DART 26 đã diễn ra tại Đức, trong đó Lực lượng Phản ứng NATO (ARF) đã thực hiện một cuộc đổ bộ đường biển quy mô lớn tại thao trường huấn luyện Putlos ở bang Schleswig - Holstein.

Một trong những vai trò chủ chốt trong cuộc tập trận do các binh sĩ thủy quân lục chiến Thổ Nhĩ Kỳ trên tàu đổ bộ tấn công Anadolu đảm nhiệm. Trong giai đoạn trên biển của cuộc diễn tập, nhiệm vụ của quân đội là giải phóng lãnh thổ bị chiếm đóng bởi một kẻ thù giả định ở sườn phía Đông NATO.

Việc máy bay chiến đấu F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ xuất hiện trên bầu trời Baltic chắc chắn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra đụng độ với Nga.

Đây sẽ là tình huống rất khó xử cho cả đôi bên, bởi giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ vẫn còn nhiều chương trình hợp tác cả kinh tế lẫn quốc phòng.

Theo Hurriyet Daily News
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