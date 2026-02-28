Thịt lợn để trong tủ lạnh quá thời gian này như "quái vật" gây hại, bác sĩ nói thẳng: Thấy 5 điểm này phải vứt ngay!

Thịt lợn là thực phẩm quen thuộc trong mọi gia đình. Nhưng không ít người có thói quen mua nhiều, bỏ ngăn đá rồi… quên mất. Đến khi lôi ra nấu mới giật mình: miếng thịt đã nằm đó nửa năm, thậm chí cả năm. Bác sĩ chuyên khoa hồi sức cấp cứu Huang Xuan (Đài Loan, Trung Quốc) cảnh báo: tủ đông chỉ làm chậm hư hỏng, không biến thịt thành “bất tử”.

Thịt lợn để tủ lạnh được bao lâu là an toàn?

Với thịt lợn tươi mới giết mổ, nếu bảo quản ở ngăn mát 3 đến 5 độ C, chỉ nên dùng trong 3 đến 5 ngày. Để quá mốc này, vi khuẩn vẫn có thể phát triển dù ở nhiệt độ thấp. Nếu cấp đông đúng chuẩn âm 18 độ C, thịt lợn nên dùng trong vòng 1 tháng để đảm bảo chất lượng tốt nhất. Sau 2 đến 3 tháng, cấu trúc protein bắt đầu biến tính, dinh dưỡng giảm, vị thịt kém rõ rệt.

Ảnh minh hoạ

Nếu để quá 6 tháng, nguy cơ oxy hóa chất béo, mất nước, nhiễm khuẩn chéo và tích tụ chất độc tăng cao. Khi đó, dù nấu kỹ, thịt vẫn không còn an toàn tuyệt đối.

Bác sĩ Huang Xuan nhấn mạnh: những mốc 9 tháng hay 12 tháng chỉ là giới hạn lý thuyết trong điều kiện cấp đông ổn định dưới âm 18 độ C, đóng gói kín và chưa từng rã đông. Thực tế, nhiều gia đình mở tủ thường xuyên, nhiệt độ dao động, khiến thịt xuống cấp nhanh hơn nhiều.

Vì sao thịt quá hạn nguy hiểm?

Ngay cả ở âm 18 độ C, một số vi khuẩn như Listeria vẫn có thể tồn tại và phát triển chậm. Khi rã đông sai cách, vi khuẩn bùng phát nhanh chóng. Ngoài ra, việc cấp đông và rã đông lặp lại làm tăng nguy cơ hình thành nitrosamine, một nhóm chất có liên quan đến ung thư trong nhiều nghiên cứu quốc tế.

Thịt bảo quản lâu còn bị oxy hóa chất béo, tạo ra các sản phẩm phụ gây viêm trong cơ thể. Ăn thường xuyên có thể làm tăng gánh nặng cho gan và thận, đặc biệt ở người già, trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai.

5 dấu hiệu thịt lợn không ăn được dù chưa qua 6 tháng trong tủ lạnh

Bác sĩ Huang nhấn mạnh: đừng tiếc của khi thịt đã quá thời gian khuyến nghị. Đặc biệt là ngay cả khi chưa tới thời gian này mà thịt lợn có 5 dấu hiệu sau thì phải vứt ngay, đừng tiếc:

- Màu sắc bất thường: Thịt chuyển sang nâu sẫm, xám đen hoặc có mảng loang lổ như xác sống. Đây là dấu hiệu oxy hóa và phân hủy protein. Khi đó, chất lượng đã suy giảm nghiêm trọng.

- Mùi lạ khó chịu: Nếu khi rã đông xuất hiện mùi tanh nồng, mùi chua, mùi rỉ sét hoặc giống giẻ ẩm lâu ngày, tuyệt đối không nên tiếc. Mùi là chỉ báo rõ ràng nhất của quá trình phân hủy.

- Bề mặt nhớt, dính: Chạm vào thấy lớp nhầy như có keo, không còn khô ráo tự nhiên. Đây là dấu hiệu vi khuẩn đã phát triển mạnh.

Ảnh minh hoạ

- Lớp tinh thể băng dày như áo giáp: Thịt bị bao phủ bởi lớp đá dày, trắng đục, sần sùi. Đây thường là hệ quả của rã đông rồi cấp đông lại nhiều lần. Cấu trúc thịt đã phá hủy, nguy cơ nhiễm khuẩn cao.

- Mất độ đàn hồi: Ấn vào không còn độ bật trở lại, mềm bở hoặc nhão như cao su. Protein đã biến tính, thịt không còn an toàn để sử dụng.

Sai lầm khiến thịt lợn nhanh thành "quái vật" dù chưa tới 6 tháng trong tủ lạnh

Rã đông ở nhiệt độ phòng, ngâm nước nóng, cấp đông lại nhiều lần hay để tủ đông không đủ âm 18 độ C đều tạo cơ hội cho vi khuẩn phát triển.

Cách an toàn nhất là rã đông chậm trong ngăn mát khoảng 4 độ C qua đêm. Có thể đặt thịt trong túi kín, ngâm nước lạnh dưới 20 độ C và thay nước mỗi 30 phút. Không nên rã đông ở nhiệt độ phòng, không ngâm nước nóng, không cấp đông lại sau khi đã rã đông. Quan trọng nhất, chỉ cấp đông một lần và chia thịt thành từng phần nhỏ ngay từ đầu để tránh phải rã đông cả khối lớn rồi lại cho vào tủ.

Ảnh minh hoạ

Tủ đông không phải “két sắt” bảo vệ thực phẩm vĩnh viễn. Nếu thịt lợn đã quá thời gian an toàn hoặc xuất hiện một trong 5 dấu hiệu trên, đừng tiếc rẻ. Sức khỏe của bạn đáng giá hơn nhiều so với một miếng thịt để quên trong góc tủ lạnh.

Nguồn và ảnh: News Yahoo, Family Doctor