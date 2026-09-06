Thịt lợn có thể bảo quản trong tủ lạnh bao lâu?

Nhiều người nghĩ thịt lợn cứ cho vào ngăn đá là có thể để hàng tháng trời mà không hỏng. Nhưng thực tế, đông lạnh chỉ làm chậm quá trình biến chất, không thể bảo quản thịt vô thời hạn.

Không chỉ dựa vào màu dắc, mùi và vẻ ngoài để đánh giá thịt còn an toàn. Ảnh: Pinterest.

Theo Tạp chí Y học Trung Quốc, một phụ nữ ngoài 60 tuổi bị nôn ói, tiêu chảy và mệt lả sau khi ăn thịt kho. Khi được hỏi về thực phẩm đã sử dụng, bà cho biết miếng thịt được con mang về từ dịp Tết và đã nằm trong ngăn đá khoảng 8 tháng.

Điều khiến bà khó hiểu là miếng thịt vẫn cứng, không có nấm mốc hay mùi bất thường. Tuy nhiên, đây lại chính là một trong những sai lầm phổ biến khi bảo quản thịt: chỉ dựa vào màu sắc, mùi và vẻ ngoài để đánh giá thực phẩm còn an toàn hay không.

Ngăn đá không thể bảo quản thịt vô thời hạn

Ở nhiệt độ thấp, phần lớn vi khuẩn gây bệnh sẽ ngừng hoặc chậm phát triển, qua đó làm chậm quá trình biến chất của thực phẩm. Tuy nhiên, đông lạnh không đồng nghĩa với tiệt trùng và không thể tiêu diệt hoàn toàn mọi vi sinh vật.

Khi nhiệt độ tăng lên trong quá trình rã đông, những vi sinh vật còn tồn tại có thể hoạt động trở lại. Vì vậy, việc một miếng thịt được giữ đông cứng trong thời gian dài không có nghĩa chất lượng của nó vẫn được bảo toàn như lúc mới mua.

Thịt lợn chỉ nên bảo quản trong ngăn đông trong vòng 3 tháng và không quá 6 tháng.

Không chỉ vi khuẩn, các thành phần trong thịt cũng thay đổi theo thời gian. Đặc biệt, chất béo có thể tiếp tục bị oxy hóa, dẫn tới hiện tượng ôi khét và xuất hiện mùi khó chịu. Quá trình này diễn ra từ từ nên không phải lúc nào cũng có thể nhận biết ngay bằng mắt thường. Bởi vậy, quan niệm “chưa có mùi, chưa mốc thì vẫn ăn được” không phải là căn cứ đủ để đánh giá chất lượng thịt đã bảo quản lâu ngày.

Thịt lợn để trong tủ lạnh bao lâu?

Với thịt lợn tươi được bảo quản ở ngăn mát 0-4°C, bài viết khuyến nghị nên sử dụng trong 1-2 ngày và không quá 3 ngày. Môi trường lạnh giúp làm chậm sự phát triển của vi khuẩn nhưng không ngăn hoàn toàn quá trình này.

Trong khi đó, nếu thịt được bảo quản ổn định ở ngăn đông khoảng -18°C, thời gian được đưa ra là tốt nhất trong vòng 3 tháng và không quá 6 tháng. Ở khoảng thời gian này, thịt có thể duy trì chất lượng tương đối tốt nếu được đóng gói và bảo quản đúng cách. Càng để lâu, chất lượng thịt càng có nguy cơ suy giảm, đặc biệt về kết cấu, độ ngon và trạng thái sau khi chế biến. Vì vậy, những miếng thịt đã nằm trong ngăn đá suốt nửa năm hoặc lâu hơn không nên tiếp tục được giữ lại chỉ vì “để ngăn đông không sao”.

Bảo quản và rã đông thịt đúng cách

Khi mua thịt về, nên chia thành từng phần vừa đủ cho mỗi bữa, bọc kín bằng túi hoặc màng bọc thực phẩm, đồng thời ghi ngày bảo quản để dễ kiểm soát thời gian. Cách này cũng hạn chế không khí tiếp xúc với thịt, giúp giảm quá trình oxy hóa chất béo.

Chia thịt thành từng phần vừa đủ cho mỗi bữa, bọc kín bằng túi hoặc màng bọc thực phẩm, đồng thời ghi ngày bảo quản để dễ kiểm soát thời gian. Ảnh: Pinterest.

Khi cần sử dụng, nên chuyển thịt từ ngăn đông xuống ngăn mát và để rã đông từ từ. Nếu cần rã đông nhanh, có thể đặt thịt trong túi kín rồi ngâm nước lạnh. Không nên dùng nước nóng hoặc ngâm thịt trong nước ấm quá lâu.

Với những phần thịt đã bảo quản quá lâu, xuất hiện dấu hiệu bất thường như đổi màu, bề mặt khô cứng hoặc có mùi lạ, tốt nhất không nên tiếp tục sử dụng. Tủ lạnh có thể kéo dài thời gian bảo quản nhưng không thể giữ thịt tươi ngon vô thời hạn. Vì vậy, thay vì mua quá nhiều rồi để quên trong ngăn đá, nên ưu tiên mua vừa đủ và sử dụng trong thời gian phù hợp.

Theo: Sohu