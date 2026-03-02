Thịt để tủ đá trông như thế này tốt nhất nên vứt đi, cho trẻ con ăn càng nguy hiểm!

Phần lớn câu trả lời là không. Thịt được mua về, nhét vào ngăn đá, khi cần thì lấy ra rã đông, dùng không hết lại cấp đông tiếp. Có nhà thậm chí “ăn dần” suốt nửa năm đến cả năm.

Thông thường, cấp đông đúng cách giúp kéo dài thời gian bảo quản, chủ yếu làm giảm chất lượng cảm quan như vị, độ mềm. Tuy nhiên, nếu xuất hiện một số dấu hiệu bất thường, đặc biệt trong gia đình có trẻ nhỏ, tốt nhất nên bỏ ngay.

Ba dấu hiệu cho thấy thịt đông không nên ăn nữa

Khi vừa lấy từ ngăn đá ra, rất khó nhận biết thịt còn tốt hay không. Nhưng sau khi rã đông, nếu thịt có những biểu hiện sau, cần thận trọng.

- Bề mặt nhớt dính, màu sắc sẫm bất thường, lượng nước rỉ ra quá nhiều. Đây là dấu hiệu cấu trúc thịt đã bị phá vỡ rõ rệt. Dù có thể chưa có mùi hôi rõ ràng, thịt lúc này đã chuyển từ vấn đề “giảm chất lượng” sang tiềm ẩn nguy cơ an toàn thực phẩm.

- Tình trạng bỏng lạnh. Bề mặt thịt xuất hiện mảng khô màu xám nâu, sờ vào cứng và dai như da thuộc. Điều này thường xảy ra khi bao bì không kín, thịt mất nước và xảy ra phản ứng enzyme. Đây là tín hiệu chất lượng suy giảm nghiêm trọng.

- Lớp tinh thể đá hoặc sương bám dày bất thường. Nhiều tinh thể đá trên bề mặt thường cho thấy thực phẩm đã được bảo quản quá lâu hoặc nhiệt độ ngăn đông dao động. Khi nhiệt độ thay đổi, tinh thể đá lớn dần và tái kết tinh, làm tổn thương cấu trúc tế bào thịt. Sau rã đông, thịt mất nhiều nước, trở nên khô và bở.

Hai tình trạng sau thường liên quan đến việc bảo quản không đúng cách và có thể đồng nghĩa với nguy cơ hư hỏng. Không nên tiếp tục sử dụng, nhất là cho trẻ em.

Nhiều người lớn tuổi có thể cho rằng “ăn bao năm nay vẫn bình thường”. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa là không có rủi ro, đặc biệt với trẻ nhỏ.

Cấp đông không đồng nghĩa với tiệt trùng

Mục đích của cấp đông là ức chế sự phát triển của vi sinh vật, chứ không phải tiêu diệt chúng. Phần lớn vi khuẩn không bị giết chết ở nhiệt độ đông lạnh mà chỉ tạm ngừng sinh trưởng, thậm chí ở trạng thái tổn thương bán phần. Khi rã đông, chúng có thể hoạt động trở lại.

Một số vi khuẩn chịu lạnh tốt như Listeria monocytogenes gây bệnh listeriosis hay Salmonella có thể tồn tại lâu dài trong điều kiện đông lạnh. Một số virus đường tiêu hóa như norovirus cũng được ghi nhận có thể duy trì khả năng lây nhiễm trong môi trường lạnh.

Ngoài ra, trong quá trình bảo quản, thịt sống có thể làm nhiễm chéo sang thực phẩm khác nếu không được tách biệt đúng cách.

Trẻ nhỏ do hệ miễn dịch còn đang hoàn thiện nên dễ nhiễm bệnh hơn và nguy cơ biến chứng cũng cao hơn. Ngay cả một đợt tiêu chảy hay nôn ói do thực phẩm hư hỏng cũng có thể trở nên nghiêm trọng với trẻ.

Những thói quen vô tình làm giảm “tuổi thọ” thịt đông

- Việc mở tủ lạnh thường xuyên, đóng gói không kín, để thực phẩm lộ thiên trong ngăn đá hoặc rã đông rồi cấp đông lại nhiều lần đều làm rút ngắn thời gian bảo quản an toàn.

- Quá trình lặp đi lặp lại giữa rã đông và cấp đông khiến cấu trúc tế bào bị tổn thương nhiều hơn, mất nước, tăng oxy hóa và đồng thời làm tăng nguy cơ vi sinh phát triển khi nhiệt độ dao động.

Ba nguyên tắc giúp bảo quản thịt an toàn hơn

- Chia nhỏ thực phẩm ngay từ đầu theo khẩu phần sử dụng. Cách này giúp tránh phải rã đông toàn bộ rồi lại cấp đông phần còn lại.

- Ghi nhãn rõ ràng. Nên dùng túi kín có thể dán nhãn và ghi rõ tên thực phẩm cùng ngày cấp đông trước khi cho vào tủ. Điều này giúp theo dõi thời gian bảo quản chính xác.

- Phân khu riêng biệt. Thịt sống cần để tách biệt hoàn toàn với thực phẩm chín, salad, trái cây. Khi chế biến cũng phải dùng dụng cụ riêng để tránh nhiễm chéo.

Thời gian bảo quản tham khảo cho một số loại thực phẩm

- Thịt đỏ như thịt heo, bò, cừu có thể bảo quản đông từ 4-12 tháng, còn bảo quản lạnh chỉ nên trong 3-5 ngày.

- Nội tạng động vật nên dùng trong 3-4 tháng nếu cấp đông và 1-2 ngày nếu để ngăn mát.

- Gia cầm có thể cấp đông khoảng 9 tháng, nội tạng gia cầm 3-4 tháng.

- Thịt chín hoặc thức ăn thừa từ thịt nên dùng trong 2-3 tháng nếu đông lạnh và 3-4 ngày nếu bảo quản lạnh.

- Cá béo như cá hồi nên cấp đông tối đa 2-3 tháng, cá nạc có thể 6-8 tháng.

- Tôm và các loại nhuyễn thể nên dùng trong 3-6 tháng khi cấp đông.

Cần lưu ý, mốc thời gian trên không có nghĩa quá hạn là chắc chắn hỏng, mà chủ yếu phản ánh sự suy giảm về chất lượng như màu sắc, độ mềm và hương vị. Tuy nhiên, khi không chắc chắn về độ an toàn, đặc biệt với thực phẩm đã bảo quản lâu, lựa chọn an toàn nhất vẫn là loại bỏ.

Thực phẩm dù đắt tiền đến đâu cũng không quan trọng bằng sức khỏe của gia đình, nhất là khi trong nhà có trẻ nhỏ.

