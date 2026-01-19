Thiếu nữ đột nhiên co giật, đột quỵ khi làm "chuyện ấy", bác sĩ cấp cứu: Có 1 thứ "lắc lư" trong tim!

Thiếu nữ này 22 tuổi, đang vừa học vừa làm tại Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc). Giữa đêm đông lạnh, cô được xe cấp cứu đưa đến bệnh viện trong tình trạng hôn mê. Người bạn trai cho biết, cả hai đang làm "chuyện ấy" thì cô có rất nhiều biểu hiện bất thường. Từ méo miệng tới mặt biến dạng, nói lắp, co giật rồi ngất xỉu.

Cô gái phải cấp cứu vì lên cơn nhồi máu não trong khi làm "chuyện ấy" (Ảnh minh họa)

Bác sĩ cấp cứu Chen Yiming (Đài Loan, Trung Quốc) cho biết, ban đầu thiếu nữ được chẩn đoán đột quỵ nhồi máu não liên quan tới hưng phấn quá độ khi quan hệ tình dục. Ngay laapk tức được dùng thuốc tiêu huyết khối để xử lý tắc nghẽn não và thoát khỏi nguy kịch.

Tuy nhiên, chỉ một ngày sau, tình trạng trở nên tồi tệ hơn khi hai chân của cô bỗng chuyển sang màu đen rùng rợn và mất hoàn toàn cảm giác.

Kết quả kiểm tra hình ảnh cho thấy hầu hết động mạch chính ở vùng bụng và chi dưới của cô gái đều bị tắc nghẽn nghiêm trọng. Bác sĩ Chen nhận định đây là trường hợp cực kỳ hiếm gặp ở người trẻ, khi các cục máu đông liên tục gây tắc mạch ở nhiều vị trí khác nhau từ não đến chân, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và nguy cơ phải cắt cụt chi. Chắc chắn phải có bệnh lý khác hoặc bí ẩn phía sau.

Tất cả là tại khối u "lắc lư" trong tim gây đột quỵ

Thủ phạm thực sự được tìm thấy qua siêu âm tim là một khối u nhầy lành tính, kích thước lên tới 6 - 7 cm nằm ở tâm nhĩ trái. Khối u này dao động liên tục theo nhịp đập của tim.

Theo giải thích của bác sĩ Chen, trong lúc làm "chuyện ấy", sự hưng phấn và hoạt động thể chất mạnh đã khiến khối u này lắc lư dữ dội, làm bong tróc các mảnh huyết khối xung quanh bề mặt của nó.

Những mảnh vỡ này theo dòng máu trôi đi khắp cơ thể, gây tắc nghẽn mạch máu não và các động mạch lớn ở chân. Cộng thêm thời tiết lạnh gây áp lực lên tim mạch, lưu thông máu làm tình trạng càng trở nên tồi tệ. Hết nguy kịch vì nhồi máu não lại đứng trước nguy cơ hoại tử mô.

Hóa ra, cô gái có khối u trong tim gây tắc nghẽn mạch máu khi làm "chuyện ấy" mạnh bạo (Ảnh minh họa)

Ngay lập tức, thiếu nữ này được phẫu thuật tim để loại bỏ khối u và thông mạch máu. May mắn là ca phẫu thuật thành công. Bác sĩ Chen chia sẻ trong chương trình sức khỏe trực tuyến "Doctor is so hot" rằng: "Trong cả quá trình, may mắn nhất là người bạn trai phản ứng nhanh. Ngay lập tức đưa bệnh nhân tới cấp cứu. Không ít người ngại ngùng hoặc chủ quan với những bất thường xảy ra với đối tác trong khi quan hệ.

Nếu tới bệnh viện chậm một chút là mất mạng, không chỉ vì nhồi máu não mà còn vì không phát hiện khối u trong tim gây tắc mạch. Bởi nếu không phát hiện ra, hôm đó cô ấy có thể thoát chết nhưng lần sau thì không ai dám khẳng định".

Những dấu hiệu tim mạch bị bỏ quên, xem nhẹ

Sau phẫu thuật, cô gái tiết lộ bản thân từng nhiều lần bị tức ngực khi vận động mạnh nhưng không đi khám. Phần vì nghĩ đó là chuyện dễ hiểu, phần vì chủ quan mình còn trẻ. Bác sĩ Chen chia sẻ câu chuyện này như một lời cảnh báo, nhất là với những người trẻ. Ông nhấn mạnh, có không ít dấu hiệu bệnh tim mạch dễ bị xem nhẹ, bỏ qua như:

- Thường xuyên thấy tức ngực hoặc khó thở. Nhất là khi tập thể dục, vận động mạnh.

- Cảm giác hụt hơi, tim đập nhanh hoặc bỏ nhịp dù không làm việc quá sức.

- Chóng mặt, xây xẩm mặt mày hoặc ngất xỉu không rõ nguyên nhân.

Hãy cảnh giác với những dấu hiệu bệnh tim mạch dù còn trẻ tuổi (Ảnh minh họa)

- Đau lan từ ngực sang vùng vai, cổ, hàm hoặc xuống cánh tay trái.

- Tay chân thường xuyên bị tê mỏi, da đổi màu hoặc lạnh bất thường.

Việc lắng nghe cơ thể và tầm soát tim mạch định kỳ là cách duy nhất để tránh những tai biến mạch máu não hay tắc mạch chi dưới. Càng cần cẩn trọng hơn trong thời tiết lạnh.