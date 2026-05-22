Thiếu nữ 20 tuổi gan nhiễm mỡ nặng sau khi giảm 12kg trong 1 tháng: "Tôi chỉ ăn 1 thứ mỗi bữa"

Sở hữu một vóc dáng thon gọn, mảnh mai là niềm ao ước của rất nhiều cô gái trẻ. Tuy nhiên, việc bất chấp tất cả, ép cân cấp tốc bằng những phương pháp cực đoan rất dễ khiến bạn phải trả một cái giá quá đắt bằng chính sức khỏe của bản thân. Câu chuyện của một nữ sinh viên đại học 20 tuổi, tên Tiểu Lâm tại Trung Quốc mới đây là một hồi chuông cảnh tỉnh cho trào lưu giảm cân mù quáng.

Cô gái này là nhân viên văn phòng, cao 1m65 và nặng gần 50kg, thân hình mảnh mai và chỉ tích mỡ hơi nhiều ở vùng bụng, bắp tay. Để nhanh chóng có được thân hình thon gọn, Tiểu Lâm đã tự thiết kế cho mình một chế độ ăn kiêng vô cùng khắc nghiệt. Ba bữa một ngày, cô chỉ có hai lựa chọn: một là 1 lát bánh mì hoặc 2 là vài miếng trái cây. Lâu lâu thì ăn thêm salad.

Cô gái 20 tuổi chỉ ăn bánh mì hoặc trái cây để giảm cân dẫn tới gan nhiễm mỡ (Ảnh minh họa)

Cứ như vậy, chỉ sau 1 tuần cô gái trẻ bắt đầu quen, cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm và gầy đi trông thấy nên rất vui. Sau một tháng thì cô thực sự giảm thành công 12kg. Thế nhưng, cô luôn cảm thấy cơ thể mệt mỏi, ăn ít nhưng ăn gì cũng không ngon miệng, rụng tóc, kinh nguyệt chậm, ảnh hưởng tới sự tập trung trong công việc.

Tiểu Lâm nghĩ rằng mình mắc bệnh gì đó nên đi khám mà không hề mảy may nghi ngờ đó là do kiểu giảm cân cực đoan của mình. Bác sĩ Trương Quân tại Bệnh viện Nanjing Taikang Xianlin Gulou (Trung Quốc) cho biết, thời điểm đến bệnh viện, cô gái này rơi vào tình trạng suy dinh dưỡng mức độ nhẹ, thiếu máu, suy nhược cơ thể, rối loạn nội tiết và đặc biệt là gan nhiễm mỡ khá nặng.

Tiểu Lâm bàng hoàng trước kết quả chẩn đoán, đặc biệt là tình trạng gan nhiễm mỡ. Bỏi trong suy nghĩ của cô, chỉ những người thừa cân, béo phì hoặc uống rất nhiều bia rượu mới mắc bệnh này. Thế nhưng, nghe bác sĩ Trương giải thích xong cô hiểu ra tất cả, chỉ còn biết ôm mặt khóc trong hối hận.

Vì sao nhịn ăn, giảm cân quá nhanh lại gây gan nhiễm mỡ?

Đa số mọi người đều giống như Tiểu Lâm, lầm tưởng rằng chỉ những người béo phì mới bị gan nhiễm mỡ. Thực tế, y học đã chứng minh việc sụt cân quá nhanh do nhịn ăn hoặc ăn thiếu chất cũng tàn phá gan kinh khủng không kém thông qua 3 cơ chế cốt lõi sau:

- Quá tải axit béo tự do: Khi giảm cân nhanh chóng bằng cách nhịn ăn, cơ thể sẽ phân giải chất béo từ các mô dự trữ. Quá trình này tạo ra một lượng lớn "axit béo tự do" đổ dồn về gan để xử lý. Nếu lượng chất béo này quá lớn, gan không thể kịp chuyển hóa hết, khiến chúng tích tụ lại trong các tế bào gan và gây bệnh.

Giảm cân cực đoan không chỉ gây mệt mỏi mà còn ảnh hưởng tới sức khỏe tổng thể (Ảnh minh họa)

- Thiếu hụt protein trầm trọng: Đây chính là sai lầm chí mạng của Xiaomin khi chỉ ăn trái cây và bánh mì. Khi lượng protein nạp vào không đủ, gan sẽ không thể hoạt động đúng cách trong việc chuyển hóa chất béo, đồng thời sự thiếu hụt các axit béo thiết yếu cũng cản trở hoàn toàn quá trình đào thải chất béo ra khỏi gan.

- "Sập nguồn" năng lượng chuyển hóa: Việc ăn quá ít, nhịn bữa khiến lượng thức ăn nạp vào thấp hơn nhiều so với tỷ lệ trao đổi chất cơ bản. Điều này làm gan thiếu hụt nguồn năng lượng bình thường để vận hành, dẫn đến tình trạng chất béo "được nạp vào nhưng không được tiêu hao", gây rối loạn chuyển hóa.

5 dấu hiệu quan trọng của gan nhiễm mỡ

Thông qua câu chuyện của Tiểu Lâm, bác sĩ Trương cũng nhắc nhở rằng rất nhiều bệnh gan diễn tiến âm thầm, thường được phát hiện ở giai đoạn muộn và gan nhiễm mỡ cũng là một trong số đó. Vì vậy, có những dấu hiệu gan nhiễm mỡ bạn tuyệt đối không được xem nhẹ:

- Mệt mỏi kéo dài, cơ thể uể oải dù nghỉ ngơi đủ

- Đầy bụng, khó tiêu, chán ăn sau bữa nhiều dầu mỡ

- Đau âm ỉ hoặc tức nhẹ vùng hạ sườn phải

- Tăng cân nhanh, đặc biệt tích mỡ vùng bụng

- Men gan tăng hoặc phát hiện gan nhiễm mỡ khi khám sức khỏe định kỳ

Muốn giảm cân an toàn, bác sĩ Trương nhấn mạnh điều quan trọng nhất là không ăn kiêng cực đoan hay bỏ bữa kéo dài. Cơ thể vẫn cần đủ protein để gan chuyển hóa chất béo và duy trì cơ bắp. Đồng thời nên hạn chế thức khuya, xem mukbang hoặc ăn uống thất thường vì dễ làm rối loạn hormone và tăng áp lực cho dạ dày, gan.

Giảm cân lành mạnh nên kết hợp giữa ăn uống và vận động đúng cách (Ảnh minh họa)

Ngoài ra, tuyệt đối không tự dùng thuốc giảm cân, thuốc tiêm giảm béo trôi nổi trên mạng vì có thể gây suy kiệt, rối loạn chuyển hóa nguy hiểm. Nếu muốn giảm cân lâu dài và ít biến chứng, tốt nhất nên tham khảo bác sĩ chuyên khoa để được xây dựng chế độ ăn uống, vận động phù hợp với thể trạng.

Nguồn và ảnh: News Yahoo, QQ, Guangming.com