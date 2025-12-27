Thiếu nữ 19 tuổi phát hiện ung thư buồng trứng giai đoạn cuối nhờ 1 dấu hiệu 10 người thì 9 người tưởng… béo lên

Trong thế giới của những cô gái trẻ, việc vòng bụng đột ngột tăng số đo thường được đổ lỗi cho thói quen ăn uống hoặc lười vận động. Thế nhưng, với Xiaoling – một sinh viên 19 tuổi tại Thượng Hải (Trung Quốc), sự thay đổi mà cô cứ ngỡ là béo lên ấy lại là "lời tuyên án" nghiệt ngã từ căn bệnh ung thư buồng trứng.

Cái bẫy mang tên "mỡ bụng"

Vốn sở hữu thân hình gầy gò nhưng phần bụng dưới của Xiaoling gần đây ngày càng to ra. Giống như tâm lý của rất nhiều bạn trẻ khác, cô tự an ủi rằng do mình ngồi học quá nhiều nên cơ địa dễ bị tích mỡ bụng. Chính suy nghĩ chỉ là do béo lên này đã khiến cô gái trẻ vô tình chung sống với khối u ác tính trong suốt một thời gian dài mà không hề hay biết.

Ảnh minh họa

Sự thật chỉ được hé lộ trong kỳ nghỉ về quê, khi mẹ cô tình cờ nhìn thấy sự bất ổn ở vùng bụng của con gái. Sau những nghi ngại ban đầu về việc mang thai, sự lo lắng lên đến đỉnh điểm khi Xiaoling cho biết máu kinh của mình bỗng dưng chuyển màu đen và vón cục kỳ lạ.

Ngay ngày đầu tiên trở lại thành phố, gia đình đã đưa cô đến Bệnh viện Ung thư Đại học Phục Đán (Trung Quốc) trong tâm thế bất an. Kết quả sinh thiết khiến tất cả bàng hoàng: Xiaoling bị ung thư buồng trứng giai đoạn 4.

Tiến sĩ Wu Xiaohua thuộc bệnh viện chia sẻ: "Lúc phát hiện, ung thư buồng trứng ở bệnh nhân đã bước vào giai đoạn cuối. Khối u đã phát triển đến kích thước gần 18cm và di căn sang phổi. Điều này không chỉ lý giải sự tăng kích thước vòng bụng mà còn là nguyên nhân của hững cơn ho khan và cảm giác tức ngực mà cô phải chịu đựng bấy lâu".

Hãy cảnh giác với các dấu hiệu ung thư buồng trứng!

Cũng theo Tiến sĩ Wu, ung thư buồng trứng được ví như kẻ sát thủ thầm lặng với quy luật 3 điều 70%. Đó là 70% bệnh nhân không có triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu, 70% chỉ phát hiện khi bệnh đã ở giai đoạn muộn và 70% sẽ tái phát trong vòng hai năm sau điều trị.

Ảnh minh họa

Với trường hợp của Xiaoling, vì khối u nằm sâu trong ổ bụng và không gây đau đớn rõ rệt, cô đã đánh đồng dấu hiệu bệnh với việc cơ thể béo lên, dẫn đến việc bỏ lỡ thời điểm vàng để cứu chữa. Ở giai đoạn cuối này, cơ hội sống sót trên 5 năm của cô chỉ còn khoảng 20%.

Thông qua trường hợp đau lòng của cô gái trẻ này, Tiến sĩ Wu một lần nữa nhắc nhở chúng ta không nên chủ quan với sự béo lên hay gầy đi bất thường của cơ thể. Đó rất có thể là dấu hiệu bệnh lý, gồm cả ung thư. Tình trạng bụng to lên bất thường là đặc điểm rất điển hình của các khối u phụ khoa.

Để không rơi vào bi kịch như Xiaoling, chị em phụ nữ cần đặc biệt cảnh giác với các dấu hiệu ung thư buồng trứng như:

- Cảm thấy đầy bụng, bụng to lên bất thường.

- Đau bụng thường xuyên, nhất là bụng dưới gần vùng khung chậu.

- Ăn uống không ngon miệng.

- Sụt cân không rõ lý do, nhất là sụt cân nhưng bụng lại to lên.

- Rối loạn đường tiêu hóa như buồn nôn, nôn, táo bón, hay ợ nóng.

- Đau lưng, đau vùng chậu, đau rát khi quan hệ tình dục.

Ảnh minh họa

- Đi tiểu thường xuyên hơn, nhất là ban đêm.

- Hay mệt mỏi và cáu gắt.

- Chu kỳ kinh nguyệt bất thường, máu kinh khác lạ.

- Chảy máu âm đạo bất thường giữa các kỳ kinh hoặc sau mãn kinh.

Đặc biệt, những người có tiền sử gia đình hoặc bản thân từng mắc ung thư, có kinh sớm/mãn kinh muộn, thừa cân/béo phì, đột biến gen BRCA1/BRCA2 hay mắc Hội chứng Lynch… cũng nên thường xuyên tầm soát ung thư buồng trứng bởi vì thuộc nhóm nguy cơ cao.