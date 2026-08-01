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Thiếu gia Tài Sầm xuất hiện kín đáo trong tiệc nhà MC Quyền Linh?

S.A
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Cách tương tác có chừng mực của Tài Sầm với gia đình Lọ Lem được cư dân mạng đồng tình.

Nhân sinh nhật tuổi 18 của Hạt Dẻ (Mai Thảo Ngọc, sinh năm 2008), vợ chồng MC Quyền Linh đã tổ chức liên tiếp 2 bữa tiệc hoành tráng dành cho ái nữ. Một buổi được tổ chức trên du thuyền với sự góp mặt của bạn bè đồng trang lứa của Hạt Dẻ, trong khi bữa tiệc còn lại diễn ra tại nhà hàng với quy mô ấm cúng hơn, quy tụ người thân và những bạn bè thân thiết của gia đình.

Bên cạnh những khoảnh khắc đáng nhớ của nhân vật chính, cư dân mạng cũng dành sự quan tâm đặc biệt đến Tài Sầm - thiếu gia Tây Ninh vướng tin đồn hẹn hò với Lọ Lem (Mai Thảo Linh) - chị gái của Hạt Dẻ. Nhiều người tò mò liệu anh chàng có xuất hiện trong ngày đặc biệt của gia đình MC Quyền Linh hay không.

Thiếu gia Tài Sầm xuất hiện kín đáo trong tiệc nhà MC Quyền Linh? - Ảnh 1.

Tài Sầm và Lọ Lem

Điều khiến netizen để ý đầu tiên là Tài Sầm đã “thả tim" dưới loạt ảnh sinh nhật Hạt Dẻ được đăng tải trên mạng xã hội. Đây không phải lần đầu tiên thiếu gia này tương tác với em gái Lọ Lem. Trước đó, anh cũng nhiều lần bày tỏ sự quan tâm đến những bài đăng liên quan đến Hạt Dẻ, cho thấy mối quan hệ khá thân thiết.

Thiếu gia Tài Sầm xuất hiện kín đáo trong tiệc nhà MC Quyền Linh? - Ảnh 2.
Thiếu gia Tài Sầm xuất hiện kín đáo trong tiệc nhà MC Quyền Linh? - Ảnh 3.
Thiếu gia Tài Sầm xuất hiện kín đáo trong tiệc nhà MC Quyền Linh? - Ảnh 4.

Tài Sầm thường thả tim cho hình ảnh của Hạt Dẻ (Ảnh chụp màn hình)

Đáng chú ý hơn, trong loạt ảnh ghi lại không khí bữa tiệc trên du thuyền được Hạt Dẻ đăng tải, các "Conan Internet" phát hiện một chàng trai có ngoại hình khá giống Tài Sầm. Từ kiểu tóc, gương mặt cho đến vóc dáng đều có nhiều nét tương đồng với thiếu gia Tây Ninh, làm dấy lên nghi vấn anh đã âm thầm có mặt trong bữa tiệc.

Tuy nhiên, chàng trai này xuất hiện trong một vài khung hình đông người và không có bất kỳ tương tác cận cảnh nào với gia đình MC Quyền Linh hay Lọ Lem. Ngoài ra Tài Sầm cũng không có cập nhật nào liên quan đến sinh nhật Hạt Dẻ.

Thiếu gia Tài Sầm xuất hiện kín đáo trong tiệc nhà MC Quyền Linh? - Ảnh 6.

Chàng trai xuất hiện trong tiệc sinh nhật của Hạt Dẻ có nhiều nét giống với Tài Sầm (bên phải)

Thiếu gia Tài Sầm xuất hiện kín đáo trong tiệc nhà MC Quyền Linh? - Ảnh 7.
Thiếu gia Tài Sầm xuất hiện kín đáo trong tiệc nhà MC Quyền Linh? - Ảnh 8.
Thiếu gia Tài Sầm xuất hiện kín đáo trong tiệc nhà MC Quyền Linh? - Ảnh 9.
Thiếu gia Tài Sầm xuất hiện kín đáo trong tiệc nhà MC Quyền Linh? - Ảnh 10.

Ảnh của Hạt Dẻ và gia đình trong dịp sinh nhật (Ảnh: Mai Thảo Ngọc)

Cách tương tác có chừng mực, chỉ công khai tương tác trên MXH của Tài Sầm với gia đình Lọ Lem nhận được nhiều sự đồng tình từ netizen. Không ít ý kiến cho rằng Tài Sầm - Lọ Lem vốn kín đáo trong chuyện tình cảm, cả hai cũng còn trẻ tuổi nên nếu có tìm hiểu nhau thì việc giữ khoảng cách vừa đủ trong những sự kiện có đông người tham dự là điều hợp lý, tránh gây sự chú ý không cần thiết.

Được biết Tài Sầm và Lọ Lem bắt đầu vướng nghi vấn hẹn hò từ đầu năm 2026. Cả hai thường xuyên bị bắt gặp có những màn tương tác trên mạng xã hội như thả tim, bình luận dưới bài đăng của đối phương.

Đến tháng 4/2026, trên MXH tiếp tục lan truyền hình ảnh với nội dung “Lọ Lem về ra mắt nhà thiếu gia Tài Sầm ở Tây Ninh”. Ảnh chụp trong bối cảnh khá tối và góc chụp từ phía sau lưng nên không nhìn rõ mặt cặp đôi, không thể khẳng định đây là Lọ Lem và Tài Sầm. Cư dân mạng lại chỉ ra các chi tiết như điểm tương đồng về ngoại hình giữa cô gái và Lọ Lem, Tài Sầm từng chụp ảnh ở bối cảnh tương tự,...

Thiếu gia Tài Sầm xuất hiện kín đáo trong tiệc nhà MC Quyền Linh? - Ảnh 11.

Hình ảnh từng được lan truyền trên MXH hồi tháng 4/2026 (Ảnh: Internet)

Gần đây nhất - tháng 6/2026, cư dân mạng còn cho rằng Lọ Lem đã sang Mỹ để dự lễ tốt nghiệp đại học của Tài Sầm khi cả 2 cùng check-in ở Mỹ trong thời điểm khá sát nhau. Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là những suy đoán dựa trên các chi tiết được chia sẻ trên mạng xã hội, người trong cuộc chưa từng lên tiếng xác nhận mối quan hệ.

Thiếu gia Tài Sầm xuất hiện kín đáo trong tiệc nhà MC Quyền Linh? - Ảnh 12.
Thiếu gia Tài Sầm xuất hiện kín đáo trong tiệc nhà MC Quyền Linh? - Ảnh 13.

Lọ Lem đi Mỹ hồi tháng 6/2026 - trùng thời điểm với lễ nhận bằng tốt nghiệp của Tài Sầm (Ảnh: Lọ Lem)

Cho đến hiện tại, cả Lọ Lem và Tài Sầm lẫn gia đình 2 bên đều giữ thái độ kín tiếng trước những đồn đoán. Những tương tác giữa hai người cũng chỉ dừng ở mức chừng mực trên mạng xã hội, khiến câu chuyện tình cảm của cặp đôi tiếp tục trở thành chủ đề được nhiều người quan tâm.

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con gái Quyền Linh

Tài Sầm

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