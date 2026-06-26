Thiên thần 2k6 được fan tặng siêu xe Mercedes chấn động MXH: Đẹp như bức tranh nghệ thuật, đến cái tên cũng sang hơn người

Mỹ nhân nào được fan tặng hẳn siêu xe thế này?

Mới đây, mạng xã hội đang hot câu chuyện nữ diễn viên Jayna Angelina Stevens được fan Trung Quốc tặng hẳn một chiếc siêu xe Mercedes đắt giá. Hiện tại, câu chuyện này nhận nhiều thảo luận khi mà có những fan hâm mộ cho rằng chiếc xe tuy là món quà đắt giá, thế nhưng nó tiềm ẩn nhiều rủi ro khi xe có thể có camera ẩn, thiết bị theo dõi.

Tất nhiên bên cạnh đó, cũng có những người nói rằng đây đơn giản chỉ là cách người hâm mộ bày tỏ tình cảm với thần tượng mà thôi. Số khác thì tỏ ra hâm mộ Jayna Angelina Stevens, khi mà cô vừa mới đóng phim chưa lâu nhưng đã có sức hút đáng nể, cũng như khen ngợi cô nàng không chỉ xinh đẹp vô cùng mà đến cái tên cũng rất sang.

Jayna Angelina Stevens mới được fan Trung Quốc tặng xe Mercedes đắt giá.

Bình luận của netizen:

- Tặng tiền hay vàng thì còn thấy bình thường vì đó là văn hoá fan support khá phổ biến ở Thái. Nhưng tặng một chiếc xe lại là chuyện khác. Thứ nhất, để làm giấy tờ xe cần có thông tin cá nhân của idol, điều đó cho thấy giữa fan, idol và công ty quản lý phải có sự liên hệ khá chặt chẽ. Thứ hai, tặng xe thì tiềm ẩn rất nhiều rủi ro về quyền riêng tư và an toàn. Dù có kiểm tra kỹ đến đâu cũng khó đảm bảo không có thiết bị định vị hay camera được gắn bên trong. Mấy việc liên quan đến quyền riêng tư vậy rất tế nhị, fan nhà khác người ta sẽ né tránh mấy vấn đề đó ra. Chứ không phải người ta không tặng được chiếc xe đâu. Bởi nên nói tặng xe không có hay ho gì đâu.

- Jayna Angelina Stevens tên đẹp sang ghê.

- Uây nhưng mà bả đẹp dã man ấy nhỉ, nhìn như thiên sứ ấy đẹp mê luôn. Tui hôm nay mới biết bả qua post này, đi search thử lọt hố luôn rồi ấy. Mà 2k6 đã được tặng quà to cỡ này thì sức hút cũng ghê đó chứ.

- Đúng thiệt tui thấy việc tặng xe giống kiểu như đang muốn kiểm soát idol ấy do mua xe thì biết xe này hãng gì biển như thế nào, nếu idol đó có nhận lỡ gắn cam theo dõi các thứ thì sao hay cái gì đó tệ hơn nữa. Đây cũng là lý do idol bây h ít nhận quà từ fan

- Thấy tặng xe cũng bình thường mà, sao thấy nhiều người như làm quá vậy nhỉ. Mấy cái camera ẩn hay gì đó check được hết mà, nhỡ chỉ là người ta yêu thích muốn tặng thì sao. Còn không thì bán đi cũng được mới tiền

Nói thêm về Jayna Angelina Stevens, cô sinh năm 2006 và mang trong mình 2 dòng máu Thái Lan - Mỹ. Cô hiện là thực tập sinh của công ty BEC Music. Về sự nghiệp diễn xuất, cô là một gương mặt mới trên màn ảnh, thế nhưng đã gây chú ý ngay ở dự án đầu tay mang tên Poisonous Love.

Jayna Angelina Stevens sở hữu visual như một thiên thần.

Cho những ai chưa biết, Poisonous Love là bộ phim truyền hình lãng mạn xoay quanh tình yêu đồng giới nữ giữa hai cô gái "Pat" Naphak Thoranisorn cùng với "Prem" Premsini Chotiphajan.

Premsini Chotiphajan là một bác sĩ phẫu thuật tim tài giỏi. Cô chuẩn bị kết hôn với người đàn ông của mình. Thế nhưng, đám cưới bị phá hủy bởi nữ diễn viên Naphak Thoranisorn, khi mà chú rể đã khiến bạn thân của cô mang thai.

Jayna Angelina Stevens đóng chính phim lãng mạn "girl love" Poisonous Love.

Cô sánh đôi bên nữ diễn viên Ginny Natnicha Prateepnatsri.

Những gì diễn ra khiến cho Premsini Chotiphajan rất không ưa Naphak Thoranisorn. Dẫu vậy, cô không hề biết rằng người mà mình đã trao nụ hôn ngọt ngào trong bữa tiệc độc thân chính là vị "oan gia" này. Và còn một điều nữa mà Premsini Chotiphajan càng không thể biết được, đó là Naphak Thoranisorn đã sớm yêu cô từ cái nhìn đầu tiên. Trong phim, Jayna Angelina Stevens đảm nhận vai Naphak Thoranisorn. Còn vai Premsini Chotiphajan do nữ diễn viên Ginny Natnicha Pratipnatsiri thể hiện.