Thiên kim 47 tuổi trẻ đẹp không một nếp nhăn: Thích ăn ngon nhưng vóc dáng vẫn thon gọn nhờ 3 bí quyết

Ông Sun Tao - cha cô là cựu Chủ tịch tập đoàn Viễn thông Pacific Electric Wire & Cable, mẹ là bà He Nianci - Phó Chủ tịch tập đoàn Yuan Securities. Với gia thế cực khủng cùng số tài sản lên đến hàng tỷ đô, Aimee Sun được gọi là người thừa kế giàu nhất, thậm chí là mỹ nhân giàu nhất Đài Loan (Trung Quốc).

Ở tuổi 47, Aimee Sun vẫn khiến nhiều người ngỡ ngàng khi xuất hiện với làn da mịn màng gần như không có nếp nhăn, vóc dáng thon gọn dù không kiêng khem cực đoan. Mới đây, cô đăng tải loạt ảnh selfie cận mặt trên trang cá nhân, gương mặt “không tì vết” nhanh chóng gây tranh luận dữ dội, nhiều người còn đùa rằng “trông chẳng khác gì 27 tuổi”.

Aimee Sun từng chia sẻ, bí quyết quan trọng nhất trong chăm sóc da của cô là giữ ẩm . Do sở hữu làn da nhạy cảm và dễ khô, cô đặc biệt chú ý bảng thành phần mỹ phẩm, ưu tiên các hoạt chất giúp phục hồi hàng rào da như vitamin B5, ceramide (thành phần lipid tự nhiên của da) hay chiết xuất rau má, đồng thời tránh xa sản phẩm chứa cồn và hương liệu.

Không chỉ chăm da, chế độ ăn uống của Aimee Sun cũng được giới chuyên môn đánh giá cao. Ít ai biết, thời trẻ cô từng ép cân khá cực đoan, ăn rất ít và mỗi ngày uống tới ba ly cà phê đen để giữ mức cân nặng 43kg, suýt ngất vì đói. Sau này, cô nhận ra việc ăn quá ít làm giảm chuyển hóa cơ bản, khiến cơ thể càng dễ tăng cân hơn. Từ đó, cô chuyển sang ăn uống cân bằng và khoa học.

Thực đơn hằng ngày của cô ưu tiên dầu ô liu chất lượng cao, quả bơ, hạt quinoa, trứng luộc, cà chua bi, ngũ cốc nguyên hạt, các loại hạt, kết hợp nhiều rau củ quả tươi. Thay vì ăn nhiều thịt đỏ, cô chọn hải sản và đậu nành làm nguồn đạm chính. Nhờ vậy, dù vẫn thưởng thức món ngon, cô vẫn giữ được vóc dáng gọn gàng.

Một thói quen đáng chú ý khác là việc cân nặng được theo dõi mỗi ngày . Chỉ cần thấy con số nhích lên, cô sẽ lập tức điều chỉnh chế độ ăn. Ngoài ra, Aimee Sun thừa nhận mình “không ngồi yên được”, luôn đi lại trong nhà hay văn phòng, vô tình giúp tiêu hao năng lượng suốt ngày. Khi bước vào độ tuổi dễ mất cơ, cô duy trì tập luyện sức mạnh khoảng một đến hai buổi mỗi tuần, chủ yếu là TRX để giữ cơ thể săn chắc.

Theo bác sĩ chuyên khoa giảm cân Đài Loan (Trung Quốc) Tiêu Đôn Nhân, chế độ ăn của Aimee Sun có thể xem là hình mẫu: ít thịt đỏ giúp hạn chế chất béo bão hòa, ngũ cốc nguyên hạt và quinoa cung cấp dinh dưỡng cân đối, cộng thêm lượng rau quả dồi dào rất có lợi cho sức khỏe lâu dài. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng các hình thức tập như TRX, yoga trên không hay aerobic trên không đòi hỏi nền tảng sức mạnh cơ bắp tốt. Với người ít vận động hoặc cơ lực yếu, tập ngay các môn này dễ dẫn đến chấn thương.

Chuyên gia dinh dưỡng thể thao Đài Loan (Trung Quốc) Trương Bội Dung cũng nhấn mạnh, việc rèn luyện cơ bắp cần tiến hành từng bước một . Người thừa cân nên bắt đầu bằng các hoạt động ít gây áp lực lên khớp gối như bơi lội, đạp xe, đi bộ nhanh. Trước khi tập cần khởi động kỹ để làm nóng các khớp, sau khi tập phải giãn cơ đầy đủ nhằm hạn chế đau nhức. Thời gian khởi động và giãn cơ nên kéo dài ít nhất 10 phút mỗi lần.

Nhìn từ câu chuyện của Aimee Sun, “trẻ lâu” không đến từ một bí quyết thần kỳ, mà là tổng hòa của chăm sóc da đúng cách, ăn uống cân bằng và vận động phù hợp với thể trạng, duy trì đều đặn theo thời gian.

Nguồn và ảnh: Health 2.0