Thị trường tăng mạnh cược Fed nâng lãi suất ngay tuần tới

Nhà đầu tư đang đặt cược mạnh vào việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ nâng lãi suất ngay trong cuộc họp tuần tới, khi giá dầu vượt 100 USD/thùng và làm dấy lên nguy cơ lạm phát bùng phát trở lại.

Theo dữ liệu của CME Group dựa trên thị trường hợp đồng tương lai lãi suất liên bang, xác suất Fed tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp ngày 28-29/7 đã lên 38%, so với mức 13% một tuần trước.

Sự thay đổi nhanh chóng trong kỳ vọng cho thấy Chủ tịch Fed Kevin Warsh đang chịu áp lực ngày càng lớn trong việc chứng minh ngân hàng trung ương Mỹ sẵn sàng hành động để ngăn một cú sốc lạm phát mới.

Tâm lý thị trường đã đảo chiều rõ rệt so với ngày 14/7, khi báo cáo chỉ số giá tiêu dùng thấp hơn dự báo từng khiến khả năng tăng lãi suất giảm mạnh.

“Cuộc họp tháng 7 chắc chắn vẫn để ngỏ mọi khả năng. Rất khó khẳng định chính sách tiền tệ hiện tại có thực sự mang tính hạn chế hay không, trong khi giá dầu đang tăng trở lại”, Mark Cabana, trưởng chiến lược lãi suất Mỹ tại Bank of America, nhận định.

Trong khi đó, Robert Sockin, kinh tế trưởng phụ trách Mỹ tại hãng quản lý tài sản PGIM, cho rằng quyết định tuần tới gần như là một lựa chọn “50-50”.

Giá dầu Brent ngày 23/7 vượt 100 USD/thùng lần đầu tiên kể từ tháng 5, sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố đang cân nhắc một “cuộc tấn công quy mô lớn” nhằm vào Iran. So với thời điểm Fed họp tháng 6, giá dầu chuẩn quốc tế này đã tăng khoảng 25%.

Giá xăng và dầu diesel tại Mỹ cũng tăng mạnh trong những tuần gần đây, trực tiếp làm tăng chi phí sinh hoạt của người dân và giá đầu vào của doanh nghiệp. Nếu đà tăng kéo dài, tác động có thể lan rộng sang vận tải, sản xuất và nhiều loại hàng hóa tiêu dùng.

Sự bất định trước cuộc họp lần này lớn hơn thông thường do ông Warsh kín tiếng hơn đáng kể so với người tiền nhiệm Jerome Powell. Trong nhiều năm, Fed thường phát tín hiệu tương đối rõ để thị trường chuẩn bị cho quyết định lãi suất, qua đó hạn chế biến động bất ngờ.

Dưới thời Warsh, cách tiếp cận này đã thay đổi. Tân Chủ tịch Fed nhấn mạnh cần “suy nghĩ nhiều hơn, nói ít hơn” và không muốn cam kết trước về hướng đi của chính sách.

CME Group cho biết khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai lãi suất trước cuộc họp tháng 7 năm nay cao hơn 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Trước quyết định tháng 7/2025, thị trường từng định giá xác suất Fed giữ nguyên lãi suất ở mức 96% và dự báo này sau đó trở thành hiện thực.

Điều trần trước Quốc hội đầu tháng này, Chủ tịch Fed tuyên bố sẽ “không khoan nhượng” với tình trạng lạm phát cao kéo dài, nhưng không đưa ra nhiều manh mối về quyết định sắp tới. Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), thước đo lạm phát được Fed ưu tiên, tăng 4,1% trong tháng 5 so với cùng kỳ, cao hơn gấp đôi mục tiêu 2%.

Một số nhà đầu tư cho rằng nếu thị trường tiếp tục nâng xác suất tăng lãi suất trong những ngày tới, Fed có thể chịu thêm áp lực phải hành động.

Theo Cabana, nếu thị trường đã dự đoán về một đợt tăng lãi suất mà Fed vẫn giữ nguyên chính sách, điều đó có thể bị hiểu là ngân hàng trung ương đang nới lỏng các điều kiện tài chính trong lúc kỳ vọng lạm phát gia tăng.

Tuy nhiên, 12 thành viên có quyền biểu quyết của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) vẫn còn khoảng cách đáng kể trước khi đạt đồng thuận.

Chủ tịch Fed Dallas Lorie Logan và Chủ tịch Fed Cleveland Beth Hammack đều cho rằng ngân hàng trung ương đã chờ đủ lâu trong khi lạm phát tiếp tục gây sức ép lên hộ gia đình và doanh nghiệp. Chủ tịch Fed Minneapolis Neel Kashkari cũng có thể bỏ phiếu ủng hộ tăng lãi suất, ngay cả khi đa số thành viên muốn giữ nguyên.

Edward Al-Hussainy, quản lý danh mục tại Columbia Threadneedle, cho rằng lạm phát nóng lên bởi nhiều nguyên nhân ít liên quan đến năng lượng, gồm tác động của thuế nhập khẩu, nhu cầu mạnh từ đầu tư AI và lạm phát dịch vụ dai dẳng mà Fed chưa thể loại bỏ trong nhiều năm.

Dù vậy, một số nhân vật có ảnh hưởng trong FOMC, như Chủ tịch Fed New York John Williams, nghiêng về phương án chờ đến tháng 9 để có thêm thời gian đánh giá lạm phát trong mùa hè.

Báo cáo CPI tháng 6, với lạm phát ở mức 3,5% và thấp hơn dự báo, cũng có thể thuyết phục nhiều thành viên chưa cần hành động ngay.

Bà Claudia Sahm, cựu chuyên gia Fed và hiện là kinh tế trưởng tại New Century Advisors, cho rằng các quan chức chắc chắn sẽ thảo luận nghiêm túc về lợi ích và rủi ro của việc tăng lãi suất. Tuy nhiên, dựa trên những phát biểu gần đây, bà chưa thấy đa số thành viên ủng hộ thắt chặt ngay trong tháng 7.

Một số chuyên gia khác lại xem đây là cơ hội để ông Warsh khẳng định uy tín chống lạm phát. Theo Joe Lavorgna, kinh tế trưởng tại SMBC Nikko Securities America, nếu Fed tin rằng cần tăng lãi suất, việc chờ đến tháng 9 là không cần thiết.

Theo FT﻿