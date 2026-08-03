Thị trường lao động khắc nghiệt đến mức nào: Chị bán trái cây cũng có thể là một "cao thủ" tiếng Hàn

Một đoạn video ghi lại cảnh chị bán trái cây trò chuyện thành thạo bằng tiếng Hàn với khách nước ngoài đang thu hút hàng triệu lượt xem, đồng thời khiến nhiều người hài hước bình luận rằng: "Thị trường lao động bây giờ khắc nghiệt thật".

Không thể phủ nhận rằng nhiều người vẫn nghĩ những người thành thạo ngoại ngữ thường làm việc trong văn phòng, công ty nước ngoài hay ngành du lịch. Thế nhưng, một đoạn video được nhà sáng tạo nội dung Ho Jun - người Hàn Quốc đang sinh sống tại Việt Nam - chia sẻ mới đây lại cho thấy "cao thủ" có thể xuất hiện ở bất cứ đâu.

Trong một lần đi trên đường, Ho Jun bắt gặp một người phụ nữ đang chở xe trái cây đi bán. Anh ghé lại hỏi mua vài loại quả như một vị khách bình thường.

Chỉ sau vài giây nhận ra vị khách là người Hàn Quốc, người phụ nữ lập tức chuyển sang giao tiếp hoàn toàn bằng tiếng Hàn. Chị giới thiệu từng loại trái cây, từ mận, đào cho tới giá bán, cách chọn quả ngon... bằng chất giọng tự nhiên và lưu loát khiến Ho Jun không giấu nổi sự ngạc nhiên.

Trong suốt cuộc trò chuyện, anh liên tục cười lớn và phải nhấn mạnh tới 2 lần: "Đây không phải Hàn Quốc đâu mọi người nhé!"

Câu nói vừa như để trấn an chính mình, vừa thay lời cho sự bất ngờ trước tình huống hiếm gặp giữa một con phố ở Việt Nam.

Sau màn trò chuyện đầy thú vị, Ho Jun còn xin chụp ảnh cùng người phụ nữ vì quá ấn tượng với khả năng ngoại ngữ của chị.

Đoạn video nhanh chóng thu hút 6 triệu lượt xem chỉ sau 1 ngày cùng hàng loạt bình luận hài hước từ cộng đồng mạng. Cư dân mạng thi nhau bày tỏ sự trầm trồ, ngưỡng mộ trước khả năng nói tiếng Hàn của người phụ nữ này:

- "Thị trường lao động khắc nghiệt quá."

- "Bán trái cây giờ cũng cạnh tranh dữ vậy hả mọi người?"

- "Việt Nam toàn cao thủ ẩn danh."

- "Thị trường lao động cỡ này thì tôi thất nghiệp đúng rồi."

Đằng sau những bình luận mang tính giải trí lại phản ánh một thực tế đáng chú ý.

Tại các thành phố lớn và những khu vực tập trung đông khách quốc tế, việc người bán hàng học thêm ngoại ngữ không còn là điều hiếm gặp. Với nhiều người, đó không phải để lấy bằng cấp hay tìm một công việc mới, mà đơn giản là một kỹ năng giúp giao tiếp với khách nước ngoài, tạo thiện cảm và bán được nhiều hàng hơn.

Chỉ vài câu chào hỏi, giới thiệu sản phẩm hay trao đổi giá cả cũng đủ tạo nên trải nghiệm khác biệt cho du khách, đồng thời mở ra thêm cơ hội kinh doanh.

Đoạn video của Ho Jun vì thế không chỉ gây thích thú bởi yếu tố bất ngờ, mà còn cho thấy một hình ảnh rất đặc trưng của Việt Nam: ở bất kỳ ngành nghề nào, từ văn phòng đến gánh hàng rong, luôn có những "cao thủ ẩn danh" khiến người khác phải bất ngờ. Chỉ đến khi tình huống xảy ra, tài năng ấy mới được hé lộ.

(Nguồn: @hojuna2024)