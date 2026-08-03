Thị trường hồi hộp chờ loạt báo cáo quan trọng về kinh tế Mỹ: Biến số có thể khiến Fed sớm tăng lãi suất

Sau tuần giao dịch sôi động nhất quý, thị trường chứng khoán Mỹ sẽ tiếp tục hướng sự chú ý vào báo cáo việc làm tháng 7 và mùa công bố kết quả kinh doanh.

Kết thúc tuần trước, chỉ số S&P 500 tăng 1,1%, trong khi Dow Jones tăng khoảng 1%. Nasdaq tiếp tục đà phục hồi với mức tăng 1,6% trong cả tuần.

Mùa báo cáo tài chính vẫn là tâm điểm của thị trường. Mọi sự chú ý sẽ đổ dồn vào SpaceX sau đợt IPO được cho là lớn nhất lịch sử. Nhà đầu tư sẽ theo dõi sát chiến lược chi tiêu của doanh nghiệp do Elon Musk sáng lập, đặc biệt là mức đầu tư cho trí tuệ nhân tạo (AI) và liệu khoản chi khổng lồ này có mang lại hiệu quả tương xứng hay không.

Ngoài SpaceX, nhiều doanh nghiệp công nghệ cũng sẽ công bố kết quả kinh doanh trong tuần này như Palantir Technologies, ON Semiconductor, Advanced Micro Devices (AMD), Sandisk và Western Digital.

Hai "ông lớn" dược phẩm Eli Lilly và Novo Nordisk sẽ công bố kết quả kinh doanh cùng Walt Disney vào ngày 5/8. Trong khi đó, các tập đoàn năng lượng ConocoPhillips và Constellation Energy sẽ báo cáo vào ngày 6/8.

Diễn biên ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ.

Về dữ liệu kinh tế, thị trường sẽ theo dõi sát loạt số liệu phản ánh mức ổn định của thị trường lao động Mỹ. Báo cáo Khảo sát Cơ hội Việc làm và Luân chuyển Lao động (JOLTS) sẽ được công bố ngày 4/8, báo cáo việc làm khu vực tư nhân của ADP vào ngày 5/8, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ngày 6/8 và khép lại bằng báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 7 vào ngày 7/8.

Giới đầu tư đặc biệt quan tâm đến thị trường lao động trong bối cảnh Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh thời gian qua chủ yếu nhấn mạnh mục tiêu đưa lạm phát trở lại mức 2%. Trong khi đó, ông ít đề cập đến nhiệm vụ còn lại của Fed là duy trì thị trường lao động ổn định.

Theo dự báo, nền kinh tế Mỹ tạo thêm khoảng 88.000 việc làm trong tháng 7, cao hơn mức 57.000 việc làm của tháng 6. Dù thấp hơn mức 100.000 việc làm/tháng vào cuối năm 2025, các chuyên gia vẫn đánh giá đây là tốc độ tăng trưởng lành mạnh. Nếu số liệu đúng hoặc thấp hơn dự đoán, điều này sẽ củng cố khả năng Fed tiếp tục giữ nguyên lãi suất.

Tuy nhiên, sau cuộc họp gần nhất của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), thị trường trái phiếu đã phản ứng khá tiêu cực. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 30 năm vượt 5,2%, mức cao nhất kể từ năm 2007, trong khi lợi suất kỳ hạn 10 năm cũng lên mức cao nhất kể từ tháng 1/2025.

Nếu báo cáo việc làm vượt xa dự báo, kết hợp với lạm phát vẫn neo ở mức cao, áp lực Fed phải tiếp tục nâng lãi suất sẽ gia tăng, dù cho Chủ tịch Kevin Warsh nêu quan điểm cần phải kiên nhẫn.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư cũng theo dõi tác động của AI đối với thị trường lao động. Nghiên cứu mới do các chuyên gia của Apollo Global công bố cho thấy người lao động trong các ngành nghề chịu tác động lớn từ AI có tốc độ tăng lương chậm hơn, dù việc ứng dụng AI chưa làm giảm đáng kể số lượng việc làm.

Theo các nhà nghiên cứu, tác động rõ rệt đầu tiên của AI đối với thị trường lao động không phải là cắt giảm việc làm mà là làm chậm tốc độ tăng lương, trong đó nhóm lao động thu nhập thấp chịu ảnh hưởng nhiều nhất.

Theo Yahoo Finance