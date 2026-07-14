Thị trường ăn vặt "phát lộc" nhờ World Cup: Khi những trận bóng đêm không thể thiếu những món ăn "chống buồn mồm"

Không chỉ tạo nên những trận cầu sôi động, World Cup còn trở thành cú hích cho thị trường đồ ăn vặt khi nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh trong mùa giải.

World Cup năm 2026 không chỉ tạo nên sức nóng trên sân cỏ mà còn kéo theo sự gia tăng đáng kể về nhu cầu tiêu dùng ở nhiều ngành hàng. Trong đó, thị trường đồ ăn vặt đang bước vào giai đoạn sôi động khi các buổi xem bóng đá tại nhà, quán cà phê hay nhà hàng diễn ra liên tục, khiến sức mua các sản phẩm tiện lợi tăng mạnh.

Trên các nền tảng thương mại điện tử và nhiều đơn vị kinh doanh trong ngành, các mặt hàng như: chân gà, khô gà, snack, hạt, rong biển hay xúc xích đều có lượng tiêu thụ cao hơn so với thời điểm thông thường.

World Cup đang tạo ra cú hích cho thị trường đồ ăn vặt

Tuy nhiên, cùng với cơ hội là áp lực không nhỏ về năng lực sản xuất và kiểm soát chất lượng. Khi lượng đơn hàng tăng đột biến trong thời gian ngắn, doanh nghiệp phải đối mặt với bài toán vừa đảm bảo nguồn cung, vừa duy trì chất lượng sản phẩm và an toàn thực phẩm.

Các chuyên gia trong lĩnh vực thực phẩm cho rằng, nếu trước đây doanh nghiệp chủ yếu cạnh tranh bằng giá bán, mẫu mã hay các chương trình khuyến mại thì hiện nay, khi người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến nguồn gốc và chất lượng sản phẩm, yếu tố quyết định lại nằm ở quy trình sản xuất, khả năng kiểm soát rủi ro và tính minh bạch trong vận hành.

Thực tế, nhiều doanh nghiệp trong ngành đã chuyển hướng đầu tư từ mở rộng quy mô đơn thuần sang nâng cấp hệ thống sản xuất. Đại diện thương hiệu Ăn Cùng Bà Tuyết cũng cho biết, dù nhu cầu thị trường tăng lên trong mùa World Cup, doanh nghiệp không đặt mục tiêu chạy theo sản lượng bằng mọi giá mà ưu tiên duy trì chất lượng sản phẩm.

Nhu cầu tăng trong mùa World Cup đặt ra bài toán về năng lực sản xuất và kiểm soát chất lượng đối với các thương hiệu đồ ăn vặt nội địa

Theo đại diện doanh nghiệp, thời gian qua đơn vị đã đầu tư vào nhà máy và chuẩn hóa quy trình sản xuất theo hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000:2018. Các khâu từ lựa chọn nguyên liệu, chế biến, đóng gói đến bảo quản đều được thực hiện theo quy trình kiểm soát nhằm đảm bảo chất lượng ổn định khi sản lượng tăng.

"World Cup mang lại cơ hội tăng trưởng, nhưng điều quan trọng hơn là sản phẩm khi đến tay người tiêu dùng phải đảm bảo chất lượng và sự an tâm", đại diện doanh nghiệp chia sẻ.

Đơn vị này cũng cho biết những phản hồi từ thị trường trong thời gian qua đã trở thành động lực để doanh nghiệp thay đổi cách vận hành. Nếu trước đây hoạt động sản xuất chủ yếu dựa trên quy mô nhỏ và kinh nghiệm thực tế, hiện nay doanh nghiệp đã chuyển sang quản lý theo hệ thống nhằm giảm sự phụ thuộc vào yếu tố con người và tăng tính đồng bộ trong kiểm soát chất lượng.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cho biết đã triển khai bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm với tổng mức trách nhiệm tối đa 10 tỷ đồng cho mỗi vụ tổn thất theo hợp đồng bảo hiểm. Theo doanh nghiệp, toàn bộ sản phẩm đang lưu hành trên thị trường đều thuộc phạm vi áp dụng của chương trình này.

Để đáp ứng nhu cầu trong mùa World Cup, Ăn Cùng Bà Tuyết đã chuẩn bị kế hoạch sản xuất với sản lượng lên tới hàng triệu sản phẩm. Theo doanh nghiệp, việc mở rộng nguồn cung được thực hiện song song với việc duy trì các tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng, thay vì chỉ tập trung vào tốc độ giao hàng.

Ở kênh thương mại điện tử, doanh nghiệp ghi nhận mức tiêu thụ tích cực trong thời gian gần đây. Theo số liệu do doanh nghiệp cung cấp, sản phẩm Chân Gà Khổng Lồ Rút Xương, ra mắt từ tháng 6, đã đạt gần 100.000 đơn hàng trên TikTok Shop sau khoảng 30 ngày. Nhiều nội dung liên quan đến sản phẩm trên nền tảng TikTok cũng thu hút lượng lớn người xem và tương tác.

Trong bối cảnh sức mua đồ ăn vặt tăng cao mùa World Cup, nhiều sản phẩm của thương hiệu Ăn Cùng Bà Tuyết ghi nhận lượng mua khủng, phản ánh xu hướng tiêu dùng sôi động của thị trường.

Tuy nhiên, doanh số chỉ là một phần trong bức tranh phát triển của thị trường đồ ăn vặt. Khi người tiêu dùng ngày càng có nhiều lựa chọn và đặt yêu cầu cao hơn về chất lượng, yếu tố tạo nên lợi thế cạnh tranh lâu dài không chỉ nằm ở khả năng bán được bao nhiêu sản phẩm, mà còn ở năng lực duy trì sự tin tưởng của khách hàng.

World Cup có thể chỉ diễn ra trong vài tuần, nhưng mùa tiêu dùng này đang cho thấy sự thay đổi trong cách cạnh tranh của ngành đồ ăn vặt. Cuộc đua giữa các doanh nghiệp không còn đơn thuần là mở rộng sản lượng hay gia tăng doanh số, mà đang chuyển sang bài toán về năng lực sản xuất, kiểm soát chất lượng và trách nhiệm với người tiêu dùng.