Thì ra Victoria Beckham đã giả vờ "yêu thể thao" từ lâu?

Thái độ của bà Becks với môn thể thao vua từ lâu đã là chủ đề khiến netizen tranh luận.

Biểu cảm của Victoria Beckham trong những trận đấu World Cup vừa qua đã trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội. Trong trận tứ kết, bà Becks biểu cảm lạnh như băng, ngồi bất động khi tuyển Anh ghi bàn, còn chồng con thì sung sướng nhảy lên ăn mừng. Victoria Beckham đã trở thành "chúa tể meme", bị chế ảnh, chê cười khắp trên mạng xã hội. Sự việc này khiến David Beckham phải ra mặt bênh vợ, giải thích rằng cô thực chất cũng đang ăn mừng, chỉ là theo một cách rất riêng biệt. Anh đùa rằng vợ mình thực ra đang "mỉm cười ở bên trong" và phản xạ bộc lộ cảm xúc của cô chỉ là chậm hơn mọi người một chút.

Rồi đến trận bán kết giữa Anh và Argentina, Victoria Beckham lại gây sốt với màn ăn mừng cuồng nhiệt. Điều này khiến cây viết Helen Coffey của tờ The Independent UK đăng tải bài viết có tiêu đề cực gắt "Xin lỗi Victoria Beckham - cô không thể giả vờ tình yêu dành cho thể thao!". Lúc này, nhiều người cho rằng Victoria Beckham "giả tạo", đang cố lấy lại hình ảnh và tìm kiếm những hình ảnh được cho là "giả vờ yêu thể thao" trong quá khứ của cô.

Gương mặt lạnh lùng trong trận đấu...

... đến hào hứng trận sau khiến bà Becks bị chỉ trích giả tạo. Ảnh: Hello

Tuy nhiên kết quả cho thấy trong suốt gần 3 thập kỷ, Victoria Beckham phần lớn ngồi trên khán đài với vẻ mặt lạnh lùng không chút hứng thú. Ngay cả khi cô là "nữ hoàng WAGs" (vợ và bạn gái cầu thủ) của đội tuyển Anh, thu hút mọi ống kính, thì những biểu cảm này vẫn không hề thay đổi. Trong quãng thời gian David Beckham thi đấu đỉnh cao, sân bóng dường như chỉ là nơi vợ anh trưng trổ phong cách thời trang.

Trong các cuộc phỏng vấn, Victoria Beckham từng nhiều lần thừa nhận cô không thích và không có hứng thú với bóng đá. Dù kết hôn với một trong những danh thủ nổi tiếng nhất thế giới và thường xuyên xuất hiện trên khán đài, cô luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng và từng chia sẻ mình không có cảm giác thuộc về các sân vận động.

Ảnh: Getty

Ảnh: Elle

Ảnh: Elle

Trong quãng thời gian David Beckham thi đấu đỉnh cao, sân bóng dường như chỉ là nơi vợ anh trưng trổ phong cách thời trang. Ảnh: Getty

Duy nhất chỉ có 1 lần, người ta thấy Victoria Beckham thực sự hào hứng với bóng đá, đó là tại World Cup 1998. Đó là thời điểm cặp đôi "lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu". Victoria lưu diễn ở Mỹ, còn David thi đấu ở Pháp. Họ trao gửi nhung nhớ qua điện thoại và cả những bức thư tay. Trong những thước phim tư liệu cũ của Spice Girls, có thể thấy rằng Victoria Beckham vô cùng hào hứng được theo dõi bạn trai thi đấu. Cô còn mặc cả áo đấu tuyển Anh, vui vẻ bàn luận về trận đấu với những người xung quanh - điều gần như không tưởng ở thời điểm hiện tại.

Tại World Cup 1998, Victoria lưu diễn ở Mỹ, còn David thi đấu ở Pháp. Ảnh: YouTube

Lúc đó, Victoria Beckham thực sự hào hứng với bóng đá. Ảnh: YouTube

Đó là thời điểm cặp đôi "lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu". Ảnh: YouTube

Họ trao gửi nhung nhớ qua điện thoại và cả những bức thư tay. Ảnh: YouTube

Victoria Beckham say sưa nhìn bạn trai thi đấu với ánh mắt tràn tình yêu, để rồi chết lặng khi David Beckham bị thẻ đỏ phải rời sân và trở thành "tội đồ" của cả quốc gia. Cô tỏ ra vô cùng bức xúc khi bạn trai bị đối phương "gài bẫy" thẻ đỏ. Những biểu cảm ấy quá đỗi chân thật, đáng quý đến mức thật khó để kết luận rằng nó là "giả tạo". Bản thân cô cũng nói rõ rằng mình không thích bóng đá, nhưng sẽ xem trận đấu vì muốn thấy bạn trai. Victoria Beckham không thể ép bản thân mình yêu thích trái bóng, nhưng cô chọn cách luôn cổ vũ và ủng hộ sự nghiệp của nửa kia.

Victoria Beckham diện cả áo đấu tuyển Anh. Ảnh: YouTube

Cô chết lặng khi David phải nhận thẻ đỏ. Ảnh: YouTube

Nữ ca sĩ bức xúc khi bạn trai bị đối phương "gài bẫy" thẻ đỏ. Ảnh: YouTube

Victoria Beckham dù không yêu bóng đá nhưng sẽ luôn cổ vũ bạn trai. Clip: YouTube

Dù không mấy thích thú với bóng đá, nhưng bóng đá lại là bước ngoặt lớn nhất cuộc đời Victoria Beckham. Tại sân bóng, cô gặp gỡ David Beckham lần đầu tiên và phần còn lại đã là lịch sử. Trong những năm 2000, Victoria Beckham là người dẫn đầu khái niệm WAGs (vợ và bạn gái cầu thủ), dù ồn ào tranh cãi nhưng cũng là một giai đoạn vô cùng đặc sắc trong văn hóa đại chúng Anh Quốc.

Cựu ca sĩ thừa nhận góc nhìn của cô về bóng đá đã thay đổi tích cực kể từ khi David giải nghệ và trở thành chủ tịch câu lạc bộ Inter Miami. "Tôi không có ý than vãn đâu, nhưng trước đây đi xem bóng đá chưa bao giờ vui như bây giờ. Hiện tại ở Miami, tôi cảm thấy mình được chào đón và tôi đã kết bạn với gia đình của các cầu thủ khác" - Victoria Beckham trải lòng.

Về sau, khi vợ chồng đi xem bóng đá, dù Victoria Beckham không mấy hào hứng với diễn biến dưới sân, nhưng cô và chồng vẫn có những khoảnh khắc vui vẻ làm "tan chảy" trái tim người hâm mộ. Đến cuối cùng, nhiều fan khuyến khích bà Becks sống thật và kêu gọi mọi người "bình thường hóa" chuyện cô đơn giản chỉ là một người phụ nữ không mấy quan tâm đến bóng đá mà thôi. Có thể nói rằng Victoria Beckham không hề yêu bóng đá, nhưng cô sẽ yêu điều đó nếu đó là thứ khiến gia đình của mình hạnh phúc.

Victoria Beckham không xem bóng thì "xà nẹo" chồng. Cip: YouTube