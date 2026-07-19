Diễm Hương gây tranh luận khi chia sẻ đưa chồng đi cấp cứu ở Canada đợi "4 tiếng không có ai hỏi gì"

"Ở đâu cũng vậy, nếu tự đi vào cấp cứu thì chưa chắc là trường hợp cần xử lý ngay. Gọi xe cấp cứu, trường hợp sinh tử tính bằng phút, bằng giây thì sẽ được cứu chữa trước", là ý kiến của một cư dân mạng.

Mới đây, hoa hậu Diễm Hương thu hút sự chú ý khi chia sẻ trải nghiệm đưa chồng vào khoa cấp cứu tại Canada. Theo chia sẻ của nàng hậu, sau nhiều giờ chờ đợi, chồng cô vẫn chưa được nhân viên y tế thăm khám.

Cô viết: "Đã ngồi trong cấp cứu, cấp cứu nói đợi xíu và giờ đã hơn 4 tiếng nhưng không hề có ai hỏi gì tình hình bệnh nhân...".

Từ trải nghiệm này, Diễm Hương cho biết cô nhớ đến những lần khám chữa bệnh tại Việt Nam và cho rằng bản thân chưa từng gặp tình huống phải chờ đợi lâu như vậy.

Sau đó, nàng hậu tiếp tục cập nhật tình hình và cho biết chồng cô đã được bác sĩ thăm khám sau khoảng 6 tiếng chờ đợi. "Vào từ lúc 7PM hơn và về nhà lúc gần 2AM".

Diễm Hương và chồng.

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng với nhiều ý kiến trái chiều. Một số cư dân mạng cho rằng tại Canada cũng như nhiều quốc gia khác, khoa cấp cứu thường ưu tiên tiếp nhận bệnh nhân theo mức độ khẩn cấp thay vì theo thứ tự đến trước hay đến sau.

Một số bình luận viết: "Ở đâu cũng vậy, nếu tự đi vào cấp cứu thì chưa chắc là trường hợp cần xử lý ngay. Gọi xe cấp cứu, trường hợp sinh tử tính bằng phút, bằng giây thì sẽ được cứu chữa trước"; "Ở Mỹ nếu muốn chữa liền thì gọi 911, xe cấp cứu sẽ đưa thẳng vào phòng ER. Còn tự đến thì phải chờ phân loại"; "Không nằm ở ranh giới giữa sự sống và cái chết thì cứ bình tĩnh"; "Ở Việt Nam vào cấp cứu thường được y tá hỏi han, đo huyết áp gần như ngay lập tức"; "Nhập gia tùy tục"...

Bên cạnh đó, cũng có không ít người cho biết họ từng trải qua tình huống tương tự khi khám cấp cứu ở nước ngoài. Một tài khoản chia sẻ: "Em đi cấp cứu cũng vài lần, có lần chờ tới 12 tiếng. Đợt em bị ngã vỡ đầu được truyền nước nhưng vẫn phải chờ vì bác sĩ ưu tiên các ca nặng hơn".

Theo thông lệ tại nhiều quốc gia, khoa cấp cứu thường áp dụng quy trình phân loại bệnh nhân theo mức độ khẩn cấp (triage). Vì vậy, thời gian chờ khám có thể khác nhau tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe của từng bệnh nhân.

Chia sẻ của Diễm Hương hiện vẫn tiếp tục nhận được sự quan tâm và bàn luận từ cộng đồng mạng.

Diễm Hương, tên đầy đủ là Lưu Thị Diễm Hương, sinh năm 1990 tại TP.HCM. Cô đăng quang Hoa hậu Thế giới Người Việt 2010 và từng là gương mặt nổi bật của làng giải trí Việt. Sau đăng quang, người đẹp hoạt động trong lĩnh vực giải trí, tham gia nhiều sự kiện thời trang, chương trình truyền hình và các dự án nghệ thuật.

Bên cạnh sự nghiệp, đời tư của Diễm Hương cũng nhiều lần nhận được sự quan tâm của công chúng. Sau hai cuộc hôn nhân không trọn vẹn, cô dần rút khỏi showbiz, tập trung cho công việc kinh doanh và cuộc sống gia đình bên con trai.

Cuối năm 2023, Diễm Hương sang Canada sinh sống. Đầu năm 2024, cô thông báo kết hôn với doanh nhân Thanh Duy. Trên mạng xã hội, nàng hậu nhiều lần chia sẻ chồng hiện tại yêu thương và chăm sóc con trai riêng của cô như con ruột.