"Thi hoa hậu ở Mỹ xong về Việt Nam, đồng nghiệp nói thẳng với tôi"

"Tại tôi sống ở Mỹ nên bị ảnh hưởng bởi người Mỹ là họ thích cuộc sống cá nhân kín đáo, riêng tư" – Thúy Nga nói.

Vừa qua, tại chương trình Nhịp đập giải trí, danh hài Thúy Nga đã chia sẻ về việc thi Hoa hậu Phu nhân người Việt thế giới 2012 tại Mỹ và đạt danh hiệu Á hậu.

Cô nói: "Việc tôi đi thi Hoa hậu là một may mắn. Thời điểm đó, tôi đang rất trầm cảm trong cuộc sống, nên muốn đi thi để thoát khỏi cái trầm cảm đó, đi thi cho vui thôi, ai ngờ lại có giải.

Thúy Nga thi hoa hậu

Hồi đó mạng xã hội chưa phát triển như bây giờ, chỉ có báo mạng là chủ yếu. Tôi còn chưa có Facebook, cũng chỉ ngồi đọc báo mạng viết về mình rồi thấy người ta bình luận buồn cười lắm.

Có người nói sao nó lùn mà lại đoạt giải, người lại bảo tuy lùn nhưng cũng có 3 vòng đâu ra đó, mặt xinh. Trên báo mạng lúc đó hot vụ tôi đi thi hoa hậu lắm, tôi mở ra phải đến cả trăm báo đăng về tôi.

Tôi là người đi sau và đi chậm hơn mọi người. Mãi sau này tôi mới biết làm mạng xã hội còn thời đó gần như không có gì. Tại tôi sống ở Mỹ nên bị ảnh hưởng bởi người Mỹ là họ thích cuộc sống cá nhân kín đáo, riêng tư.

Ở Việt Nam lúc đó cả showbiz đều có Facebook hoặc mạng xã hội khác, chỉ mình tôi không có. Tôi quen với cuộc sống ở Mỹ và tự tôi đã định hướng cho mình là ở ẩn và chỉ có đi show thôi.

Nhưng khi thi hoa hậu ở Mỹ xong về lại Việt Nam, đồng nghiệp nói thẳng với tôi một câu, rằng mình là nghệ sĩ, làm nghệ thuật mà, tại sao không show off mọi thứ trên mạng xã hội, cho công chúng thấy mình làm gì, ra sao. Họ nhắc tôi phải xây dựng hình ảnh của mình lại, cứ giấu kín thì ai biết tôi là ai.

Có người còn bảo: "Ủa mày tưởng mày được Á hậu xong người ta sẽ nhớ mày suốt đời ư? Không, chỉ hot lúc đó thôi. Mày phải để người ta nhớ mày cả đời, xem mỗi ngày làm gì, có hoạt động gì".

Tới lúc đó tôi mới đồng ý làm mạng xã hội và được các anh chị trong nghề lập Facebook, Fanpage cho tôi.

Từ đó, tôi mới bắt đầu làm Youtube. Cũng phải mấy năm sau tôi mới làm chứ chưa làm ngay đâu. Được cái tuy tôi làm muộn nhưng độ hot lại nhanh và được nhiều người chú ý, quan tâm. Người ta theo dõi tôi đông đảo và tôi lên xu hướng rất nhanh, thu hút hàng triệu view.

Từ đó, tôi nhận ra nghệ sĩ là phải vậy, cần phải show off cuộc sống một chút. Không cần quá khoe khoang nhưng mỗi ngày phải biết chụp hình, mỉm cười, cho người ta thấy mình ra sao. Bây giờ là tôi còn biết làm content luôn chứ không đơn thuần chia sẻ cuộc sống cá nhân".