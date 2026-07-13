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Thi hành lệnh bắt tạm giam Võ Thị Duyên 39 tuổi và 2 người đàn ông

Chi Chi (Tổng hợp)
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Võ Thị Duyên 39 tuổi bị bắt cùng Nguyễn Phi Hải 55 tuổi và Trương Công Cường 53 tuổi.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk ngày 12/7 cho biết trên báo Vietnamnet, đơn vị đã chính thức ban hành quyết định khởi tố bị can, đồng thời thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với 3 đối tượng để điều tra về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Các đối tượng bị bắt giữ bao gồm:

Nguyễn Phi Hải (55 tuổi): Giám đốc Công ty TNHH Hải Phi Long, được xác định là kẻ chủ mưu cầm đầu.

Trương Công Cường (53 tuổi): Cùng trú tại phường Buôn Ma Thuột, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Võ Thị Duyên (39 tuổi): Trú tại xã Hòa Sơn, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk.

Thi hành lệnh bắt tạm giam Võ Thị Duyên 39 tuổi và 2 người đàn ông - Ảnh 1.

Các đối tượng tại cơ quan Công an. Ảnh: CA Đắk Lắk

Báo Lao Động dẫn thông tin theo tài liệu của cơ quan công an cho hay, qua công tác bám sát địa bàn và quản lý đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm người có biểu hiện nghi vấn hoạt động tín dụng đen với nhiều chiêu thức, thủ đoạn tinh vi. Sau một thời gian tích cực rà soát và thu thập chứng cứ, cơ quan điều tra đã bóc gỡ toàn bộ hành vi phạm pháp của băng nhóm này.

Kết quả điều tra ban đầu làm rõ, Nguyễn Phi Hải đã sử dụng vỏ bọc là doanh nghiệp kinh doanh, mua bán ô tô cũ để thiết lập đường dây cho vay nặng lãi. Nhóm của Hải chủ động tìm kiếm những người đang gặp khó khăn về tài chính, có nhu cầu vay vốn gấp để mời chào các gói vay như: "vay đứng" trả lãi theo tháng, vay tiền để đáo hạn ngân hàng hoặc vay thế chấp, cầm cố tài sản.

Thi hành lệnh bắt tạm giam Võ Thị Duyên 39 tuổi và 2 người đàn ông - Ảnh 2.

Ảnh: CA Đắk Lắk

Trong trường hợp người vay gặp khó khăn, không thể thanh toán tiền gốc hoặc tiền lãi đúng theo cam kết, Hải lập tức chỉ đạo các đàn em và nhân viên trực tiếp tìm đến tận nhà riêng hoặc nơi làm việc của nạn nhân. Tại đây, chúng liên tục thực hiện các hành vi quấy rối, đe dọa và khủng bố tinh thần nhằm tạo áp lực nặng nề, ép buộc người vay phải xoay xở tiền trả nợ.

Bước đầu, cơ quan công an xác định đường dây này đã vận hành từ năm 2022 đến nay. Trong khoảng thời gian này, 3 đối tượng trên đã thực hiện giải ngân cho 6 người dân tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk với mức lãi suất cắt cổ, dao động từ 3.000 đến 5.000 đồng/1 triệu đồng/ngày.

Quy đổi ra dòng tiền hằng năm, mức lãi suất này tương đương 109,5% đến 182,5%/năm, cao gấp 5,5 đến 9,1 lần so với trần lãi suất tối đa được pháp luật Việt Nam cho phép. Bằng việc bóc lột các nạn nhân qua lãi suất cao, nhóm đối tượng đã thu về khoản lợi nhuận bất hợp pháp lên tới hơn 1 tỷ đồng.

Hiện tại, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục đẩy mạnh tiến độ đấu tranh, mở rộng điều tra vụ án để xử lý nghiêm các đối tượng theo đúng các quy định của pháp luật.

Khám xét nơi ở, lệnh bắt tạm giam Đỗ Văn Khải SN 1990
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