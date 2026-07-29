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Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Hồng 46 tuổi

Chi Chi (Tổng hợp)
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Nguyễn Thị Hồng (46 tuổi) đã đưa ra các thông tin gian dối về việc có khả năng bao đậu các kỳ thi cấp chứng chỉ tiếng Anh chuẩn B2 để lừa đảo.

Ngày 28/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết trên báo Pháp luật Việt Nam rằng đang thụ lý, điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan đến bị can Nguyễn Thị Hồng (46 tuổi, ngụ ấp Bình Hòa, xã Phước Chỉ, Tây Ninh).

Theo kết quả xác minh ban đầu từ cơ quan công an, Nguyễn Thị Hồng đã cố tình đưa ra các thông tin không đúng sự thật về việc mình có khả năng lo liệu thủ tục, hồ sơ và bảo đảm cho người đăng ký thi đậu các kỳ sát hạch cấp chứng chỉ tiếng Anh B2.

Đối tượng Nguyễn Thị Hồng đã bị bắt. Ảnh Công an Tây Ninh. Ảnh: Báo PLVN

Do tin tưởng vào các thông tin cam kết này, không ít người dân đã trực tiếp đưa tiền mặt hoặc chuyển khoản ngân hàng cho Hồng. Mặc dù vậy, sau khi thu lợi tiền từ các nạn nhân, đối tượng không thực hiện bất kỳ thủ tục nào như hứa hẹn mà chiếm dụng toàn bộ số tiền thu được để phục vụ mục đích cá nhân.

Căn cứ vào hệ thống tài liệu và chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã chính thức ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Hồng nhằm phục vụ công tác điều tra.

Theo báo Dân Trí, nhằm bảo đảm tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, đồng thời mở rộng công tác điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh phát thông báo rộng rãi: Những cá nhân đã nộp tiền cho Nguyễn Thị Hồng để làm hồ sơ, đăng ký thi chứng chỉ tiếng Anh B2 và bị chiếm đoạt tài sản.

Địa chỉ tiếp nhận: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh — Số 199 Nguyễn Du, khu phố Hòa Hưng, phường Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

Cán bộ thụ lý: Điều tra viên Trần Tuấn Anh (Số điện thoại: 0945.686.379).

Cơ quan công an đề nghị các bị hại sớm đến trình báo, cung cấp hồ sơ, tài liệu cùng chứng cứ giao dịch liên quan để được tiếp nhận và hỗ trợ giải quyết theo đúng trình tự pháp luật.

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