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Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Duy Tiến SN 1981

Chi Chi
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Nguyễn Duy Tiến bị bắt về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Ngày 12/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Duy Tiến về tội “Chống người thi hành công vụ”, quy định tại khoản 1 Điều 330 Bộ luật Hình sự. Đối tượng đã có hành vi dùng dao đe dọa, truy đuổi tổ công tác Công an xã An Khánh khi lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ.

Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Duy Tiến SN 1981 - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Duy Tiến tại cơ quan Công an. Ảnh: CA Hà Nội

Trước đố, sáng ngày 05/8/2026, tổ công tác Công an xã An Khánh đến nhà Nguyễn Duy Tiến (sinh năm 1981; trú tại thôn Minh Khai, xã An Khánh) để chuyển giấy mời, đề nghị đối tượng đến trụ sở để làm việc. Tiến bất ngờ dùng dao bầu đe dọa, tấn công và truy đuổi tổ công tác; sau đó, đối tượng tiếp tục điều khiển xe máy đuổi theo tấn công, gây mất an ninh, trật tự trên tuyến đường La Phù.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 05/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Duy Tiến về tội “Chống người thi hành công vụ”, quy định tại khoản 1 Điều 330 Bộ luật Hình sự.

Ngày 12/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội (Công an xã An Khánh) đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Duy Tiến để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Cổng TTĐT CA Hà Nội

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